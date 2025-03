Dos excargos de la RFEF se desvinculan de la exclusión de Vigo del Mundial: "Esa versión la recibe solo Louzán"

La versión de las sedes del Mundial 2030 que incluía a Vigo por delante de San Sebastián "la recibe sólo Rafael Louzán". El informe, adelantado este lunes por El Mundo y que dejaba a Balaídos por delante de Anoeta, no fue enviado por María Tato a sus dos compañeros del Comité Técnico, Fernando Sanz y Jorge Mowinckel, quienes hasta esta semana no tuvieron constancia de que la versión aprobada no hubiera sido la primera presentada desde la RFEF.

En una carta conjunta por vía electrónica a los responsables legales de la federación y la candidatura, ambos se han puesto a "entera disposición para poder esclarecer los hechos relacionados con las sedes". "Me siento una persona engañada", señala Sanz a FARO DE VIGO sobre estas revelaciones ya que él solamente trató "temas técnicos". El miembro del comité destaca que tuvieron que repartirse las visitas a las ciudades candidatas y que él "Vigo ni lo pisó".

Cronología del Mundial 2030. / Hugo Barreiro

Esta responsabilidad cayó sobre la directora del comité, quien acudió también a Las Palmas, Valencia, A Coruña y las dos ya mencionadas, siendo ella la encargada de "hacer el Excel" tras las decenas de reuniones que tuvieron. "Ya me gustaría a mí saberlo", señala ante la petición de Abel Caballero para conocer quién ordenó estos cambios que dejaron fuera la opción viguesa.

En ese sentido, señalan que Louzán "fue nombrado por Pedro Rocha" para supervisar parte del proceso de las candidaturas, lo que explicaría que recibiera esta información el 26 de junio, dos semanas antes de que él mismo comunicara la exclusión del coliseo celeste durante un acto federativo en Riazor.

Cambio de postura

Sanz atiende a FARO a su regreso de un viaje de trabajo transoceánico asegurando que "no tiene que esconderse de nadie", ya que "no tiene absolutamente nada que ver" con la versión que presuntamente fue manipulada tras la reunión del 24 de junio. Esta tesis, siempre según las informaciones publicadas esta semana, choca con su férrea protección de la decisión final.

En una entrevista el 12 de diciembre en El Larguero de la Cadena SER, el presidente del Comité Organizador en España respondía a esta petición de transparencia. "Por supuesto que hay una explicación y por supuesto que hay unos datos que corroboran que hay otras que lo superan, pero no te puedo decir nada más", zanjaba al respecto el expresidente del Málaga, cuyo estadio será reformado por un importe de al menos 280 millones de euros.

"En el Mundial de Estados Unidos van a ser menos sedes y querían bajarlo, por el tema de la sostenibilidad. Pero nosotros no queríamos. ¿Valencia? Tiene que haber 20 sedes, no 21. Ahora hay que ratificar lo que se ha dicho en el dosier, mantener esas sedes y defenderlas", aseguraba hace apenas 2 meses en una entrevista en el diario As tras su despido.

Beneplácito del CSD

El caso de Mowinckel es aún más claro ya que, tal y como han confirmado fuentes federativas a esta redacción, éste no se encontraba en la reunión del «día de audios». El responsable de Relaciones Internacionales desde 2018 se encontraba de baja por paternidad, lo que propició la asistencia de Joana Soares, responsable del área de Estrategia. A día de hoy, ninguno de estos tres empleados continúa bajo el mando de Rafael Louzán.

Desde la federación se escudan en la investigación interna en marcha sobre el proceso y que determinará si hubo o no errores. Así, insisten en que el Consejo Superior de Deportes estuvo presente. En ese sentido recuerdan que su representante quiso incluir el criterio de proximidad para favorecer a Vigo, algo rechazado al verse como una cuestión "política".