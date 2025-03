La Unión se escapa en el liderato al ganar al UCAM a domicilio

La Unión se lleva el derbi ante el UCAM Murcia (0-1). Los unionenses se llevaron el choque con un gol de Karim en los últimos minutos. El derbi venía marcado por el enfrentamiento directo entre los dos conjuntos de la Región de Murcia por la lucha del liderato. Los visitantes llegaron liderando la tabla, y los universitarios querían recortarle puntos. La historia no salió como los locales quisieron, que vieron como se les esfumaba una oportunidad de oro. Los de Javi Motos controlaron el juego durante mucho tiempo, pero la falta de efectividad arriba les perjudicó. El equipo universitario no logró aprovechar las ocasiones que generó, y La Unión, en una de las pocas que consiguió llegar, hizo mucho daño. El UCAM Murcia aún no está muerto en esta liga, pero tiene que mejorar en la faceta ofensiva.

Con el balón en el kilómetro cero del BeSoccer La Condomina, y con una lucha mayor a los 3 puntos, comenzó el derbi regional entre el UCAM Murcia y La Unión Atlético. Los universitarios querían seguir manteniendo su fortaleza en casa y acabar recortándole puntos a los unionenses para seguir vivos en la pelea por el liderato.

Como ya avisábamos en la previa, Rubén Del Campo iba a ser la referencia en ataque del conjunto universitario. El delantero suizo buscaba seguir aumentando su racha goleadora en la entidad azul y dorada, y avisó desde bien temprano. Del Campo sacó un disparo cruzado, pero se le acabó marchando desviado.

La Unión se estaba mostrando sólida sobre el césped del BeSoccer La Condomina. Los de José Miguel Campos no estaban logrando encontrar huecos en ataque por los que generar peligro, pero aun así estaban bien posicionados, logrando frenar al UCAM Murcia. El líder sabía que eran los locales quienes tenían que arriesgar más.

A la media hora de encuentro llegó la primera ocasión clara del partido. Vino por parte del UCAM Murcia y de un pase de Luque al interior del área. Julito recibió la asistencia, y muy presionado por la zaga unionense logró sacar un disparo forzado. Su lanzamiento no salió como él quiso y se marchó rozando el poste.

Llegando el final del primer tiempo, Ackermann hizo sus primeras apariciones. El meta universitario volvió a demostrar que es un seguro bajo palos. Del Campo volvió a tener una oportunidad de abrir el marcador, pero no consiguió conectar el remate al centro desde la izquierda de Yeremy. El derbi estaba siendo muy igualado, y fruto de ello era el marcador, el cual no se había movido en los 45 minutos iniciales y se mantenía el empate a cero.

El tiempo de descanso serviría para modificar el sistema de juego y ajustarlo más para lograr abrir el marcador. Javi Motos estaba confiado, según dijo en la rueda de prensa previa al encuentro, que su equipo estaba en una buena dinámica y que iban a mantener su personalidad como locales.

Esa personalidad sí se estaba dejando ver, sobre todo con la posesión. Los universitarios estuvieron controlando el juego más que los unionenses, quienes aguantaban poco la bola. Al UCAM Murcia le volvió a aparecer su quimera, volviendo a estar desacertados de cara a puerta. La Unión se estaba defendiendo con todo su arsenal y estaban consiguiendo secar a los locales.

Poca aportación de los delanteros. Ninguno de los atacantes de ambos equipos estaba siendo determinante. De hecho, en el segundo tiempo los mediocentros estaban ganando más protagonismo. Yeremy, el lateral derecho del UCAM Murcia, fue el que más peligro generó con un disparo desde la frontal que se marchó por muy poco rozando el travesaño.

Cuando todo apuntaba a reparto de puntos entre los dos equipos de la Región de Murcia, apareció Karim El Kounni para estrenar el luminoso. El futbolista de La Unión se perfiló desde la frontal del área y sacó un disparo al palo corto, que sorprendió al meta universitario. El primer gol se hizo de rogar, pero en el minuto 84, aunque no fue de buen gusto para la afición azul y dorada que veían como se les escapaban 3 puntos vitales para la lucha del primer puesto.

Mucho ruido y pocas nueces. El UCAM Murcia acabó perdiendo el derbi ante La Unión y así la posibilidad de recortar puntos. Javi Motos había ido diciendo que los suyos estaban realizando un buen trabajo y que si hacían lo mismo que en los partidos anteriores sería fácil la victoria, pero, una vez más, se vio a un equipo falto de ideas en ataque que en las pocas ocasiones que tienen no saben sacarles provecho.