La Audiencia Provincial da otra mala noticia al Real Murcia

Hace dos semanas, aprovechando una intervención ante los medios de comunicación, Felipe Moreno cargaba contraAgustín Ramos. Llegando a decir que la empresa del murciano, patrocinadora principal del club desde el pasado verano, «quiere la destrucción del Real Murcia», el presidente grana se mostraba dolido porque en la comida que mantuvo el 17 diciembre con su antecesor en el cargo, éste no le comunicó que había impugnado el Plan de Reestructuración.

«Comimos juntos el 17 de diciembre para firmar la paz definitiva y se levantó de la mesa sin decirme que siete días antes impugnó el Plan de Restructuración y no es que quiera defender sus derechos sino que lo que quiere es la destrucción del club», declaraba el mandatario grana.

"Existiendo varios actores, unos pueden hacer propios los hechos de otros"

Si las palabras del cordobés ya chirriaban nada más salir de su boca, teniendo en cuenta que como todo el mundo sabía el Plan estaba impugnado desde el pasado mes de mayo, el último auto de la Audiencia Provincial da un espaldarazo a la estrategia de defensa de los abogados de Agustín Ramos. No solo eso, el auto emitido el pasado 17 de marzo desmonta en una sola frase el discurso de «yo no sabía nada» de Felipe Moreno, al considerar que en los movimientos de la empresa murciana no hay sorpresa, porque todo estaba incluido en la impugnación del auto de homologación del Plan, presentado allá por el mes de mayo del pasado año.

Segundo palo en poco tiempo

Pero vayamos por partes. Si hace unas semanas la Audiencia Provincial rechazaba, tal y como pedía el Real Murcia, sacar de los juzgados la Operación Acordeón que trajo consigo la reducción de capital y la confección de un nuevo capital social, con Felipe Moreno como dueño de más del 80%; la semana pasada, los mismos magistrados volvían a dar otro disgusto a los abogados del club grana, cuyo discurso cala en las salas de prensa, pero de momento no es aceptado en los juzgados.

"No hay sorpresa cuando el escrito de alegaciones presenta la página 15 de su demanda de impugnación"

La buena noticia del acuerdo con Enrique Roca, que llevaba al lorquino a cambiar de decisión y no impugnar el Plan de Restructuración, ha durado más bien poco. Y es que, nada más conocerse ese pacto, los abogados de Ramos actuaban rápido para informar a los magistrados que, aunque no se oponen a la renuncia, hacían suyos los argumentos recogidos en el escrito de impugnación de las empresas de Enrique Roca afectadas tras la homologación del Plan, una estrategia de la que ya habían avisado en mayo al presentar su demanda de impugnación.

«De forma sorpresiva»

Al igual que Felipe Moreno se hizo un poco el que no sabía nada en su intervención del 12 de marzo, el abogado del Real Murcia en este caso, Higinio Pérez, siguió la misma estrategia en su escrito, denunciando que «de forma sorpresiva y no ajustada a derecho», Fibranet se había adherido a unas alegaciones que están «desistidas, allanadas y con acuerdo de transacción», refiriéndose con esto último al acuerdo que el club grana había alcanzado con Enrique Roca para que este se retirara del proceso judicial contra el Plan de Reestructuración.

Sin Roca, pero con Roca El acuerdo alcanzado entre el Real Murcia y Enrique Roca el pasado 24 de octubre llevó al lorquino a retirar todas las demandas de impugnación que había presentado inicialmente contra el Plan de Restructuración. Sin embargo, aunque Roca ya no litigará contra el Real Murcia, sus argumentos contra el Plan sí serán utilizados por los otros demandantes.

Visto bueno a la pluralidad

Pues para los magistrados de la sección número 4 de la Audiencia Provincial, en el auto emitido el pasado 17 de marzo, no hay ninguna sorpresa en la estrategia de defensa llevada a cabo por los abogados de Ramos. Es más, el tribunal presidido por Juan Martínez Pérez, vuelve a fallar una vez más en contra del Real Murcia.

Considerando que no se puede hablar de sorpresas cuando el movimiento de la empresa del murciano ya estaba recogido en la demanda de impugnación de mayo, declara completamente válida la decisión de la empresa murciana de «hacer propios los argumentos» de otro de los demandantes.

«Cabe la posibilidad de que existiendo una pluralidad de actores o demandados, los unos hagan propios los razonamientos, hechos o datos puestos de manifiesto por los otros, que deberán ser objetos de prueba y cuyo alcance deberá valorarse en sentencia», se indica en el auto al que ha tenido acceso esta redacción, añadiéndo además la importancia de que «los motivos de impugnación sean comunes, dada la distinta naturaleza de los impugnantes en uno y otro caso (acreedores y socios)».