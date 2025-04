El Real Murcia, ante el liderato más factible en tres años

El Real Murcia se encuentra ante su gran oportunidad. Frente a uno de esos tres que pasan de muy vez en cuando que te impiden quedarte a esperar más en la estación. Las dos victorias consecutivas logradas en su estadio pueden convertirse en el punto de inflexión que andaba buscando, la recarga de una confianza que ha vuelto a colocar al conjunto grana como uno de los máximos favoritos para hacerse por un primer puesto en el grupo II de Primera Federación que otorga el ascenso directo.

Y es que hacía tiempo que el Real Murcia no estaba tan cerca de regresar al fútbol profesional a falta de ocho jornadas. Desde 2018 no disputa un play off de ascenso a Segunda División, y en sus dos anteriores temporadas tras la remodelación del modelo de la categoría de bronce, ni siquiera ha podido acariciar el liderato a estas alturas del calendario. Y eso que el número de puntos actual del cuadro murcianista no difiere demasiado a los conseguidos en las dos campañas anteriores tras la disputa de 30 jornadas, sin embargo, la igualdad de la clasificación, en la que ningún equipo ha sido capaz de poner tierra de por medio y obtener un colchón que poder administrar en la fase decisiva, hace que esté todo en el aire nada más comenzar el mes de abril.

A uno del liderato

La plantilla que dirige Fran Fernández tiene en su bolsillo 49 puntos y se encuentra a tan solo uno del liderato, que ocupa ahora el Ceuta (50). Por lo que se puede decir que el Real Murcia depende de sí mismo para lograr el ascenso directo si finaliza la fase regular en la primera posición. Deberá sacar a sus rivales, entre los que se encuentra el propio Ceuta, que visitará la Nueva Condomina el próximo 12 de abril (20.00 horas), la mayor cantidad de puntos de los 24 que restan por disputarse. Ocho finales que pueden desencadenar en el final feliz que lleva buscando el Real Murcia desde su descenso administrativo en el verano de 2014.

Un final feliz que a estas alturas del pasado curso, a ocho partidos del final, tan solo los más optimistas podían plantearse. Como tan solo los más optimistas podían dibujarlo en su mente hace también dos temporadas. Y es que, con una cantidad de puntos similar a la actual, el Real Murcia se ha encontrado fuera de los puestos de play off tras 30 jornadas en la categoría de bronce.

Cinco puntos menos el año pasado

Eran 44 los puntos que los granas contaban a estas alturas del campeonato la pasada temporada, es decir, cinco menos. Una cantidad que tan solo le permitía poder soñar con engancharse al tren de un play off que también cerraba el Ceuta por estas fechas, con 49, en la quinta plaza. El Real Murcia, por su parte, tras un año cargado de altibajos, buscaba la regularidad en sus resultados, aunque no fue suficiente finalmente para finalizar en unos primeros puestos que amarraron rápidamente el Castellón, el Córdoba, el Málaga, el Ibiza y el propio Ceuta, es decir que no hubo cambios en las siguientes ocho jornadas. De hecho, el primer puesto era una utopía ya para los granas, al situarse en la jornada treinta a 22 puntos de un Castellón que acabó logrando el ascenso directo tras dominar todo el curso, y al que solo pudo seguirle el ritmo un Córdoba que estuvo a rebufo hasta el final.

La pasada temporada el Real Murcia soñó con alcanzar una zona de play off que apenas pudo tocar con la mano, mientras que hace dos campañas perdió en la fase decisiva su oportunidad de poder regresar a las eliminatorias por el ascenso tras coquetear con esos puestos durante buena parte del calendario. Sin embargo, en el tramo decisivo fue cuando acabó cayendo de los primeros puestos. Y es que la plantilla que dirigió Mario Simón, tras el ascenso conseguido en Alicante, contaba con tan solo un punto menos que el Real Murcia actual (48) en este mismo periodo de tiempo. Sin embargo, esa cifra no era suficiente ni siquiera para estar en el play off a falta de ocho jornadas.

Pedro Benito / Israel Sánchez

Los granas se situaron sextos, a tan solo un punto del filial del FC Barcelona, que marcaba el corte del play off. El primer puesto para el Real Murcia era algo más factible, al situarse a ocho puntos de un Eldense que dominaba por entonces con 56. Sin embargo, la terna de equipos que había por delante de los granas hacía que fuera algo más dificultoso de poder dar caza. Un caso similar a lo que puede ocurrir esta temporada, al estar la pelea tan abierta.

No hubo cambios entre los cinco equipos que marchaban entre los cinco primeros entre las jornadas 30 y 38 esa temporada, pero sí un baile de posiciones en el que el Amorebieta, confeccionado por Asier Goiria, actual director deportivo del Real Murcia, se acabó haciendo con el primer puesto, cuando se encontraba a cinco puntos (51) del líder a falta de ocho jornadas. El Eldense, el Castellón, el FC Barcelona B y la Real Sociedad B acabaron disputando el play off esa temporada.