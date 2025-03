"Considero que ni el equipo ni yo hemos tocado techo aún"

El Hozono Global Jairis ya es parte de la historia de la historia del baloncesto femenino nacional tras ganar por primera vez en su historia la Copa de la Reina y Aina Ayuso ha sido una de las artíficies de que eso suceda. Pero la capitana del conjunto de Alcantarilla, que fue la MVP del torneo, considera que tanto el equipo como ella aún tienen más páginas que escribir en la historia de este deporte.

¿Cómo describirías la emoción de levantar la Copa de la Reina?

Es una emoción enorme, pero sobre todo porque no éramos las favoritas. Ganar es maravilloso y, además, lograrlo cuando menos lo esperas resulta aún más bonito. Compartirlo con mis compañeras lo hace aún más especial.

¿Qué significado tiene este título para ti, tanto a nivel personal como para el club?

Es una satisfacción y un orgullo inmenso. Creo que el equipo se lo merece: hicimos algo muy importante, que fue creer desde el principio, a pesar de saber que era muy difícil. Trabajamos mucho para competir y ganar los partidos, y sentimos un gran orgullo por ello.

¿Cuál crees que fue el factor decisivo para que os alzarais con la victoria?

Pienso que lo decisivo fue, precisamente, creer. Además, fue fundamental que cada jugadora tuviera su momento. Todas fuimos importantes; en algún instante del torneo, cada una estuvo disponible para el equipo, algo muy difícil de conseguir, y lo logramos.

Habéis trabajado muy duro para llegar hasta este punto, ¿consideras que los preparativos y las rutinas diarias son fundamentales para lograrlo?

Sin duda. Cada una tiene su propia rutina, pero en torneos con poco tiempo las cosas se alteran. Lo esencial es saber centrar la atención en lo importante, y creo que todas fuimos capaces de hacerlo.

Frente a rivales tan exigentes como Valencia, Girona y Perfumerías Avenida, ¿qué lecciones te llevas de cada partido?

La clave ha sido enfocarse en el partido a partido. En el primer encuentro sabíamos que sería complicado: Valencia, vigente campeón, cuenta con un equipazo y participa en la Final Six de la Euroliga. Nos centramos en cada jugada, especialmente en la defensa, conscientes de que estábamos en desventaja y que, para ganar a equipos de ese calibre, debíamos crear un muro defensivo. Creo que lo conseguimos gracias al compromiso de todas y a seguir las normas que establecimos. De cada partido me llevo la lección de haber sabido leer el juego y mantenernos presentes, incluso en esos momentos en los que nuestras rivales se nos echaron encima, y que, con nuestro trabajo defensivo, supimos revertir.

Y tú, personalmente, ¿cómo manejas esos momentos críticos de estrés?

Intento reencuadrar la situación. Cuando surge un momento crítico, la tendencia es al estrés, así que me esfuerzo por tranquilizarme y enfocarme en la jugada, en el presente y no en el pasado. Lo ocurrido no se puede cambiar, pero sí lo que vamos a hacer a continuación; por eso, procuro calmarme y transmitir esa tranquilidad al equipo para concentrarnos en la siguiente jugada.

Tuviste una actuación muy destacada en el torneo, recompensada con el MVP. ¿Qué sentimiento te genera haber conseguido este logro?

Siento una inmensa felicidad; estoy muy contenta y satisfecha. Pero, sobre todo, disfruto compartirlo con el equipo. Se ha conseguido una gran copa y cada una juega un papel fundamental. Siempre digo que estar rodeada de buenas jugadoras te hace mejor; en mi caso, contar con grandes compañeras ha elevado mi nivel. Es, sin duda, un mérito colectivo y, aunque siempre deben elegir a alguien, me llena de orgullo saber que, sin ellas, nada de esto sería posible.

Con promedios de 13,3 puntos, 10 rebotes, 5,3 asistencias y 1,3 robos, ¿a qué atribuyes tu gran rendimiento durante el torneo?

Al trabajo constante y al carácter. Tanto el jugador como el deportista se esfuerzan, trabajan en su técnica individual y en muchos otros aspectos. En situaciones de alta presión, como en un torneo tan rápido y competitivo como la Copa de la Reina, se refleja todo ese esfuerzo y, sobre todo, el carácter ganador. En el equipo tenemos eso en gran medida, y en mi caso, mi determinación por ganar es clave.

¿Cómo ha evolucionado tu liderazgo como capitana a lo largo de esta experiencia tan intensa?

Creo que mi liderazgo siempre ha estado presente, ya que el carácter forma parte de la persona. Siempre he tenido ese rasgo, y en todos mis equipos se ha notado. En este torneo se hizo un poco más evidente, pero de forma natural. A lo largo de los partidos, mi prioridad ha sido identificar qué necesitaba el equipo en cada momento: lo que se requiere en el día de Valencia no es lo mismo que en el de Girona o en el de Salamanca. Contamos con un equipo capaz de adaptarse, y, como líder, trato de analizar qué necesita de mí el equipo e ir a por ello.

¿Cuáles han sido tus principales apoyos durante todo este camino hasta la victoria?

Mis principales apoyos han sido siempre mis padres y mi hermana. Son las personas en las que confío plenamente y que siempre están a mi lado sin presionarme, buscando mi bienestar, lo cual me hace sentir muy tranquila. Además, contar con grandes compañeras es fundamental, ya que el baloncesto es un deporte colectivo y recibimos el apoyo constante de todas.

Ahora que has conseguido este hito, ¿qué metas personales y deportivas te propones a futuro?

Al igual que cuando comenzó la Copa, mi enfoque está en el partido inmediato. Ahora, pienso en el partido de Salamanca (donde nos volveremos a enfrentar en liga al Perfumerías Avenida), luego en el IDK (el siguiente encuentro liguero del Jairis) y, cuando llegue el payoff, en el payoff. Mi objetivo es trabajar día a día, centrándome en la labor semanal y, a nivel de equipo, en que el Jairis llegue lo más lejos posible. Creo en el potencial del equipo y en que, manteniendo el enfoque y la humildad, podemos lograrlo. A corto o medio plazo, mi sueño tras terminar la temporada con el Jairis sería poder estar entre las doce convocadas de la selección española.

Respecto a tu rendimiento en el campo, ¿te ves capaz de evolucionar todavía más?

Sí, siento que aún no he alcanzado mi techo. Tanto a nivel personal como colectivo, creo que todavía tenemos margen para mejorar. La Copa es un hito muy importante, pero ni para mí ni para el equipo representa un límite; la capacidad de crecimiento aún es muy grande.

¿Cómo ha sido el trabajo con el cuerpo técnico y la planificación del equipo para alcanzar este logro histórico?

La verdad es que ha sido casi excelente. Con mis compañeras, coincidíamos en que la dirección de los partidos fue notable en todos los encuentros. Gestionar un equipo es muy complejo y ellos lo han hecho de maravilla. La preparación para cada partido fue sobresaliente: David es un crack en el análisis de vídeos y scouting, lo que nos brindó seguridad al saber cómo actuaban nuestros rivales. Además, no podemos olvidar a Fran y Paula, nuestros fisios, con quienes tuvimos la suerte de viajar; en gran parte, nuestro nivel físico se lo debemos a ellos. Hemos alcanzado un nivel físico excepcional, y el trabajo de todos ha sido crucial.

¿Cómo crees que este triunfo y tu actuación pueden influir en el desarrollo y la visibilidad del baloncesto femenino en la Región?

Me gustaría que, cuando pase el boom de la Copa, sigamos apareciendo en los periódicos y en las noticias. Nuestro trabajo debe ser reconocido. Esta Copa ha demostrado que, si se nos da el foco mediático, respondemos; la gente ha disfrutado muchísimo y, sobre todo, agradezco a Zaragoza, que nos puso en el punto de mira de mucha gente y facilitó todo el proceso. La repercusión mediática ha estado a la altura de la competición.

Por último, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a las futuras generaciones de jugadoras?

Que disfruten. Convertirse en jugadora profesional implica muchos factores: el talento innato, el trabajo, entre otros, pero lo más importante es disfrutar del camino, de la compañía de las compañeras y confiar en que, con el esfuerzo, lo profesional llegará. Sobre todo, disfruten, hagan deporte y trabajen mucho.