El UCAM Murcia, eliminado de la Champions (60-76)

Ni noche épica ni calculadora. El UCAM Murcia CB se ha despedido de la Basketball Champions League antes de lo que esperaba al caer ante el ERA Nymburk (60-76) en el Palacio de los Deportes en la última jornada del Top-16. No hizo los deberes el equipo universitario para acceder a los cuartos, ya que con solo ganar se aseguraba su billete como segundo clasificado y tenía opciones del primer puesto si llega a vencer de manera holgada.

Ni lo uno ni lo otro, porque con su derrota en casa estaba condenado a que el Nanterre 92 fallase en un Hungría ante el Falco Vulcano. No lo hizo, y el tercer traspiés del UCAM en esta fase de la competición europea le condena a un tercer puesto en la clasificación que supone la eliminación. Una eliminación en lo que lo más preocupante es la pérdida de identidad de un equipo al que le cuesta brillar en casa esta temporada. La defensa del Nymburk fue por momentos brillante por parte de un equipo checo que avanza como primero, pero que no tuvo herramientas el UCAM para superar en un día clave para el devenir del curso en la competición internacional.

Los cambios realizados hace apenas un mes, en el parón de febreron, no han provocado el efecto buscado en un equipo que ahora solo afrontará la Liga Endesa en su calendario, donde deberá buscar una buena posición para intentar asegurarse un billete para la Basketball Champions League la próxima temporada. No tuvo prácticamente opciones durante el partido de este miércoles, que hubiera supuesto la tercera presencia consecutiva del UCAM en los cuartos de la BCL, y apenas pudo luchar su clasificación ante un Nymburk que no le dio tregua. Le bloqueó, maniató y sacó de sus casillas a un equipo universitario que no pudo tirar de sus mejores armas para engancharse. De hecho, los últimos minutos fueron para maquillar un resultado que provocó que varios aficionados abandonasen el Palacio antes de tiempo.

Arranque prometedor

Le costó alcanzar la temperatura adecuada al UCAM Murcia en un inicio de partido en el que ya estaba avisado de la defensa del Nymburk. La actividad del conjunto checo atrás era frenética, pero poco a poco fue saliendo el plan. Un plan universitario que pasaba por mover y compartir el balón más de lo habitual hasta encontrar la mejor opción de tiro. Les costó llevarlo acabo durante unos primeros cinco minutos en los que pesaron las dos faltas de Birgander y marcó territorio el Nymburk (5-6). Sin embargo, con las rotaciones, especialmente la entrada de un acertado Jonah Radebaugh, el UCAM dio con la tecla para voltear la situación conun parcial de 12-4 que le empezaba a dar confianza tanto en defensa como en ataque con el tercer triple del escolta en este cuarto (17-8). De hecho, los de Sito Alonso, que llegaron a contar con once puntos de ventaja en este periodo, consiguió cerrarlo con un esperanzador colchón en su intento por abrir distancias hacia el 'basketaverage' para ser primero (19-12).

Golpe de realidad

El Nymburk trató de dar un paso adelante en el inicio del segundo cuarto, lo que le permitió darle un mordisco al marcador y frenar el buen momento del UCAM. No obstante, Sito Alonso movió ficha rápidamente con la entrada de Diagne para ganar un mayor impacto defensivo, sin embargo, el exceso de revoluciones, con dos faltas consecutivas del pívot, provocó otro efecto distinto (23-17). El equipo checó logró su propósito al rebajar el ritmo de juego, con interrupciones marcadas por las faltas de ambos, y el guion se torció con la tercera personal de Diagne y segundos después también la de Simon Birgander. Por lo que tuvo que pararlo Sito Alonso con tiempo muerto a cinco del descanso (25-24). El Nymburk mantuvo su buen momento y llegó a situarse de nuevo por delante en el marcador (27-29), algo que le costó recuperar de nuevo al UCAM. Apareció la falta de acierto pro parte de los universitarios, con varias canastas que repelió el aro, y aprovechó su rival para abrir más distancias con un mate en carrera de Holt (27-31). Fue entocnes cuando logró cortar la mala racha Gates desde el triple y una técnica señalada sobre el banquillo visitante no sirvió al UCAM para voltear la situación al no aprovechar lo tiros libres (30-34).

Hruban, imparable

El partido se puso todavía más complicado cuando dos triples consecutivos de Hruban provocaron el tiempo muerto de un enfadado Sito Alonso (30-40). El UCAM no entró con buen pie a la segunda parte y todo se fue torciendo, primero con un Hruban que continuaba añadiendo puntos en este tercer cuarto, un Nymburk brillante a la hora de atacar el aro y un equipo universitario que tuvo que sentar a Kurucs al cometer su cuarta falta (32-44). Fue entonces cuando la ansiedad y el exceso de revoluciones jugaron malas pasadas en un ataque murciano que no terminaba de carburar. La situación no transmitía buenas sensanciones, hasta que Jonah Radebaugh consiguió cambiarlas de nuevo. El escolta logró romper la mala racha con dos triples consecutivos (38-44) para despertar al Palacio, pero un nuevo arreón del Nymburk desde la defensa colocó de nuevo el obstáculo de diez puntos (40-50). Los dobles dígitos duraron poco tiempo, con un triple logró convertir Sant-Roos para levantar a los suyos. Pero a partir de ahí se produjo un intercambio de golpes que no beneficiaba para nada a un UCAM que volvía a pagar caro su ansiedad en ataque ante un Hruban capaz de anotar 15 puntos en este cuarto (44-61).

Se acaba Europa

La renta del Nymburk ya no era la que necesitaba el UCAM para ser primero, sino la que necesitaba para al menos pasar de ronda al no fallar el Nanterre 92 en Hungría. El giro de guion, de mirar a la primera plaza o pelear por seguir con vida en la Champions, llegó al Palacio un desenlace en el que los universitarios no podían perder la concentración (45-61). Y es que el equipo checo no daba ninguna tregua, castigando cada acción y elevando la distancia a unos 19 puntos que parecían imposibles de remontar a falta de siete minutos (45-64). El UCAM trató de agarrarse al partido para impedir que fueran sus últimos minutos en Champions de la temporada, pero no parecía que fuera así. De hecho, a mucha gente también le costó creerlo y empezó a abandonar el pabellón a fala de cinco minutos (50-71). A dos minutos para el final se confirmaba la victoria del Nanterre, lo que dejaba al equipo murciano fuera de la Champions de manera matemática con su derrota (60-76).