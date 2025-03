"La victoria del Hozono Global Jairis en la Copa de la Reina es un hito deportivo en la Región"

¿Cómo describiría la experiencia de viajar a Zaragoza para presenciar en vivo la histórica victoria del Hozono Global Jairis en la Copa de la Reina?

Inolvidable, simplemente inolvidable. A pesar de las dificultades y de esa incertidumbre inicial—cuando el jueves me dirigía hacia Zaragoza pensaba que en algún momento de la semana me vería superado, pero no imaginaba que terminaría la semana de esa forma—, al final las chicas del Hozono Global Jairis hicieron realidad todas las expectativas. Nos regalaron un fin de semana absolutamente extraordinario que jamás olvidaremos, tanto en Alcantarilla como en toda la Región de Murcia, por esa gesta que consiguieron.

¿Cómo ha vivido, personalmente, la gesta de la llegada del equipo hasta la gran final?

Ha sido un momento histórico, una recompensa al esfuerzo del club y de todos quienes lo hemos apoyado, incluido el Ayuntamiento de Alcantarilla, a lo largo de estos años. Por un lado, representa un hito en el deporte de la Región de Murcia al lograr el primer título de baloncesto en Alcantarilla con el Hozono Global Jairis. Por otro lado, posicionar a un equipo de baloncesto femenino de Alcantarilla entre los más destacados demuestra que, con trabajo, esfuerzo y un equipo equilibrado y unido, es posible estar a la altura de los grandes del baloncesto español. A partir de ahora, estoy convencido de que todos contarán con el Hozono Global Jairis.

¿Qué significado tiene para la ciudad de Alcantarilla este primer gran trofeo en el baloncesto femenino y masculino de la Región?

Es motivo de gran orgullo para la ciudad. Ya nos sentíamos orgullosos por la visibilidad que nuestro equipo le ha dado al deporte en Alcantarilla, especialmente desde que compite en la Liga Femenina Endesa durante las últimas tres temporadas. El pasado fin de semana se habló de Alcantarilla y de la Región de Murcia en toda España, lo que sin duda nos abre un espacio en el panorama del deporte nacional bajo el nombre de Alcantarilla.

¿De qué manera cree que este logro deportivo puede inspirar a los jóvenes y fomentar el deporte en Alcantarilla?

Este éxito sin duda aumentará el deseo y la motivación por practicar deporte, sentimiento que ya se evidenciaba gracias a la situación del equipo en la Liga Endesa. El Club Baloncesto Jairis no se limita a contar con un equipo en la máxima competición y realizar fichajes; nace desde las bases, con una amplia pirámide de deportistas. Desde los tres años, los niños practican el baloncesto y contamos con equipos en todas las categorías. Esto servirá como un incentivo adicional para la práctica del baloncesto y para alimentar el anhelo de quienes sueñan con tener un referente en la cima del deporte en Alcantarilla, representado ahora por el Hozono Global Jairis.

Siempre dice que Alcantarilla es deporte. ¿Qué medidas o iniciativas piensa impulsar el Ayuntamiento para continuar apoyando el deporte en el municipio?

Lo venimos haciendo desde hace años. Impulsamos las escuelas deportivas, abarcando diversas especialidades, y apoyamos a los clubes para facilitarles el crecimiento en participación y lograr que alcancen mayores niveles. Hemos cosechado éxitos importantes a lo largo de estos años: el Hozono Global Jairis en la Liga Endesa, Bocatelía Futsal Alcantarilla en la División de Honor del Fútbol Sala Femenino, y los logros internacionales de Sergio López Barranco, atleta del Club de Atletismo de Alcantarilla, son prueba de que, con el apoyo colectivo y el esfuerzo de los clubes, se puede triunfar. Por ello, reforzaremos ese apoyo en el ámbito institucional, económico y en equipamiento para seguir fomentando el deporte en la ciudad.

¿Qué mensaje le gustaría enviar a la afición y a las deportistas que han demostrado tanta determinación y espíritu de equipo?

El mensaje es que, aunque ya nos sentíamos orgullosos, a partir del pasado fin de semana toda la ciudad de Alcantarilla y toda la Región de Murcia se llenan de orgullo por nuestro Hozono Global Jairis. Se han convertido en un referente deportivo tanto para Alcantarilla como para toda la Región.