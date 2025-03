El Club Baloncesto Jairis es prácticamente un novato en la máxima categoría del baloncesto español, pero no así en el regional. Es el club más antiguo de la Región. Nació en 1954, es decir, que le contemplan ya la friolera de 71 años. Desde que un grupo de amigos creó la entidad y Fausto Vicent López, quien da nombre al pabellón municipal, la impulsó, han sido decenas de niñas y niños las que han pasado por su equipos. Hace más de una década su primer equipo ascendió a Liga Femenina 2 de la mano de Víctor Verdú. Sufrió un descenso administrativo que generó una herida que pronto se curó puesto que tras un paso triunfal por Primera Nacional, regresó rápidamente a la segunda categoría nacional. Y fue en ese momento cuando comenzó a escribirse la historia de esta Copa de la Reina.

Aina Ayuso, con su trofeo de MVP. / Víctor Nevado / FEB

Joaquín Buendía, un alcalde ‘echao palante’, como se diría en esta tierra, comenzó a aportar su granito de arena. Gente como Andrés Francés, que ayer disfrutaba como uno más en las gradas del pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, habían mantenido vivo al club en los años más críticos. Llegaron los patrocinadores y algún fichaje de relumbrón como la brasileña Erika de Souza. Con ella en la plantilla el equipo alcanzó el ascenso en la temporada 2022-2023. La primera herida del pasado, por fortuna, quedaba totalmente cicatrizada con Lucas Fernández en el banquillo.

Heridas, históricos y heroínas

El paso por la máxima categoría no ha sido nada fácil, pero sí meteórico. La primera temporada el equipo sufrió mucho para lograr la permanencia. La consiguió in extremis con épica, como este fin de semana ha hecho el equipo capitaneado por Bernat Canut para conquistar la Copa de la Reina con tres actuaciones de matrícula de honor. Pero la apuesta de las instituciones y, sobre todo, el patrocinador principal, Hozono Global Jairis, provocó un salto de calidad en el siguiente ejercicio. Con Eric Surís, quien había llegado un año antes para lograr la permanencia, el equipo tuvo sus altibajos y tras una mala racha el club decidió apostar en las fechas navideñas por Anna Montañana. Justo antes, el Perfumerías Avenida Salamanca abrió otra herida: se llevó a Arica Carter, la líder anotadora de la plantilla, antes de un enfrentamiento de liga entre ambos equipos pagando la cláusula de salida. Ese gesto ya enturbió las relaciones entre los dos clubes, pero el enfrentamiento se recrudeció el pasado verano cuando el Avenida vino a por la entrenadora que había llevado al Jairis a jugar los play off por el título por primera vez en su historia. Después de un tira y afloja, como era lógico, la valenciana se marchó a Salamanca tras intentar no pagar cláusula de salida.

Pero la marcha de Montañana no fue un trauma porque el director deportivo, Andrés Medina, y el presidente, Salvador Costa, lograron convencer a jugadoras de la talla de Aina Ayuso, elegida la MVP de la Copa de la Reina, para que se quedara en el proyecto junto a Carmen Grande y, sobre todo, Lou López, la heroína de la final. Apostó por Bernat Canut, un técnico que lo había hecho muy bien en un modesto como el Cadi La Seu.

Llegó la desilusión por la eliminación en la competición europea, que duró poco porque el Jairis se ha convertido en un ‘matagigantes’ en la liga y lo ha mantenido en la Copa de la Reina, donde nunca antes un equipo debutante había logrado el título. Por ello, el equipo de Alcantarilla ha escrito una de las páginas más brillantes de la historia del baloncesto femenino español y del deporte regional.

Alcantarilla arranca esta tarde su particular fiesta a partir de las 19.00 horas

Alcantarilla vivirá una gran fiesta hoy por la histórica Copa de la Reina que conquistó el Hozono Global Jairis en Zaragoza. El equipo de Bernat Canut será agasajado por su impresionante éxito en un torneo donde eliminó en cuartos de final al Valencia BC, dominador del baloncesto femenino español en las últimas temporadas, en semifinales al Spar Girona, líder de la Liga Femenina Endesa, y en la final al Perfumería Avenida Salamanca, el club más laureado del país. Está previsto que la fiesta comience a las siete de la tarde. Las jugadoras serán recibidas en el Ayuntamiento y pasearán por la Calle Mayor. También está previsto que hagan una ofrenda floral a la Virgen de La Salud, la patrona de Alcantarilla, según anunció el alcalde, Joaquín Buendía. Así pues, Alcantarilla podrá celebrar con el Jairis su histórico triunfo que fue seguido ayer también por decenas de vecinos en la pantalla gigante que se instaló en la plaza Adolfo Suárez.