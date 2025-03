Álex Corretja: "No hay que alarmarse con Carlos Alcaraz"

El extenista y comentarista Álex Corretja y el médico murciano Juanjo López, que se encarga de velar por la salud de Carlos Alcaraz, han ofrecido una charla bajo el título ‘Detrás del juego’ con la Filmoteca Regional Paco Rabal de Murcia llena, pero antes de la misma ha analizado la dubitativa trayectoria del tenista murciano en el arranque de la temporada y también la sanción de tres meses por dopaje al actual número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner.

Tanto Corretja como López se mostraron convencidos de que las derrotas sufridas en Indian Wells y Miami no son motivo para encender las alarmas: “Yo creo que Carlos está en un momento ahora donde, lógicamente, cuando pierdes algunos partidos, te pueden llegar algunas dudas, pero viene ahora una temporada de tierra que estoy convencido que va a ser muy buena y donde va a estar bien”, ha expresado el catalán, quien también ha añadido que “no nos hemos de alarmar porque está en un proceso de aprendizaje, es un chico muy joven que ha puesto un listón tan alto, y por ello cualquier derrota llama la atención. Pero yo estoy muy tranquilo porque pienso honestamente que a partir de ahora va a empezar lo mejor del año para él. Hasta ahora no ha encontrado su mejor versión, pero no estoy para nada preocupado por eso. El tenis lo tiene, el equipo lo tiene y yo creo que vamos a tener una gran temporada por parte de Carlitos”, ha indicado.

Alex Corretja saluda a Carlos Alcaraz en el pasado Mutua Madrid Open / AFP7 vía Europa Press

Corretja cree que superar el bache es cuestión de tiempo: “Cuando coja el ritmo otra vez, cuando llegue Roland Garros, Wimbledon y Nueva York, va a estar aspirando a ganar los títulos. Este 2025 todavía va a ser muy bueno para Carlos, estoy convencido de ello al cien por cien. Esperemos que siga bien de salud y las lesiones le respeten porque no tengo ninguna duda ni en su juego ni en sus posibilidades”.

En buen estado físico

En el mismo sentido, Juanjo López recordó que “el año pasado lo pasamos muy mal en esta etapa por la lesión en el brazo que le impidió jugar Montecarlo y Barcelona, y prácticamente Madrid. Estuvimos a medio gas, pero hasta el momento, a nivel médico, estoy tranquilo y confiamos en él porque tiene el mejor tenis del circuito. A veces los resultados acompañan y otros no, pero esto es tenis y cada semana hay un torneo. Tenemos que confiar en él porque nos está dando alegrías a todos y generando valores. Ahora los chavales se quieren parecer a Carlos y tenemos que apoyarle al cien por cien”, expresó.

El ‘caso Sinner’

Corretja apenas se había pronunciado sobre la sanción de tres meses que está cumpliendo en estos momentos Jannik Sinner. Pero en Murcia ha profundizado en el tema: “Sinceramente, hasta el momento no he hablado mucho del tema porque era una situación que tenía que dejarla pasar”, indicó, para añadir seguidamente que “no me hubiera gustado estar en su papel y creo que ninguno de sus compañeros sabe por lo que ha pasado. Es una situación compleja. Mi opinión es que tiene que haber mucha claridad con lo que ha sucedido, pero si realmente su dosis que ha dado tampoco le ha ayudado en su tenis y no le ha beneficiado en los resultados, pienso que no debería tener más sanción de la que ha tenido. Por poner un ejemplo, si te saltas un semáforo te ponen una multa, pero si te saltas un semáforo, atropellas a alguien y vas drogado, la multa tiene que ser mucho mayor”.

Jannik Sinner con el trofeo del Open de Australia 2025 / / AP

Sorprendido negativamente por la reacción de otros tenistas

Al extenista no le ha gustado la reacción que ha tenido un sector de los jugadores del circuito: “Sí que que me ha sorprendido que muchos jugadores, al ser el número uno, se han metido mucho a degüello. A mí no me gustaría que me hubiera sucedido algo así, pero si se ha demostrado que no ha sido queriendo, muchos tenistas han sido muy severos y eso me ha llamado bastante la atención. Si esta es la dosis que ha dado y es la penalización que le han dado, no voy a ser yo quien diga que por qué le tienen que sancionar por más tiempo. Para eso está la Agencia Mundial Antidopaje. Lo de Sinner es bastante desgracia, mucho más para él, porque ha dañado mucho su imagen, pero si la dosis era tan pequeña, pedir más sanción me parece exagerado. Ya ha pagado y espero que vuelva pronto porque confío en lo que ha dicho”.

No cree Corretja que a Sinner le vaya a pesar psicológicamente todo lo sucedido y cree firmemente en su inocencia. “No le había pesado mucho antes, ya que jugó sabiendo la situación y las circunstancias, y sinceramente lo superó de una forma brillante porque desde que salió la noticia, lo ganó todo. Espero que no le pese porque al final todos queremos un deporte limpio y estoy convencido de que Sinner también. Es el primero que seguro que quiere que esto no le suceda ni a él ni al resto de sus compañeros. Personalmente, creo que de verdad en lo que ha explicado Sinner”, terminó diciendo.