La ausencia de Jenni Hermoso en la selección: ¿castigo o decisión deportiva?

La presencia de Jenni Hermoso en las últimas listas de la selección española ha sido nula. La delantera del Tigres mexicano, que siempre había sido una de las puntales del ataque de España, ha visto cómo, a medida que se han ido sucediendo las convocatorias, no se ha restablecido su situación. Tras el caso Rubiales, Jenni Hermoso apenas ha vuelto a vestir la zamarra de La Roja. Montse Tomé, seleccionadora, dio explicaciones en una entrevista en la Cadena Cope.

"Soy consciente del debate... O de lo que se comenta", confesaba la seleccionadora del combinado nacional. "Yo siempre he tenido una buena relación con Jenni. Una relación de entrenadora-jugadora, de máxima exigencia por nuestra parte. Entiendo, entre comillas, los debates porque es una futbolista que ha dado mucho a la selección. Es una grandísima jugadora", añadía la entrenadora que, desde que España ganó el Mundial y ella cogió las riendas del equipo, tan solo ha llamado a la delantera en una ocasión. En octubre de 2023, Tomé la incluyó en la lista para los partidos de la Nations League contra Italia y Suiza. Sin embargo, posteriormente, Hermoso no ha sido convocada para las siguientes concentraciones de la selección.

Argumentos

Los argumentos con los que Montse Tomé justifica la ausencia de la futbolista son deportivos. "Nosotros valoramos a Jenni igual que a Athenea del Castillo o Sheila García, en base a lo que necesita España", relata Tomé. Pero, obviamente, surgen dudas viendo el gran rendimiento que está teniendo la futbolista con su club, Tigres Femenil, donde es de las jugadoras más determinantes y tiene unos muy buenos registros goleadores.

Con España, además, Jenni Hermoso es una de las líderes del vestuario. Junto con Alexia Putellas e Irene Paredes, las "tres dinosaurias", como se las llama dentro del vestuario, han sido siempre las referentes del equipo. En todas las polémicas que han rodeado a la selección femenina los últimos años, ellas siempre han tenido un papel clave para desencallar la situación. O, si no, han tenido una participación activa en las conversaciones entre las partes.

Sin embargo, Tomé rechaza que su ausencia reiterada en las convocatorias después del caso Rubiales se deba al juicio o lo que rodeó al beso no consentido por parte del que era el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. "¿Si es algo extradeportivo? No. Yo no dejaré fuera de la selección a una jugadora que puede mejorar el rendimiento del equipo en esta concentración, que es lo más inmediato. Y valoramos a las jugadoras desde eso".