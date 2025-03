"El que ahora sienta presión, no vale para esto"

El Real Murcia está «en la línea a seguir». Así lo reconocía ayer Fran Fernández, que se mostraba contento tras la victoria ante el Fuenlabrada y el empate contra el Castilla. «El equipo ha competido muy bien y todo el mundo tiene claro lo que tenemos que hacer cada uno», continuaba, destacando que, después de jugar viernes en la pasada jornada, «nos ha venido bien tener más días para trabajar, volver a recordar conceptos y recuperar algunos futbolistas que estaban tocados». «Ha dado tiempo a trabajar mucho, sobre todo muy duro, está todo el mundo muy comprometido, con mucha ilusión por lo que viene y creo que llegamos todos bien», decía el almeriense de cara al choque de este domingo ante el Recreativo de Huelva.

Busca el Real Murcia su segunda victoria consecutiva en NC, algo que no ha hecho en toda la temporada, y Fran Fernández dejó claro que ya no se puede seguir poniendo la presión como excusa. «El que tenga presión ahora no vale para esto, no lo puedo decir más claro. Estamos totalmente preparados para lo que viene. El otro día Juan Carlos Real lo dijo muy claro. Viene lo más bonito y lo más duro porque es muy difícil y lo sabéis. Hemos trabajado toda nuestra carrera para estos momentos en clubes como este, tenemos que dar ese plus ahora», explicaba.

Los resultados de la pasada jornada beneficiaron especialmente al Real Murcia, que entra en la recta final del curso -quedan nueve partidos- a dos puntos del líder. Pero Fran Fernández prefiere no hacer cuentas. «Hago todas las cuentas del mundo y solo me sale intentar hacer un +3 ante el Recreativo de Huelva. Esa es la única cuenta que hago». Y aunque los onubenses llegan en una posición complicada en la clasificación, el técnico grana no dudó en avisar: «Va a ser complicado, los equipos de abajo ahora son mucho más difíciles, se dejan la vida por salir de ahí porque un descenso es un lastre en la carrera deportiva de un futbolista y cualquier técnico».

«Hay que ser valientes»

Sobre las claves del partido, Fran Fenández dijo que «creo que tenemos que salir como hemos salido últimamente en casa, a por el partido, ser valientes desde el principio, saber que va a ser un partido largo y complicado. Lo que ocurra en ese primer tramo, se va desarrollar en los siguientes, así que vamos a salir a por ellos desde el principio».

Otro de los aspectos que destacó el almeriense fue «la importancia de recuperar la portería a cero». «Tenemos que hacernos fuertes desde atrás juegue quien juegue, porque si no juega Esteban -Saveljich será baja tras ser expulsado en Valdebebas- lo va a hacer otro compañero que va a estar igual de preparado o más. Por ese motivo, no me preocupa que Esteban no pueda jugar, lo que sí está claro es que tenemos que defender desde arriba y en estos dos últimos partidos se ha visto», continuaba, refiriéndose a las porterías a cero ante Fuenlabrada y Castilla.

Con la enfermería vacía

Destacando que cuenta con la enfermería vacía, el entrenador del Real Murcia se refirió al estado físico de jugadores como Isi Gómez, con molestias, o de Yriarte y Flakus, que han estado unos días fuera con sus selecciones. «Los tres pueden ser titulares», dejaba claro, explicando que Isi «lleva toda la semana entrenando con el grupo y está al 100%», mientras que Yriarte «llegó el jueves por la tarde y le falta algún entrenamiento. Vamos a ver cómo se encuentra». Por último Flakus «ha jugado minutos con su selección que le viene bien para rodaje y el jueves lo vi bastante bien preparado». «Ahora la papeleta es del míster», reconocía el preparador murcianista.