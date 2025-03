El Real Murcia, a pegar el estirón

El Real Murcia no ha sido capaz de encadenar tres victorias consecutivas en lo que va de temporada. Pero tampoco ha vivido el equipo grana varias semanas sin sumar. Y, a su ritmo, como la hormiga del cuento, los murcianistas han sido fieles al play off desde el principio de la liga. Sin grandes alardes, su regularidad le ha permitido llegar al final con opciones de todo, sin embargo, cuando ya solo faltan nueve jornadas, el equipo de Fran Fernández está obligado a dar el estirón si realmente quiere acabar liderando la clasificación. Y ese salto competitivo tiene que empezar por hacerse fuerte en Nueva Condomina, donde esta tarde tienen ante el Recreativo de Huelva (19.00 horas) la oportunidad de lograr dos victorias seguidas por primera vez en este curso.

Los tres puntos sumados frente al Fuenlabrada hace dos semanas significaron un auténtico respiro. No ganar a los madrileños hubiera podido costar el puesto hasta a Fran Fernández, pero el técnico almeriense salvó el ‘match ball’ y el Real Murcia, aprovechando que los rivales tampoco andan demasiado sobrados, vuelve a estar acomodado en puestos de play off y metido en la batalla por el liderato. No podrá alcanzar esta semana el primer puesto. Aunque Ibiza y Antequera no hicieran los deberes este domingo por la mañana, la victoria del Ceuta ayer viernes frente al Intercity permite a los de Romero colocarse al frente de la tabla a la espera de ver qué sucede hoy con el Ibiza, que a las doce tiene un difícil compromiso en el Rico Pérez.

Cuando el Real Murcia salte al terreno de juego para enfrentarse al Recreativo, los granas ya conocerán todos los resultados de sus rivales. Pero su única mirada debe estar en Nueva Condomina, y es que los murcianistas, un paso por detrás, deben mirarse a sí mismos y no a los demás.

Tendrá Fran Fernández la baja importante de Saveljich, que cumple un partido de sanción por su expulsión en Valdebebas, pero recupera a Yriarte y Flakus, ya de vuelta tras ser convocados con sus selecciones. También está al 100% Isi Gómez después de quedarse fuera la jornada anterior por unos problemas físicos. Lo normal es que en el centro de la defensa aparezca Antxón Jaso, mientras que todas las miradas estarán en la delantera. Ante el Fuenlabrada, Fran Fernández apostó por dos delanteros y la afición lo agradeció; veremos si hoy repite esa opción, con Alcaina y Flakus arriba, secundados por Pedro Benito y Davo o Loren Burón. Aunque otra opción sería mantener a Real en el once, desplazando a Flakus a la izquierda y con Alcaina arriba.