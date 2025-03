La bala del Real Murcia para despertar de nuevo la ilusión

La irregularidad en cuanto a resultados en su estadio es uno de los mayores lastres que está arrastrando el Real Murcia esta temporada. Por eso, quizá sea algo más que tres puntos lo que se juega el conjunto grana este domingo ante el Recreativo de Huelva (19.00 horas, FEF.TV), donde buscará un triunfo que sirva como la señal definitiva para reavivar la ilusión de una afición resignada a no poder celebrar ‘in situ’ demasiadas cosas esta temporada.

Con tan solo cinco victorias en 14 encuentros en Nueva Condomina, el Real Murcia buscará la sexta esta jornada para continuar en la lucha de un primer puesto que parece que nadie quiere amarrar, y que a su vez esto sirva también para sellar su presencia en un play off de ascenso a Segunda División en el que no participa desde 2018. De ganar al conjunto onubense, que es el peor visitante del grupo II de Primera Federación junto al Mérida, con solo una victoria domicilio en su casillero, el equipo murciano enlazaría por primera vez dos victorias consecutivas como local en esta campaña. Un dato que habla por sí mismo de las dificultades que ha encontrado durante todo el año para amarrar puntos en casa.

Y eso que el club grana arrancó esta campaña siendo totalmente consciente de que debía ser un equipo sólido en su estadio para no tropezar con la misma piedra de anteriores temporadas, donde sus tropiezos en Nueva Condomina en los dos anteriores cursos, entre otros factores, le privaron de poder disputar las eliminatorias por el ascenso.

Algo que está a tiempo de poder cambiar en una recta final en la que el Real Murcia tiene en sus manos el poder aumentar el optimismo y mejorar el estado de ánimo general de sus aficionados si es capaz de dar un paso adelante en sus próximos encuentros en casa. De sus cinco victorias como local, tan solo dos han llegado en la segunda vuelta, ante el Hércules y el Fuenlabrada, y eso es algo que intentará cambiar este domingo para enganchar de nuevo a una afición a la que necesita en esta recta decisiva de temporada si de verdad quiere acabar peleando por el ascenso al fútbol profesional.

Y es que, la acumulación de constantes malos resultados ha ido mermando a unos seguidores granas que arrancaron el 2025 con la esperanza de que este hecho se quedase atrás con el cambio de año. Pero nada más lejos de la realidad, el Real Murcia ha ido coleccionado sinsabores durante un invierno que se ha hecho por momentos demasiado largo.

Si en el duelo ante el Hércules, uno de los partidos más atractivos del inicio de la segunda vuelta del calendario, fueron 23.050 espectadores los que se dieron cita en las gradas de Nueva Condomina, en los que unos miles también pertenecían a los aficionados visitantes debido a la cercanía, no se ha vuelto a rozar una entrada similiar durante estos tres meses en el estadio grana. De hecho, las derrotas ante Alcoyano y Sevilla Atlético no hicieron más que confirmar que las dificultades para amarrar puntos en casa se mantenían y no se alcanzaron los quince mil espectadores en ninguno de esos dos encuentros, con 13.782 y 14.234 asistentes, respectivamente.

Una cifra que sí se logró (15.261) en el duelo ante la UD Ibiza, donde los de Fran Fernández defendían el liderato. Sin embargo, ese día estuvo marcado por la intensa lluvia caída durante todo este mes de marzo, lo que desdibujó un panorama que podía haber animado a muchos más seguidores a acudir al estadio. No obstante, la derrota y el posterior primer puesto perdido, devolvió el pesimismo en casa a una afición que ante el Fuenlabrada volvió a bajar su afluencia (10.057) en un día marcado como punto de inflexión si se llega a encadenar otro resultado negativo, ya que desde el club estaban preparados para afrontar cualquier tipo de escenario si esto llega a ocurrir.

Entradas a cinco euros

Por eso, el Real Murcia quiere volver a enganchar a sus fieles y ha lanzado una promoción en la que los abonados y peñistas pueden adquirir localidades a un precio de cinco euros para el encuentro de este domingo ante el Recreativo de Huelva. Un partido que los granas disputarán conociendo los resultados de sus rivales directos en la parte alta de la clasificación, por lo que sumar los tres puntos le podía dejar incluso más cerca de un primer puesto que defenderá el Ibiza ese mediodía frente al Hércules.