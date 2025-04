Jesús Hernández, la última promesa de la cantera del FC Cartagena

Ha tardado mucho en llegar, pero finalmente el Fútbol Club Cartagena ha hecho honor a su vieja filosofía de ofrecer oportunidades a la cantera. Jesús Hernández (2003, Madrid) es la última incorporación del conjunto albinegro. A pesar de encontrarnos fuera del mercado de traspasos, el futbolista del segundo equipo se ha afianzado en la primera plantilla a merced de las circunstancias con las lesiones. El tramo final de competición en Segunda División puede servirle como un examen final y, si lo aprueba, podría convertirse en una opción a tener en cuenta para la temporada que viene.

Hacía tiempo que no había protagonismo para la cantera en el FC Cartagena. Con excepción de Carmelo Sánchez, quien ha participado en cinco encuentros y fue titular frente al Racing de Ferrol en enero; y Jhafets Reyes, que se vio obligado a jugar un partido completo contra el mismo rival en octubre; ningún jugador del filial o del equipo juvenil se ha hecho hueco en un mal Cartagena. En las últimas semanas, y también empujado por las bajas, ha aparecido la figura de Jesús Hernández.

Desde su fichaje por el cuadro cartagenero, el madrileño ha estado monitorizado por el club. El pasado verano, el Cartagena se hacía con los servicios de un futbolista de corte defensivo que venía de jugar el año anterior en la Autonómica madrileña con el Sitio de Aranjuez y que ya había dado un paso firmando por el Real Murcia Imperial en Tercera RFEF en enero. Titular indiscutible con los granas, al defensor -por aquel entonces centrocampista- se le quedó pequeña la categoría y se unió al conjunto de Pepe Aguilar, donde siguió rindiendo.

La llamada de Pitu Abelardo

Su constancia jugando todos y cada uno de los minutos con el FC Cartagena B pronto tuvieron premio con la llamada del Pitu Abelardo. Con la marcha del técnico, el jugador continuó en dinámica del primer equipo con Jandro Castro, tanto en los entrenamientos como en las convocatorias de partido, aunque no debutaría en Segunda hasta diciembre, frente al Castellón. Jugó quince minutos en la derrota por 4 a 1 en Castalia para cubrir el hueco del lesionado Sipcic en el centro de la zaga y meses después serían de nuevo las lesiones las que le empujarían a la titularidad.

Siempre dispuesto, Jesús ha esperado su oportunidad en el banquillo hasta que ha llegado. Las numerosas bajas del Cartagena en Riazor no dejaron otra alternativa a Guillermo Fernández Romo que contar con el madrileño. En un año, Hernández ha pasado de jugar en la sexta división del fútbol español a ser titular en la segunda. Aunque no lo pasó bien frente al Deportivo, cumplió para seguir creciendo.

Esta vez como central derecho en línea de cinco, haciendo gala de una gran adaptabilidad, el de Madrid despejó cuatro balones, bloqueó dos intentos de disparo, interceptó tres pelotas y ganó más de la mitad de los duelos que afrontó. La habilidad de uno de los mejores extremos de la categoría le hizo sufrir en velocidad y provocó su amonestación en la primera parte, pero aun así aguantó los noventa minutos demostrando su capacidad de control.

Repitió en el once frente al Castellón en el Cartagonova para mejorar sus estadísticas y sensaciones. Despejó once balones y ganó seis duelos de los once que disputó en el costado diestro de la zaga. Su adaptación a la categoría parece completa y otros noventa minutos lo convierten en el jugador del filial con más participación en el primer equipo este año. Con 195 minutos supera los 134 de Carmelo Sánchez, quien parecía estar por delante en las quinielas.

Quedará libre en junio

«Jesús ha disfrutado de su segunda titularidad y creo que ha estado mejor todavía que en Riazor», comentó Romo tras el último encuentro apelando a su «crecimiento» con el tiempo. Ese crecimiento le puede llevar a renovar su vinculación con el cuadro cartagenero de cara a la temporada que viene, casi con toda seguridad, con el equipo en Primera RFEF.

El polivalente jugador firmó por una única temporada, por lo que quedará libre en junio, y tiene en las últimas nueve jornadas su oportunidad para demostrar que se quiere quedar. Su competencia en el puesto se mueve entre los cedidos Jorge Moreno y Nikola Sipcic o los veteranos Pedro Alcalá -con contrato en vigor- y Kiko Olivas -quien finaliza su vínculo a final de curso-.