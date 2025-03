Los clubes de Tercera y Preferente, pendientes del Águilas y de la Minera

Entramos en el tramo final de todas las competiciones del fútbol nacional y se da la circunstancia de que lo que ocurra en la Segunda Federación puede influir decisivamente en lo que pase en la Tercera Federación y en la Preferente Autonómica y, si influye en esta última, también lo hará en la Primera y Segunda Autonómica al ir arrastrándose equipos.

Los dos equipos de los que dependen los primeros clasificados de las categorías más modestas son del Águilas y de la Deportiva Minera, por dos motivos muy bien diferenciados. El tercer club que también podría influir es el UCAM Murcia, pero todo hace indicar que jugará el play off de ascenso a Primera RFEF y, por lo tanto, no afectará al resto.

Con el cuadro universitario las cuentas son muy claras, ya que la pasada temporada influyó en la Tercera Federación y podría repetirse la misma situación. Si no se clasifica entre los cinco primeros, algo poco probable viendo la trayectoria que lleva, su filial que pelea por terminar en la zona noble en la Tercera Federación se quedaría sin opciones de jugar la fase de ascenso, como ya le pasó el curso pasado.

El Águilas y su clasificación al play off

Los clubes de la parte media alta de la Tercera Federación están muy pendientes de la campaña del Águilas FC. Su filial, instalado en la zona de play off del Grupo XIII, está siendo la gran revelación de la temporada, porque hay que recordar que la pasada temporada estaba en la Preferente Autonómica. Para que el segundo equipo dispute la fase de ascenso, es necesario que también la dispute el primer equipo. El cuadro dirigido por Fran Alcoy consiguió el pasado sábado un triunfo importante frente a un rival directo como el Xerez CD por 1-0. Los puestos de fase de ascenso los tiene ahora mismo a tres puntos, si cuando finalice la temporada está entre los cinco primeros, su filial podrá intentar el ascenso a Segunda Federación.

Equipos como el Real Murcia Imperial, UCAM B, Atlético Pulpileño o El Palmar necesitan que el Águilas no termine en play off para que ese sexto puesto permita jugar el play off de ascenso en lugar del segundo equipo aguileño.

La permanencia de la Minera da un ascenso a Tercera

Si los equipos de Tercera no le desean un buen final de temporada al Águilas, no ocurre lo mismo con los clubes de la parte alta de la Preferente Autonómica respecto a la Deportiva Minera. Si el conjunto de Llano del Beal logra la salvación, habrá tres ascensos directos a la Tercera Federación en lugar de dos. Ahora mismo hay una lucha encarnizada por el ascenso directo entre Santa Cruz, Mazarrón y Olímpico de Totana, donde el cuadro alfarero está intentando recortar distancias con los dos primeros.

Si la Minera se salva, los tres estarán en categoría nacional el próximo curso y además el play off lo jugará el séptimo clasificado. Las semifinales serán cuarto contra séptimo y quinto contra sexto, con una cuarta plaza de ascenso en juego. Si, además, un segundo equipo del Grupo XIII, además del campeón, lograra el ascenso a la Segunda Federación, habría un nuevo ascenso al mejor clasificado de la liga regular que no ascienda en el play off.

Arrastres en Primera y Segunda Autonómica

Lógicamente, si ascienden más de tres equipos desde la Preferente Autonómica hacia la Tercera Federación, se habilitarán plazas libres que las ocuparán equipos de Primera Autonómica y, en ese efecto dominó, también se beneficiarán los equipos que se queden a las puertas en la Segunda Autonómica para ascender a Primera.

El 4 de mayo acaba la Segunda Federación y ese día ya será oficial y se sabrá cuantos equipos ascienden y descienden en cada una de las categorías del fútbol nacional y regional que afectan a clubes de la Región de Murcia.