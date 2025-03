El Alhama ElPozo se complica la vida tras perder el liderato en Logroño

El Alhama ElPozo suma ante el Dux Logroño su segunda derrota de la temporada (2-0), lo que le impide seguir liderando la clasificación ya que el Alavés le supera en un punto en la tabla tras empatar ante Osasuna.

Muy mala primera parte del equipo alhameño, superado en todas las líneas por un buen Dux que salió al campo hipermotivado, sabedor que no podía dejar jugar a su rival. El choque empezó muy igualado, pues ninguno de los contendientes se atrevía a salir abiertamente al ataque. Muy buena defensa de ambos conjuntos, pero las locales tenían mas controlado el partido.

Cuando parecía que se llegaría sin goles al descanso, llegó un despiste defensivo visitante aprovechado por Ximee para batir a Nay. Gol psicológico que afectó mucho a las visitantes y marcó el desenlace del partido.

Apenas empezó el segundo tiempo, las riojanas lograron el segundo gol. En un minuto, el Alhama ElPozo casi entregó el partido. Otro error clamoroso y esta vez era Isina quien perforaba la meta de una desarbolada Nay.

Las alhameñas, que no han llegado demasiado bien a la recta final del campeonato, no tuvieron poder de reacción pese a que quedaba mucho partido por delante. Fue un quiero y no puedo ya que el Dux Logroño se defendió muy bien, sin mostrar fisuras e incluso pudiendo ampliar el marcador.

El Alhama ElPozo jugará el próximo domingo, en el campo José Kubala, ante Osasuna.