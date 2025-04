LaLiga zarandea al Barça por los palcos VIP: "No tiene 'fair play' para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor"

LaLiga ha emitido un contundente comunicado en el que admite que los 100 millones por la venta de los palcos VIP del futuro Camp Nou han desaparecido de las cuentas del Fútbol Club Barcelona y, en consecuencia, se le rebaja de nuevo el límite salarial. Falta saber qué ocurrirá ahora con las inscripciones provisionales de Dani Olmo y Pau Víctor. Antes del próximo lunes, el CSD debe emitir su resolución definitiva sobre la cautelar que concedió al club azulgrana.

Según la patronal de clubs, el Barça "ni ha tenido desde esa fecha (el 3 de enero), ni tiene a día de hoy saldo ni capacidad de inscripción, lo que se conoce públicamente como ‘Fair Play’, para la inscripción de los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor", avisa.

LaLiga, según la nota, ya ha comunicado a la entidad azulgrana la reducción de su capacidad para fichar e inscribir nuevos jugadores, de acuerdo con los Estados Financieros Intermedios, una actualización de las cuentas que todos los clubs deben notificar a estas alturas de la temporada. Un mero trámite que en el caso del Barça supone un auténtico terremoto que zarandea y desnuda toda la estructura organizada deprisa y corriendo por la directiva de Joan Laporta para inscribir a los dos futbolistas el pasado 3 de enero.

El club vuelve a la incertidumbre de final de año, cuando las inscripciones de sus dos únicos fichajes de esta temporada estaban en el aire y no pudieron jugar dos partidos en verano y dos en invierno. Y complica su planificación de cara al próximo curso al dejar de estar en la regla 1:1 que había recuperado brevemente.

El CSD debe pronunciarse sobre la cautelar de Olmo y Víctor antes del lunes y lo hará presionado por LaLiga, que le ha hecho llegar sus conclusiones, en las que consta la reducción en materia salarial aplicada a la entidad barcelonista. Desde LaLiga de Javier Tebas se tiene la sensación de que el CSD le hace poco caso con este asunto, lo que invita a pensar que el organismo deportivo busca la manera de permitir que los dos jugadores puedan seguir jugando. No lo tiene fácil.

Cien millones volatizados

La nueva situación se produce después de que LaLiga explicitara sus sospechas sobre las operaciones de venta de la explotación de los palcos VIP y que reportaron 100 millones al Barcelona. Unos 70 de ellos procedieron de New Era Visionary Group, del moldavo Ruslan Birladeanu, una empresa sin la fortaleza financiera ni la experiencia en el sector de explotación en recintos deportivos para soportar semejante inversión.

Para LaLiga resulta altamente sospechoso que el Barça haya cambiado de compañía auditoria tres veces en tres meses. "El FC Barcelona ha referido a LaLiga tener hasta tres auditores en los últimos tres meses: Grant Thornton, S.L.P, hasta antes del 31 de diciembre de 2024; un auditor distinto, nombrado el 31 de diciembre, y que seguía siéndolo el 3 de enero; y un tercer auditor, Crowe Auditores España, S.L.P".

Auditora misteriosa

La patronal anuncia, de hecho, que piensa denunciar a la que compañía que avaló las operaciones de los palcos VIP, aunque opta por no revelar su nombre. Se trataría de una auditora pequeña del Eixample de Barcelona que firmó el informe, pero sin capacidad para una gran auditoría. "LaLiga informa que denunciará ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) al auditor que fue nombrado por el club en fecha de 31 de diciembre de 2024, y que certificó la contabilización de la referida operación corporativa en la cuenta de Ganancias y Pérdidas del club", indica en su comunicado.

Ahora, la nueva auditora del club, Crowe Auditores España, no ha dado el vistobueno a la operación de los palcos VIP al no ser un activo aún en vigor, de ahí que en el informe entregado a LaLiga esos 100 millones hayan desaparecido de las cuentas barcelonistas. Y volatilizado ese dinero, queda comprometido no solo el proyecto deportivo actual sino el futuro.

El Barça se queda sin capacidad económica para operar en el próximo mercado de fichajes. Los planes de Deco, el director deportivo azulgrana, entran en el congelador, a la espera de que Laporta se saque de la manga una nueva pirueta financiera.