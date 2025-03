El Hozono Jairis revienta la historia al conquistar la Copa

Hace 739 días, un 15 de marzo de 2023, en un Fausto Vicent a reventar, María Bettencourt, hoy en Ensino Lugo, se jugaba frente a Leganés una bombita a falta de cuatro segundos. La bola daba una, dos, hasta tres veces en el aro para, agónicamente, perforar la red. Esa canasta, esa victoria casi aseguraba una permanencia que, posteriormente certificó, a un debutante Hozono Global Jairis. Después, llegó la ambición, el proyecto, nuevas jugadoras, los resultados, rozar la gloria.

Porque soñar es gratis y libre y como decía Calderón, ‘la vida es sueño y los sueños, sueños son’, como lo vivido por el Jairis en una Copa de la Reina que es un sueño hecho realidad.

Finalmente, al Hozono Global Jairis no le sucedió contra Perfumerías Avenida lo que escribió Manuel Alejandro para que cantasen artistas como Rocío Jurado o versionaran Rosalía, Rafael y tantos otros. A las chicas de negro la misma flor que fulminó a Valencia y se le atragantó a Uni Girona, les duró más de dos primaveras. Flores que aparecieron en un tercer cuarto sublime en el que anotó 28 puntos y que sólo resistió una incombustible Silvia Domínguez por las de Anna Montañana.

Y es que el Jairis ha demostrado como conjunto estar completamente compensado. Desde la magia de Ayuso, Lou López o Berstch, el trabajo de Massey y Alarcón, los intangibles que aportan Holesinska o Eldenbrick, y los minutos de calidad de la triple G (Ginzo, Gray y Grande), más la esparrin Molina.

Y eso que, en la final, las de Canut empezaron como no suelen hacer en sus partidos: cabeza fría y manos calientes. El juego virtuoso del Jairis en el tiempo de los almendros floreció con Ayuso haciendo correr y jugar a sus compañeras acompañada de Lou López y Berstch. Pero Avenida también vino a jugar y empezó a forzar pérdidas de su rival, hasta 6 en la primera manga, y una Fasoula fortísima dentro dejaron a las charras arriba en este envite inicial (12-14).

El segundo cuarto fue todo lo contrario a lo visto en este torneo, dos equipos más preocupados por no encajar y dos defensas que se fajaron. Ambos afilaban sus armas a la espera de que su presa mostrara durante un segundo la yugular. Montañana ordenó no dejar correr al Jairis y que las posesiones fueran largas, lo que favorecía a su juego más amasado. Al no poder correr, las decanas tenían más dificultades para anotar fácil, pero a cambio Gray estaba sujetando bien a Koné o Fasoula, que ponían los puntos de las salmantinas. Nadie rompía el marcador y todo terminó, como si fuera un vaticinio de lo venidero, con un triple de Lou López que tenía el acero más afilado que cualquier otra jugadora. Un corto +2 al descanso, pero el Jairis recuperaba el ritmo del partido al descanso (25-23).

Vendaval negro

Fue el aperitivo de una nueva lección del ‘Ayushow’, dos triples de la base de Alcantarilla junto a una asistencia de campo a campo para Lou López hicieron que el triple de Berstch marcara un parcial de 11-0 al arranque del tercer acto (36-25). El golpe fue tan fuerte que Montañana tuvo que parar el choque, pero no le funcionó porque el Jairis metió el cuchillo en la herida de un Avenida que no podía parar las chicas de negro. El parcial siguió creciendo hasta ponerlo en 19-0 y subir la renta un +20 (50-30). Sólo Silvia Domínguez resistía, pero al festival de Ayuso se le sumó el de Lou López, que forzó a una Arica Carter que sólo la paró en faltas. Eran puntos fáciles que la francomexicana transformaba para desesperación del equipo de la murciana Laura Gil. Solo en los últimos minutos, Avenida maquilló un periodo que tuvo color aurinegro (53-37).

Reacción de Avenida

Pero el Jairis no había matado a su presa. Las charras sacaron carácter y ensangrentadas y agonizantes sacaron ese gen competitivo de las aguas de Tormes. Gil y compañía se revolvieron, bajaron a la realidad al Jairis con un parcial 0-9 (55-46). Fue así como el equipo murciano sintió el aliento de la bestia en sus espaldas. Un triple de Demaere y una canasta de raza de Domínguez ponían a las charras a un punto (56-55, min. 35). Había otro partido nuevo de cinco minutos.

En ese nuevo choque, Lou López desplegó todo el talento de una jugadora que demostró su currículo. Marginada en la WNBA a un papel de especialista defensiva, en Europa tiene puntos y talento para decidir títulos. Así fue, cuando más apagadas en ataque estaban sus compañeras, López sacó un machetazo desde el 6,75 para darle oxígeno a su equipo (59-55). Atrás, Massey seguía sacando carbón de la mina propia a base de rebotes y de un dominio de los espacios providencial para un Jairis que no veía aro. Así pasaban los minutos, nadie anotaba.

Y en una jugada al límite con la posesión exhalando sus últimas centésimas, el sueño se hizo realidad. Lou López sacó el machete cuando la bola más quemaba. Su triplazo, a menos de dos minutos, puso un +8 (63-55) mortal para Avenida. Tocó defender con la vida al Jairis y ahí es donde más cómodo han estado las decanas en esta Copa. En el carrusel de libres, Lou López firmó una tarjeta perfecta y el Jairis salió campeón.

Las de Alcantarilla han tirado abajo muchas estadísticas del baloncesto femenino. Nunca un debutante salió campeona de Copa; nunca un equipo de baloncesto murciano había ganado un título nacional. A partir de ahora, y como sentenció el capitán Renault a Rick Blaine en Casablanca, este torneo puede ser el principio de una gran amistad entre el Jairis y el baloncesto.

«La Copa ha sido espectacular desde el primer día al último»

Bernat Canut, entrenador del Hozono Global Jairis cuyo equipo se ha proclamado campeón de la Copa de la Reina por primera vez en su historia al vencer por 67-59 al Perfumerías Avenida de Salamanca, ha señalado que habían realizado un torneo «espectacular desde el primer día al ultimo».

«Llegábamos como muy determinadas, no en que íbamos a ganar sino en que podíamos competir con el Valencia. Más que nunca ha sido ir día a día con buenos momentos de baloncesto. Las finales se ganan por carácter, determinación y talento y en momentos la táctica no sirve para nada», destacó.

El preparador del equipo de Alcantarilla subrayó que, en general, habían hecho un torneo a nivel defensivo «brutal» y que solo se puede ganar a equipos del nivel de los que habían eliminado jugando a un gran nivel defensivo. Igualmente explicó que habían tenido que ganar los partidos «dos veces» y que solo jugadoras con carácter son capaces de parar y cambiar el panorama.

Canut apuntó que, a nivel personal, estaba muy satisfecho por haber conseguido el primer título de la historia para el Jairis. «Siempre pienso en el colectivo y viendo las caras de las jugadoras, del cuerpo técnico y de la afición estoy muy satisfecho», aseguró.