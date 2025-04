El UCAM Murcia, incapaz de ganar a los equipos en zona de play off

Casademont Zaragoza, Río Breogán y Covirán Granada en dos ocasiones, y Surne Bilbao, Básquet Girona, Morabanc Andorra, Hiopos Lleida y Leyma Coruña en una. Estos son los equipos frente a los que ha sumado sus once victorias esta temporada el UCAM Murcia CB. Hay un denominador común entre todos ellos: ninguno está entre los ocho primeros clasificados de la competición y, salvo los maños, ninguno ha estado en esas posiciones de privilegio durante la presente campaña.

El equipo universitario, que en otros cursos, sobre todo el pasado, era capaz de mirar a la cara y ganar a los grandes de la competición, ha perdido en el actual esa capacidad. Por ello, cuando restan nueve jornadas para el final de la liga, no está descartado para entrar entre los play off, pero de seguir esa trayectoria, será imposible que pueda optar a ello.

De un buen arranque a....

El UCAM Murcia arrancó la temporada sumando cinco victorias en las ocho primeras jornadas. Perdió en la jornada inaugural en la pista del Joventut, pero en la segunda estrenó su casillero al derrotar al Bilbao en el Palacio en la prórroga. Plantó cara al Baskonia a domicilio, frente al que cayó en el tiempo añadido, para después encadenar dos éxitos consecutivos ante el Casademont Zaragoza y el Básquet Girona. Llegó después la derrota contra el Real Madrid, la primera en casa de las ocho sufridas ya, y posteriormente ganó en Andorra y al Breogán en el Palacio. Es decir, que sumó un 62,5% de sus encuentros en ese primer cuarto de la liga. Pero en las últimas diecisiete jornadas solo ha sido capaz de sumar seis, es decir, un pobre 35,2%. Jugar ante su afición, el baluarte de la pasada campaña, se ha convertido en un enemigo en lugar de un aliado porque desde que derrotó al Hiopos Lleida el domingo 12 de enero, no lo ha vuelto a hacer.

Incapaz de ganar más de dos partidos seguidos.

La irregularidad es una constante en el UCAM Murcia de este curso. En ningún momento ha sido capaz de ganar más de dos partidos consecutivos, un hecho que le ha instalado en una tierra de nadie peligrosa. Solo en tres ocasiones ha ganado dos encuentros seguidos. La primera vez fue en las jornadas cuarta y quinta (Zaragoza y Básquet Girona); la segunda, en la séptima y octava (Andorra y Río Breogán); y la última, en el cierre de la primera vuelta (Hiopos Lleida y Leyma Coruña). En toda la segunda vuelta no ha vivido una racha positiva. La campaña pasada llegó a encadenar cinco triunfos consecutivos en una ocasión, cuatro en otra y tres en dos.

La irregularidad del resto, a su favor.

El UCAM Murcia solo ha sumado tres victorias en las ocho jornadas de la segunda vuelta disputadas, todas ellas a domicilio. Pese a no estar en el 50%, la irregularidad de los rivales que están en la carrera por el play off y la igualdad de la competición, le permite seguir teniendo un resquicio de vida. Real Madrid y Tenerife, que están invictos en la segunda parte del curso, y el Valencia y el Barça, que han sumado seis, son los mejores. Con cinco figura el Río Breogán, que de estar en puestos de descenso ya se ha situado con once, las mismas que el UCAM. Con cuatro, es decir, la mitad, están Gran Canaria, Baskonia, Andorra y Básquet Girona. Y con tres, las mismas que los universitarios, figuran Unicaja, que después de ganar la Copa del Rey está en un bache, Joventut, Baxi Manresa, Casademont Zaragoza, Hiopos Lleida y Surne Bilbao. Los peores son Covirán Granada y Leyma Coruña, con una cada uno.

Un estelar Radovic no es suficiente | L.O. / Israel Sánchez

Recta final ante cinco equipos de play off

El UCAM debe corregir varias asignaturas pendientes en esa recta final de la temporada para aspirar a estar entre los ocho mejores o quedarse muy cerca para volver a participar el próximo curso en competición europea. Y una de ellas es su incapacidad para derrotar a un equipo que está en puestos de play off. Y en las nueve jornadas que le restan se tendrá que enfrentar a cinco rivales que están ahora mismo en la zona noble de la clasificación. El primer compromiso es este sábado en la pista del Valencia Basket (20:45 horas); después, el sábado 19 de abril, el Joventut, aunque una semana antes, el sábado 12, llegará a Murcia el actual noveno clasificador, el Baskonia.

Posteriormente, el domingo 11 de mayo será el Baxi Manresa el que acudirá al Palacio, para una semana después visitar al Unicaja. La temporada regular se cerrará el viernes 30 de mayo en la pista del Dreamland Gran Canaria.