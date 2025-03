Ana Carrasco: "Estoy dispuesta a sufrir este año para ser competitiva el que viene"

La ceheginera Ana Carrasco Gabarrón vuelve esta temporada al Mundial de Superbikes. Lo hace en la categoría intermedia, en Supersport, como piloto oficial de Honda. Su debut, este fin de semana en el circuito portugués de Portimao. "Tengo ganas de empezar el campeonato aunque sé que voy a sufrir", asegura en una entrevista en Efe en la que se marca como objetivo "ser competitiva" en 2026 tras finalizar su proceso de adaptación.

Ana Carrasco, primera mujer campeona del mundo -en 2018 en Supersport 300- y campeona del primer mundial de motociclismo femenino de la historia -2024-, pondera la capacidad de superación de Marc Márquez, quien lidera en MotoGP tras años de sufrimiento por las lesiones, como le ocurrió a la piloto murciana. "Sé lo que es recuperarse de lesiones y estar mucho tiempo sufriendo. Se merece poder ser feliz al final de su carrera deportiva. Quiero que gane el Mundial", asegura.

Pregunta: Este fin de semana empieza una nueva temporada, en nueva categoría y nuevo equipo. ¿Cuáles son sus sensaciones?

Respuesta: Tengo ganas este año. Sobre todo porque es un proyecto nuevo, en una categoría nueva… Cuando es un proyecto así tienes un poco más de nervios por empezar. Y muchas ganas. Sé que el inicio va a ser complicado, pero estoy muy contenta con el cambio de categoría y ser parte del proyecto de Honda. Tengo ganas de empezar el campeonato aunque sé que voy a sufrir.

Muchas cosas nuevas, pero arranca en Portimao, un circuito en el que consiguió su primera victoria. Eso le dará confianza, ¿no?

El circuito me gusta y he ganado varias veces, se me da bien; pero hace una semana estuve entrenando ahí con la Supersport y se complica. Es un circuito complicado, de hecho creo que va a ser uno de los más complicados de la temporada porque con una moto con esta potencia es más difícil de controlar en un circuito con tantas subidas y bajadas; pero si empezamos relativamente bien en un circuito de los más difíciles,cuando lleguemos a circuitos más fáciles podré dar un salto adelante.

¿Qué define como un buen resultado?

Sinceramente, no me he puesto un objetivo. Tenemos que ver cómo funciona la moto. Hemos trabajado en pretemporada, pero no nos hemos puesto en la parrilla ni dónde está el nivel. Mi objetivo es estar lo más cerca que pueda de mi compañero -Corentin Perolari-. Él lleva compitiendo con Honda cuatro o cinco años y él será la referencia; mi objetivo es ir aprendiendo de él y estar lo más cerca posible. Y depende lo que dé la moto, marcaremos objetivos.

Habla de la pretemporada y de la potencia de la moto. Se habrá centrado mucho en fortalecer su físico en esta pretemporada para aguantar gestionar potencia, ¿no?

Este año me interesaba mucho subir mi peso por la categoría. El año pasado bajé de peso porque me lo podía permitir y este año he tenido que recuperarlo. Soy un piloto muy pequeño y siempre estoy por debajo del mínimo. Quise ganar masa muscular y subir el peso, aunque no llego al mínimo aún (ríe) -75 kilogramos con mono y Ana está en 12-; llevaré de lastre entre ocho y diez kilos y hay que saber gestionarlo.

Estrena proyecto con Honda. Una marca referencia en el sector. ¿Cómo llegó este acuerdo?

Fue un poco inesperado. Estábamos hablando con dos o tres marcas para hacer el cambio a la categoría Supersport porque tenía claro que quería hacerlo. Honda me llamó un día para contarme el proyecto. Me decanté por ellos porque mostraron un interés en mí bastante más grande que el resto de marcas. Y para mí, como piloto, unirme a Honda que es la mejor marca del mundo… Y sentir que un equipo me quería y apostaba por mí es muy importante. Sobre todo en un cambio de categoría en el que sabemos que todo el mundo que lo hace sufre al principio, por lo que era muy importante tener tiempo para crecer en la categoría.

En 2018 fue campeona de Supersport 300 -la primera mujer en ser campeona del mundo de motociclismo-. Dejó el campeonato en 2021, pasó a Moto3 y el año pasado fue la primera campeona del mundial de motociclismo femenino. ¿Tenía claro que quería volver a Superbikes?

Sí. Sinceramente, el Mundial de Superbikes ha sido siempre mi objetivo principal. Me ha hecho piloto y he sido muy feliz. Es donde yo quiero estar. Me he sentido muy cómoda, con buenas oportunidades y permitiéndome demostrar que soy competitiva. Me veo acabando aquí mi carrera deportiva. El año pasado fue importante y después de ganar el campeonato mi objetivo era volver a una categoría mixta, y la categoría Supersport la tenía en mente desde hace varios años. Sé que va a ser difícil, pero estoy dispuesta a sufrir este año para ser competitiva el que viene.

Ana Carrasco posa tras proclamarse campeona del mundo / L.O.

Habla de sufrir y luego ser competitiva. ¿Qué objetivos se marca a medio plazo?

Es una categoría en la que sé que cuando me adapte puedo ser muy competitiva. Es un tipo de categoría en la que el piloto puede trabajar solo, y yo no he sido un piloto de buscar el grupo… y eso en categorías pequeñas a veces te limita a la hora de clasificar en parrilla. Es una categoría que se me puede dar muy bien. El cambio es duro porque es otra forma de pilotar respecto a categorías pequeñas; todo lo que me sale natural es lo contrario a lo que tengo que hacer con esta moto para ser rápida. Además, es una categoría con gente de mucha experiencia, pero a la larga sé que puedo estar delante y hacer buenas carreras.

Usted sabe bien lo que es recuperarte de una lesión grave -fractura de dos vértebras en 2020- y ha vuelto a ganar. El nombre propio del motociclismo ahora es Marc Márquez, volviendo a ganar tras un calvario de lesiones. ¿Le da más valor a lo que está haciendo Marc por el hecho de haber pasado por una lesión grave?

Sinceramente, quiero que gane el Mundial. Sé lo que es recuperarse de lesiones y estar mucho tiempo sufriendo. Desde su lesión, también en 2020 hasta ahora han pasado cinco años y, para mí, se merece poder ser feliz al final de su carrera deportiva y disfrutar como está disfrutando ahora. A mí me gustaría verlo ganar porque como piloto es un fuera de serie, seguramente el mejor de la historia, pero a nivel personal se lo ha currado un montón. No es fácil reponerse de algo tan difícil y ha hecho apuestas muy complicadas en contra de lo que mucha gente pensaba. Cuando apuestas tanto por ti mismo y por volver a ganar… se merece volver a ser campeón del mundo.