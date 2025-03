El Águilas FC, a usar su comodín hacia el play off

A las ocho de la tarde disputa el Águilas FC el partido que se suspendió el 1 de marzo por la lluvia ante el Juventud Torremolinos, una cita que marcará el futuro del equipo costero en su pelea por entrar en el play off. Fran Alcoy apuntaba que «es el comodín que teníamos. Si nosotros sumamos, los demás no suman. «Es un partido que te acerca al play off, puesto que nos podríamos con los mismos puntos que el Estepona», decía, insistiendo en que «es un partido vital para abordar el resto de partidos, porque si no lo ganamos no hay margen». El técnico costero también explicaba que «para ganar hay que hacer muchas cosas bien. Viene un rival que es el máximo goleador del grupo, tienen al máximo goleador y desde que se suspendió ha ganado los tres partidos que ha jugado», pidiendo además «el empuje de la afición, la magia de El Rubial, de esta catedral del fútbol».

Con tres bajas

Para la cita de esta noche, Alcoy no puede contar con Nando, quien pasará la próxima semana por el quirófano al sufrir una lesión de ligamento cruzado, ni con Sergio Chinchilla, a quien también pierde para el resto de la temporada. Además, Pau Vidal sigue enfermo. Sin embargo, recupera tras superar su lesión a Mario Abenza, aunque por la falta de partidos, todo apunta a que no entrará en el equipo inicial.

Todo parece indicar que el once estará formado por los mismos efectivos de la pasada jornada, con Iván Buigues en la portería; Lillo Castellano y Morillas en los laterales; quedando Pelón y Ebuka en el centro de la zaga. Soler y Joel estarán en el doble pivote; con Javi Castedo, Julen Ekiza y Héctor Martínez, por detrás de Chris Martínez que será la referencia en ataque.