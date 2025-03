El Real Murcia devora al Recreativo (3-0) para colocarse a un punto del líder

Había empezado la afición del Real Murcia el domingo celebrando la derrota del Ibiza en el Rico Pérez. Había iniciado la tarde relamiéndose con el pinchazo del Antequera en el campo del Sanluqueño. Y, para que el día en el que se pasaba al horario de verano fuese perfecto, solo faltaba que el Real Murcia hiciese los deberes frente al Recreativo de Huelva en Nueva Condomina. Pese a que confiar ciegamente en el conjunto grana, es difícil, pese a que los primeros minutos aventuraban que la misión no iba a ser sencilla, pese a que el rival llegaba en zona de descenso, al descanso los aficionados murcianistas se frotaban los ojos a la misma vez que miraban el marcador.

Por un día, la vida era de color grana. Por un día, el Real Murcia ganaba cuando otros habían perdido. Porque al descanso, el marcador de Nueva Condomina reflejaba un 2-0 que vuelve a otorgar a los de Fran Fernández el papel de candidato al ascenso directo. Porque al descanso, los granas, con dos picotazos, habían conseguido convertir en fácil lo que siempre hacen difícil. Porque al final del partido, el Real Murcia había cosechado su victoria más rotunda en Nueva Condomina, una victoria sentenciada con un tercer tanto, el segundo en la cuenta de Pedro Benito.

Por una vez salió todo bien. A falta de juego, el Real Murcia encontró inspiración en ataque, y cuando el Real Murcia está inspirado en ataque, pocos rivales pueden hacerle frente. Trasladando a Nueva Condomina la versión que tantas alegrías le ha dado a domicilio, Flakus apareció en los minutos finales de la primera parte para acabar con el suplicio. No hizo falta buen juego, ni posesión en el centro del campo... Solo hizo falta volar como una avispa. Y ese papel lo representó Flakus. Voló por la banda para servir en bandeja a Pedro Benito el balón que se convertiría en el 1-0 y leyó a la perfección una falta sacada por Gazzaniga desde prácticamente el área grana para sorprender a toda la defensa visitante y, con una vaselina, batir a Rubén Gálvez. Entre un gol y otro apenas cinco minutos, entre un gol y otro apenas dos chispazos que permitían a los aficionados presentes en Nueva Condomina agradecer su presencia en un estadio más acostumbrado a las decepciones que a las alegrías.

El Recre, derrotado por KO

Dos chispazos elevaron al Real Murcia a la segunda posición de la tabla, dos chispazos que hicieron olvidar que Fran Fernández había renunciado a jugar con dos delanteros; dos chispazos que hundieron a un Recreativo que comprobó una vez más que a perro flaco todo son pulgas. Y es que los onubenses merecieron más, los onubenses fueron capaces de tener la posesión y de exigir en un par de acciones a Gazzaniga, pero entre Flakus y sus propias desgracias -antes del descanso se habían lesionado tres jugadores-, los de Íñigo Vélez ya habían hincado la rodilla al descanso.

Aficionados en la previa del encuentro / Pepe Valero

Y eso que para ver la primera acción de peligro del Real Murcia hubo que esperar al minuto 26; y eso que el primer córner grana no llegó hasta el 19; y eso que antes del gol de Pedro Benito no había tenido el cuadro local ni un gol.

Una vez más, el inicio de los murcianistas fue decepcionante. Una vez más en la grada se abría el debate de las manías de Fran Fernández a la hora de confeccionar los onces. Pocos entendían que no volviera a la opción de dos delanteros. Una vez más el centro del campo con Isi y Palmberg quedaba un poco señalado. Pero al descanso ya no habían debates. Al descanso todo era alegría. Al descanso nadie se acordaba del cabreo porque Flakus apareciera solo en el área o que Davo repitiera en el once titular. Tampoco importaba la omnipresencia en el once de Juan Carlos Real.

Entre Flakus y Benito

Es verdad que pasados los primeros 25 minutos, en los que el Recre fue protagonista, el Real Murcia fue ganando presencia. Es verdad que empezaron a aparecer en el área. Pero nada parecía suficiente para desnivelar un partido en el que solo se podía ganar. Eso parecía hasta que apareció Flakus para confirmarse como el gran fichaje del mercado invernal. El delantero, ausente en Valdebebas al encontrarse con su selección, volvió del parón internacional por todo lo alto. En el 39, cabalgaba por la banda izquierda para colarse hasta la cocina y servir a un Pedro Benito que si hay que llegar al fin del mundo para rematar, llega. Solo tuvo que empujar el gaditano, que ya suma cuatro tantos.

Fue un picotazo, como también lo fue el segundo tanto. No le gustan al Real Murcia los preliminares. Es feliz el Real Murcia metiendo la directa. Lo confirmó Gazzaniga. Una falta al borde del área grana se convirtió en la condena de los granas. El patadón del meta local iba teledirigido. Leyó su intención Flakus. Que sorprendió a la defensa para inventarse una vaselina para enmarcar.

Tras el descanso, la sentencia

Era el partido perfecto para lograr esa victoria que tanto se merecía la afición. Era el partido perfecto para dar un golpe de la mesa, era el partido perfecto para demostrar que el Real Murcia quiere luchar por el ascenso directo. Y con el Recreativo destrozado, solo era cuestión de tiempo que llegase el tercero. Y llegó en el minuto 56. Y fue obra de Pedro Benito. Pero aunque el gaditano sumaba un nuevo tanto, Palmberg, Flakus y Davo también se ganaban aparecer en la foto del gol.

Con un estadio volcado, con los oles sonando en la grada, todo era perfecto.

Movía el banquillo Fran Fernández en el 57. Pedro León ocupaba el sitio de Davo. Y el muleño quiso colaborar a ampliar el marcador. Una asistencia suya dejó a Real en una situación inmejorable, pero la madera se cruzó en el camino del gallego. También la tuvo David Vicente, con un disparo que se marchó cruzado.

Al Recreativo solo le quedaba rezar para que acabara pronto el suplicio, aunque Paolo pudo recortar distancias en una acción que se estrelló en la madera (72').

Aficionados en la previa del partido / Pepe Valero

A un punto del líder

Tuvo alguna que otra acción el Real Murcia para seguir ampliando distancias, pero el marcador ya no se movió. La victoria se quedó en casa, una victoria importantísima, una victoria que es la segunda consecutiva en Nueva Condomina, algo que no había ocurrido hasta ahora. Pero sobre todo una derrota que demuestra que el Real Murcia, a su ritmo, llega al tramo final más enchufado que nunca y a un solo punto del liderato, ahora en manos del Ceuta.