Sant-Roos, autocrítico: "No me gusta lo que estoy viendo de mí mismo"

Dice Howard Sant-Roos que a veces le llaman loco. Pero seguro que muchos aficionados agradecerán la sinceridad con la que se ha mostrado en rueda prensa. El multiusos del UCAM Murcia, que ha jugado de base, alero y ala pívot, se salió del guion habitual de las comparecencias. Hizo autocrítica personal. Pero sus palabras se pueden trasladar a toda la plantilla, puesto que ninguno de los jugadores está a un nivel similar al del curso pasado.

«Estoy teniendo muchos altibajos. Pienso que físicamente no me encuentro en mi mejor momento en toda la temporada, con problemas de rodilla y tobillo, pero tratando de darlo todo. Sinceramente, no me gusta lo que estoy viendo de mí, del baloncesto que estoy jugando, y yo soy el primero que me critico mucho en el campo porque no estoy siendo el mismo jugador de la temporada pasada. Me gustaría dar más y no lo estoy haciendo», admitió en primer lugar el cubano, quien tiene un año más de contrato con el club. Pero no se quedó ahí su discurso honrado: «No me interesa lo que piense la gente, lo que me interesa es que mis compañeros, los entrenadores y el equipo estén bien. A mi edad, esconderme detrás de palabras o acciones, no me sirve de nada. La realidad es que no estoy jugando bien, no soy el Howard de la temporada, quien fue el mejor defensor de la Champions y es normal que yo lo diga aquí. Es la realidad que se está viendo. Esconderme detrás de palabras no me cambia nada. Si estuviéramos ganando diría menos mal que no se nota que yo no estoy haciendo mi trabajo, pero si no estamos ganando, no tengo ningún problema en decirlo. No estoy llegando a ser ese jugador que quiero y lo admito», comentó.

"No somos el mismo equipo del año pasado"

Las jornadas pasan y las derrotas se acumulan, alejando al equipo de lograr el objetivo de entrar en play off y volver a lograr la clasificación para Europa: «No pienso que ahora mismo tengamos que pensar en el pasado, tenemos que pensar en el futuro y en lo que pueda venir. Cada uno tiene su mal sabor por no estar en los cuartos de final de la Champions, y todavía tenemos el mal sabor por no jugar la Copa del Rey, sobre todo viniendo de una temporada donde no perdimos en casa y ahora nos vemos con derrotas en el Palacio y otras de 15 o 20 puntos. Es un poco duro. No somos el mismo equipo del año pasado. Yo me siento bajo por mi prestación, que no es la mejor, que no meto de fuera ni de dentro, no defiendo a nadie, y me siento mal por eso; no es que trate de decir que es culpa del equipo, personalmente yo no aporto mi pedacito», dejó claro el cubano.

Howard Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el partido. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Para Sant-Roos no queda más remedio que mirar al futuro de cara y con optimismo: «El UCAM representa la humildad y el trabajo que ponemos ahí fuera. No hay ninguno de los jugadores que no piense en jugar los play off o jugar en Europa, que sería el objetivo principal para todos», terminó diciendo.