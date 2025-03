"Levantar una copa es maravilloso, pero el sentimiento de pertenencia no tiene precio"

¿Cómo se siente al ver al Hozono Global Jairis conquistar su primer gran trofeo y ‘reventar’ la historia del baloncesto regional?

Conquistar la Copa de la Reina nos ha brindado un sentimiento de orgullo, felicidad y pertenencia enorme. A veces los sueños se hacen realidad, y esta ha sido una de esas veces. La ilusión estaba ahí desde el primer momento. El equipo llegaba en un buen estado de forma, pero mentiría si digo que desde el primer momento creía que íbamos a ganar la Copa. Esa confianza ha ido ganándose paso a paso, con los signos de poder que el equipo iba mostrando durante la competición.

¿Qué estrategias y valores institucionales considera que han sido clave para alcanzar este éxito histórico?

La hoja de ruta marcada desde hace unos años se ha ido cumpliendo poco a poco, dando pasos pequeños pero acertados a la hora de conseguir que mucha gente creyera en el proyecto. Hozono Global, nuestro patrocinador principal, en primer lugar, que se ha convertido en un auténtico motor para que el baloncesto murciano hoy esté reinando a nivel nacional. Y, por otro lado, además de las instituciones, representadas por ejemplo en la figura del alcalde Joaquín Buendía, una dirección deportiva, con Andrés Medina a la cabeza, que ha conseguido que jugadoras con un potencial increíble crean en el proyecto y decidan venir aquí, donde los recursos económicos son inferiores al de otros clubes.

Estamos preparados para el salto a Europa, pero necesitamos el apoyo de patrocinadores y afición para hacer un proyecto sostenible

La victoria se construyó en base a un colectivo muy equilibrado y a actuaciones individuales destacadas. ¿Cómo ha trabajado el club para fomentar esta cohesión y competitividad en sus jugadoras?

El cuerpo técnico, junto a la dirección deportiva, son los encargados de llevar esa batuta para hacer de la plantilla un grupo unido y capaz de funcionar al mejor nivel. Han conseguido que el éxito sea de todo el «equipo», más allá de que ciertas jugadoras hayan estado a un nivel extraordinario.

¿Qué papel cree que ha jugado el cuerpo técnico y, en especial, el enfoque defensivo del equipo, en la consecución de esta victoria?

Creo que ha sido un factor diferencial, porque aunque sí que es cierto que en ataque ha habido días concretos en los que hemos estado algo más acertados, el equipo se ha mostrado muy serio en defensa, sin mostrar signos de flaqueza en ningún momento. Cuando atacas y no estás muy acertado de cara al aro, si el nivel en defensa es alto te mantienes vivo en el partido.

Desde su posición como presidente, ¿cuáles han sido los mayores desafíos en la gestión del equipo que, superados, han permitido alcanzar este hito?

La Junta Directiva de Hozono Global Jairis ha trabajado incansablemente para que este proyecto sea una realidad. Y para ello hemos tenido que llamar a muchas puertas, demostrar que el proyecto era serio y que podía tener éxito, sobre todo a largo plazo, pero resulta complicado porque nos enfrentamos a equipos con presupuestos increíbles que están muy lejos de lo que podemos optar otros equipos.

Cuerpo técnico y dirección deportiva han logrado que el éxito sea de todo el equipo, un grupo unido y capaz de rendir al mejor nivel

¿Cómo valora la implicación y el apoyo de la afición en el camino hacia este logro?

Ya sentimos el cariño de la afición desde el primer encuentro de la Copa de la Reina ante el Valencia Basket, en unas gradas que conforme pasaban los días se iban tiñendo más y más de amarillo. Y también notamos todas esas muestras de cariño que nos llegaban, no solo desde Alcantarilla, sino te toda la Región de Murcia. Y como colofón la llegada del equipo el lunes a Alcantarilla, un momento que guardaremos en la retina para toda la vida. Poder vivir desde dentro esa marcha en autobús a través de una Calle Mayor abarrotada, o ese recibimiento en el Ayuntamiento y en la Plaza de San Pedro fue extraordinario.

¿Qué mensaje les transmite tras esta victoria histórica?

Pues que tanto en Alcantarilla como en el resto de la Región de Murcia tenemos un baloncesto femenino de primer nivel. Han podido ver de lo que son capaces nuestras jugadoras, así que solo me queda animar a todo el mundo a disfrutar con ellas, y a quien nunca haya acudido a un partido, que le dé una oportunidad, porque seguro que va a disfrutar muchísimo del espectáculo que se vive tanto dentro de la cancha como a su alrededor. Lo que más me llena ahora mismo es ese sentimiento de pertenencia al club, ver esas caras de orgullo entre la afición. Levantar una copa es maravilloso, pero haber creado ese sentimiento de orgullo y pertenencia no tiene precio.

¿Cuáles son los próximos objetivos y desafíos que se plantea el equipo tanto a nivel nacional como internacional tras esta conquista histórica?

Debemos tener claro que ahora más que nunca tenemos que tener los pies en el suelo, hay que seguir paso a paso y haciendo lo que podamos. Pero tampoco podemos negar que el haber ganado la Copa de la Reina nos supone unos retos de cara a la próxima temporada. Desde una Supercopa en la que el año pasado participamos en categoría de anfitrión, y en la que el año que viene lo haremos por méritos propios, hasta una Euroliga, la máxima competición europea, que supondría otro gran paso para el club, tanto a nivel deportivo como económico. Creo que el club está preparado para ello, pero para ello seguiremos necesitando el apoyo de patrocinadores y afición para hacer del proyecto algo sostenible.