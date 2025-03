Un estelar Radovic no es suficiente

Nemanja Radovic estuvo a punto firmar una de las historias más heroicas de un UCAM Murcia CB que continúa agravando su crisis en el Palacio de los Deportes esta temporada (79-85). El conjunto universitario vuelve a sumar una nueva derrota en la Liga Endesa, que se suma a la de la eliminación de la Basketball Champions League el pasado miércoles ante el Nymburk, pero el capitán universitario estuvo a punto de cambiarlo todo.

Cuando el UCAM no se encontraba a sí mismo, cuando parecía tener que resignarse al brillante acierto del Morabanc Andorra (con 13 triples al término del encuentro) y no aparecían más soluciones que la de un plan castigado por la impotencia, irrumpió un olvidado Radovic para mostrar a todo el mundo cómo se deben hacer las cosas con la camiseta del UCAM Murcia. El montenegrino, que junto al base Dani García, es el jugador de la plantilla con menos minutos en la ACB en los últimos meses, se echó el equipo a las espaldas en el momento más crítico del tercer cuarto.

Primero desde la defensa, desempeñando el rol de pívot, y después desde un ataque en el que castigó una y otra vez al Andorra hasta rozar una remontada que no se dio. El máximo anotador de la historia del UCAM firmó 26 puntos, 19 de ellos en la segunda mitad, con un 8/8 en tiros de dos. Muchos de ellos con su jugada marca de la casa, sacando ese característico gancho que redujo los dos dígitos de distancia de un marcador en el que los murcianos llegaron a ir perdiendo por 17 puntos. Y después con dos brillantes triples que también cargaron de confianza a todo el quinteto que ya mantuvo Sito Alonso hasta el final, con Stephens como ala-pívot junto a Radebaugh, Ennis y Sant-Roos, siendo estos tres los que se encargaron en generar juego al no contar con un base puro en pista, durante todos los 14 minutos que duró la reacción en pista.

Pero no hubo un final feliz, a pesar de que el UCAM contó con posesión para ponerse por delante a falta de poco más de un minuto para el final (77-78). Apareció Shannon Evans para sentenciar el partido con toda su sangre fría en dos acciones y no cambiase nada en un Palacio que se le sigue atascando a los de Sito Alonso esta temporada, donde no gana desde enero al Hiopos Lleida y no lo ha hecho en esta segunda vuelta, y que le aleja un poco más de sus posibilidades para engancharse al tren del play off de la ACB en las nueve jornadas restantes.

Arrancó el partido con un ritmo muy alto de juego y que se llevó a su terreno un Morabanc Andorra muy acertado en el perímetro. Hizo mucho daño al UCAM Murcia en el primer cuarto con su acierto exterior, con cuatro triples en cinco minutos, y marcó la línea a seguir de un encuentro al que ya tuvo que ir a rebufo el equipo universitario, pese a los cinco puntos de Hakanson (9-14). Intentó darle un giro de guion Sito Alonso, renovando el quinteto inicial, e introduciendo las novedades de Radovic y Dani García, dos de los jugadores con menos minutos en la ACB en los últimos meses. No cambió demasiado la situación, puesto que Bassas se unió a Okoye, con tres triples en tres lanzamientos en los minutos anteriores, para seguir liderando el marcador desde esa distancia. No obstante, Kurucs puso fin a la sequía exterior del UCAM para cerrar estos diez minutos (14-19).

El propio Kurucs abrió el siguiente periodo añadiendo dos puntos más a su casillero, al que se unió Radebaugh desde el triple -el tercero del UCAM- para acercarse a un Morabanc Andorra muy suelto en ataque (19-23). La diferencia en el acierto exterior podía marcar el devenir del partido, por lo que era algo que debía igualar o parar el conjunto de Sito Alonso. Fue entonces cuando el UCAM se encontró a sí mismo también en la parcela ofensiva. Fue capaz de tener calma, de compartir más el balón y fabricar el momento exacto para armar el tiro. Destacó Antetokounmpo en la pintura, que con más trabajo que acierto supo imponerse en varias acciones, para igualarlo todo algo más (26-29). Sin embargo, el Morabanc Andorra, con Kuruic y Lammers, castigaba hasta el más mínimo error y así mantuvo su renta junto a un Evans muy activo (30-35). Al base también se sumó Harding, sacando el adicional en un triple que elevó todavía más la distancia a tres minutos del descanso (30-38). La herida fue aún más sangrante con el 72% en el lanzamiento exterior del Andorra, con ocho convertidos de once intentados, con los últimos consecutivos de Doumbouya y Lammers, para el 34-46 que tuvo que cortar Sito Alonso con tiempo muerto. Una ventaja de doce puntos de diferencia que se mantuvo al descanso (36-48).

No inició el UCAM tampoco la segunda parte con buenas vibras, tras un mate fallado por Antetokounmpo y un nuevo triple convertido por Evans (36-51). Continuaba el equipo universitario sin encontrar el antídoto para el acierto exterior de su rival, y Radebaugh al fin consiguió dar un mordisco desde la esquina (41-53). Sin embargo, a pesar de sus intentos por engancharse, el UCAM estaba fuera del partido ante la imposibilidad de poder si quiera plantarle cara al Morabanc Andorra. El hecho más evidente fue la canasta fácil de Chougkaz en un saque de fondo, que provocó el tiempo muerto de Sito Alonso (42-58). Una pérdida de Hakanson fue otro de los ejemplos antes de que el equipo andorrano comenzase a administrar su ventaja a cuatro minutos para cerrar el cuarto. Sito Alonso lo quiso agitar todo con Radovic como ‘cinco’ y Stephens, que no había participado hasta entonces, de ala-pívot junto a Ennis, Radebaugh y Sant-Roos. Necesitaba el UCAM rebajar la barrera psicológica de los diez puntos y lo hizo con un Radovic que se echó el equipo a las espaldas para levantar al Palacio (53-60). Se abrió entonces un intercambio de canastas en las que el capitán del UCAM hizo estallar de nuevo al todo el pabellón con dos triples consecutivos para cerrar el cuarto (61-67).

Al UCAM tan solo le faltaba poder cerrar del todo su defensa, ya que arrancó el desenlace con el mismo guion anterior, con Radovic como máximo exponente, pero con un Andorra letal desde el triple (65-70). El montenegrino se llevó todos los cánticos del Palacio que, coreando su nombre y al grito de ‘MVP’, encaraba cada posteo en la pintura cargado de confianza sin fallo en sus lanzamientos de dos y con 17 puntos hasta entonces en la segunda mitad, de los 22 en su cuenta a seis del final (68-70). Así consiguió empatar el UCAM el marcador, con Radovic al más puro estilo McPherson, con una canasta de Ennis tras una gran acción colectiva. Pero una técnica al escolta por tocar el balón en la celebración, junto a un ataque visitante, no permitió la igualdad (72-75). Supo aguantar el equipo universitario y apareció Sant-Roos desde el triple para ahora sí empatar el partido a tres minutos y medio del final (75-75). Un escenario en el que todo podía pasar y en el UCAM debía aprovechar su inercia hasta quedarse sin gasolina, pero el Andorra continuaba con vida desde el lanzamiento exterior (75-78). Contó el equipo murciano con varias posesiones para adelantarse, con el 77-78 en una entrada que no pudo sacar petróleo Ennis, pero Evans no perdonó en sus dos siguientes acciones a falta de un minuto para el final (77-82). Contó aún así con la última bala, con un robo de Stephens que anotó Ennis, pero Evans de nuevo sentenció con otro triple (79-85).