ElPozo, solo ante el peligro y con un calendario muy duro

La situación en ElPozo Murcia es preocupante. Los murcianos están realizando una temporada para olvidar. El curso arrancó con unos objetivos muy marcados después de haber llegado a la final de la liga y la Copa de España. Pero Los planes no han acabado saliendo como se esperaban. El equipo cayó en cuarta ronda de la Copa del Rey ante un Segunda División. También en la Supercopa contra el mismo rival, el Real Betis. Y hace unos días fue eliminado de la Copa de España en cuartos de final. En definitiva, ha perdido tres de los cuatros títulos a los que aspiraba y ya solo queda la liga, donde aún ni tiene garantizado jugar el play off.

Además, la relación de ElPozo con la afición no está pasando por su mejor momento. Se notó en los cuartos de la Copa de España, donde, a pesar de jugar en casa, no hubo una gran entrada por parte de los seguidores del combinado murciano. La afición ya ha mostrado su descontento con el club, en especial con Fran Serrejón y Kike Boned, pidiendo su dimisión.

Es cierto que la gestión de la directiva en cuanto a la preparación de la plantilla de cara a esta temporada deja mucho que desear. Los únicos fichajes que realizó el club en verano fueron los de César Velasco y Ricardinho, los cuales aún no han terminado de despuntar con la elástica murciana. La plantilla de ElPozo Murcia era escasa desde principio de curso, pero la cosa fue a peor cuando una ola de lesiones arrasó el equipo. Esto obligó a que jugadores del filial y de categorías inferiores subieran al primer equipo y de vez en cuando jugasen minutos. Esta gestión no ha gustado nada a la afición, que ve cómo otros equipos con menos presupuesto han diseñado mejores plantillas y están obteniendo resultados, como es el caso de Peñíscola, que es el líder de la liga con 18 puntos más que los murcianos.

Inter, Peñíscola, Jimbee....

A la competición doméstica le quedan ocho partidos para poner punto final a la temporada regular y dar paso a los play off. ElPozo Murcia se encuentra séptimo con 32 puntos, muy cerca de Jimbee (5º) y Jaén (6º), pero también de Industrias Santa Coloma (9º) y Quesos Hidalgo Manzanares (10º). Los murcianos, si hacen las cosas bien y empiezan a hacer más puntos, pueden llegar a posiciones más altas, pero como se descuiden y no mejore la situación, peligra su estancia en la zona de play off. Y el calendario que resta es duro porque aún tiene que enfrentarse a Movistar Inter, Ribera Navarra, Peñíscola, Jimbee Cartagena, Córdoba, Burela y Osasuna.

Este viernes los de Josan González regresan al Palacio de los Deportes de Murcia para disputar un nuevo encuentro liguero. Se jugarán los tres puntos frente a Noia, que actualmente se encuentra en la decimocuarta posición, muy cerquita del descenso. ElPozo Murcia quiere hacer olvidar el corto paso por la Copa de España y el punto sacado en el Palau Blaugrana de la anterior jornada de liga.