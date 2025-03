Un feroz Castellón prueba la ‘mejora’ del Cartagena

En el seno del Fútbol Club Cartagena están convencidos -y así lo promulga su entrenador- de que el equipo sigue una línea ascendente en su juego, imagen y sensaciones. Aunque aseguró Guillermo Fernández Romo que el empate en Riazor fue «insuficiente», en el cuadro albinegro se valora el «camino» a seguir. Esta tarde frente al Castellón (18.30, Movistar+) debe confirmar el entrenador y el equipo esa mejora que sólo se ha visto en organización y competitividad con goles, puntos y una victoria que no se da desde hace ya cuatro meses.

El reparto de puntos de la última jornada frente al Deportivo habría sido aceptado de buen grado entre la parroquia albinegra en otras circunstancias, pero no en las que se dieron el pasado domingo. Contra un jugador menos durante casi todo el partido y después de ponerse por delante hasta en dos ocasiones, los cartageneros dejaron escapar una victoria que tenían en su mano. Al técnico se le ha achacado falta de valentía y este se defendió ayer con las bajas que sufrió el equipo.

Una situación que no mejora demasiado para el encuentro de hoy. Luis Muñoz y Jorge Moreno por lesión y Aguirregabiria por sanción son ausencias confirmadas y la vuelta de los internacionales no aporta mucha esperanza. Aunque Pablo Campos regresa sin molestias al no tener minutos con la sub 21 y Pepín Machín parece estar en buenas condiciones, Sipcic, Vukcevic y Rafa Núñez no se encuentran en las mejores circunstancias físicas después de jugar en la ventana FIFA. También es duda Musto en su último encuentro como albinegro después de anunciar su regreso a Argentina para retirarse del fútbol.

No lo tendrá fácil el Cartagena contra el Castellón, ya que el conjunto orellut es uno de los más goleadores de LaLiga Hypermotion. Concretamente, los de Johan Plat son el sexto equipo que más tantos consigue en Segunda y el tercero que más goles hace fuera de casa. Romo lo sabe. «Junta muchos jugadores sobre tu última línea. Jugadores muy buenos. Y por eso ha marcado tantos goles», aseguró en la previa. No obstante, el equipo castellonense llega en mal momento de forma.

Llega el Castellón al Cartagonova con una racha de tres partidos sin ganar. Johan Plat, que sustituyó a Dick Schreuder en el banquillo, cortó una mal adinámica de derrotas consecutivas que sufrió el equipo en el ecuador de la temporada, pero ha vuelto a caer en desgracia. Cayó en Elche (3-1). Empató contra el Depor en casa (2-2). Y volvió a perder en el Ciudad de Valencia (3-2). No encuentra el camino el conjunto de la Comunidad Valenciana y quiere reconducir su situación en la ciudad portuaria.

Llega Plat con las dudas del extremo Kenneth Obinna Mamah, que tantos problemas causó al Cartagena en Castalia, y de Salva Ruiz, además de la lesión de larga duración de Douglas Aurelio.

Romo: «No estamos al cien por cien»

Guillermo Fernández Romo compareció ayer frente a los medios de comunicación para analizar el momento de su equipo y el partido frente al Castellón de esta tarde. El madrileño valoró el último encuentro, a su próximo rival así como otras cuestiones relacionadas con su plantilla como el adiós de Musto o el estado físico de los jugadores.

Según el entrenador, el conjunto albinegro «dio sentido a la organización y a lo que queríamos hacer con balón» en Riazor la pasada semana. Como el empate fue «insuficiente», Romo quiere «insistir para ganar los tres puntos» hoy.

Sabe que el Castellón tiene «una propuesta muy clara» que se centra en acumular hombres de calidad arriba y esa es su preocupación. «Tenemos la duda de qué estructura va a utilizar. Si va a seguir con defensa de 4 o cambia a línea de 3. El resto, sabemos lo que nos vamos a encontrar, ya lo sufrimos en el partido de ida», expresó.

En cuanto a las bajas, Romo explicó que Damián Musto, Sipcic, Vukcevic y Rafa Núñez están en duda, aunque vuelven Alcalá y Delmás. Ante esta situación, el entrenador tiene claro que «la idea es continuar con línea de cinco» porque con ella el equipo «ataca más y mejor» a pesar de la idea de que es un sistema defensivo. Por último, Romo expresó que Toni Fuidias tiene posibilidades de volver a jugar.