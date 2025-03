El UCAM y Javi Motos, contra las cuerdas en la recta final

El UCAM Murcia ya ve desde lejos el primer puesto y la posibilidad de ascender de manera directa a Primera Federación. Los universitarios no estaban pasando por su mejor momento de la temporada, y cuando parecía que habían encontrado una buena dinámica con 3 victorias en los últimos 4 partidos, llegó el derbi ante La Unión para mandarlo todo por la borda. Los de Javi Motos están a ocho puntos de los unionenses.

La falta de gol del UCAM Murcia no es una novedad. Los delanteros universitarios llevan los mismos goles que Fer Roman (3), que es el central del equipo. El máximo goleador es Ale Marín (7), que juega en la derecha, y le siguen Luque y Urcelay (5), que conforman el centro del campo. Si los delanteros no son los que llevan la batuta goleadora, el club pierde muchas opciones de hacer daño a sus rivales.

Javi Motos tiene que andar con pies de plomo a partir de ahora. Un tropiezo más y su puesto como técnico universitario puede correr peligro. Ya estuvo a punto de abandonar la entidad con el mal arranque de 2025, pero le salvó el triunfo ante el RB Linense. A la directiva del club no le tiembla el pulso a la hora de cambiar de entrenador en cualquier momento de la temporada. Ya se ha visto en otras ocasiones.

De hecho, el UCAM Murcia lleva en dos temporadas y media siete entrenadores. Hace dos años, la campaña la arrancó Molo, quien disputó cinco partidos. Le sustituyó Jorge Romero, que estuvo veintidós encuentros hasta que fue destituido en el tramo final. Víctor Cea fue el que se hizo cargo del equipo en los últimos siete partidos, logrando llegar a la final de los play off de ascenso.

La siguiente campaña la continuó Víctor Cea, pero no acabaría el año. Aunque en casa el equipo era fiable, la directiva decidió despedir a Cea estando en puestos de play off. En su lugar entró Raúl Guillén, pero duró solo unas semanas hasta la llegad de Alberto Monteagudo, fue quien finalizó una temporada triste. Javi Motos está rompiendo con el molde de estos últimos años, pero como no dé un giro de 180 grados a esta situación, puede acabar como sus predecesores.

Al UCAM Murcia le quedan 6 partidos de liga, donde lograr el milagro es muy complicado, pero no imposible. Los universitarios lo tienen difícil, pero si quieren llegar hasta el final peleando y rezando porque se obre el milagro, tienen que sumar el máximo de puntos posible. 18 puntos están en juego las próximas semanas. Deben de ganar el mayor número de partidos y esperar a que La Unión y Torremolinos bajen el ritmo.