La Minera busca alejarse de la quema en Chapín

La Deportiva Minera ha vivido una semana feliz tras seis jornadas de sufrimiento. Una dura racha de casi dos meses sin conocer la victoria que se cortó el pasado domingo en un gran partido ante el San Fernando. Esta tarde en Chapín ante el histórico Xerez CD (a las 18.00, televisado por Mundomóvil Network) busca repetir el mismo nivel de fútbol y sobre todo de contundencia en las áreas, para sumar tres puntos que le acercarían mucho a la salvación.

El cuadro de Pepe Aguilar tiene tres puntos más que el play out y seis más que la zona de descenso directo, por lo que no se puede despistar. Con 36 puntos en su haber, necesita ganar al menos dos de los seis partidos que restan para salvarse. Para este choque, el técnico cántabro recupera a Damián Petcoff tras tras su expulsión hace dos semanas, mientras que no tiene ninguna baja por lesión. Va con todo disponible y le tocará decidir si mantiene la idea de los dos delanteros centros que tan bien funcionó ante el San Fernando al ver puerta tanto Arturo como Rubén Mesa. El conjunto cartagenero va a medirse a un cuadro jerezano que necesita ganar sí o sí para pelear por los puestos de play off. Su entrenador, Checa, tras la derrota del pasado sábado en Águilas, estuvo el domingo viendo al cuadro rojillo en el Ángel Celdrán, por lo que pudo estudiar bien al conjunto de Llano del Beal.

Este será el primero de los dos encuentros de manera consecutiva que tiene la Minera lejos de su feudo, ya que el próximo domingo visita al Don Benito.