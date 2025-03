La Deportiva Minera vuelve a sonreír

Alegría y alivio. Esos son los sentimientos que ha dejado la victoria por 2-0 de la Deportiva Minera sobre el San Fernando. Lógica alegría por un triunfo que aleja de un rival como es el cuadro isleño y alivio por reencontrarse con la victoria tras seis partidos sin hacerlo y acumular cinco derrotas consecutivas.

La mala racha de resultados tuvo consecuencias en el once que colocó Pepe Aguilar, ya que el técnico cántabro, que todavía no sabía lo que era puntuar con la escuadra rojilla, hizo variaciones en el sistema. Decidió cambiar al 4-4-2 con dos delanteros puros arriba y le salió perfecto. Arturo, que era la gran novedad en el once, hizo el primer tanto y Rubén Mesa, el otro ‘9’, marcó el segundo tanto. En el caso del ex jugador del Estepona es especialmente importante, ya que no veía puerta desde la victoria ante la Balompédica Linense, siete partidos sin marcar. El cambio de posición de Omar Perdomo podía generar dudas, ya que el canario era el único que parecía capacitado para hacer goles en este equipo y alejarlo del área y enviarlo a la banda podía generar dudas. Nada más lejos de la realidad; el extremo fue el que asistió en los dos tantos, le anularon de manera rigurosa otro e hizo un partido sublime.

Deportiva Minera - San Fernando / Paco Sarabia

Personalidad, pese a la mala racha

La Minera, pese a los malos resultados, no ha estado mal en cuanto a juego en estos últimos encuentros. A excepción del derbi minero ante La Unión, en el resto de choques podía haber puntuado y, ante el San Fernando, el equipo saltó al verde con ganas de dominar el juego y asediar la meta de De La Calzada y obtuvo el premio antes de que se cumpliera el minuto 20. Omar Perdomo recibió el esférico en línea de tres cuartos y el San Fernando cometió el error de dejarle pensar. El jugador más decisivo del cuadro rojillo levantó la cabeza sin oposición y le regaló el esférico a Arturo, que de primeras no perdonó. Era el 1-0 y la Minera afrontaba el resto del partido en ventaja en el marcador.

Portería a cero

No fue un partido redondo el que realizó el cuadro de Llano del Beal, pero esta vez sí que fue efectivo en las áreas. En ambas áreas. No permitió al San Fernando llegar en exceso a sus dominios, salvo en el inicio del segundo periodo. Y lo más importante, evitó que le castigaran cuando le llegaron. Entre un gran Fran Martínez, que sacó las dos oportunidades claras que tuvo que sacar, y el buen hacer de la defensa, en la que sorprendió Aguilar dejando sentado a Morante, fue el cóctel perfecto para dejar la portería a cero. Este detalle, que suele ser habitual en los clubes de Segunda Federación, la Minera no lo conseguía desde el pasado 26 de enero cuando empató a cero ante el Águilas.

La Deportiva Minera celebra el triunfo frente al San Fernando / Paco Sarabia

Omar Perdomo, el líder

Cuando peor estaba la Minera fue cuando llegó el 2-0. En un libre directo, apareció la pizarra de Pepe Aguilar que ejecutaron a la perfección Omar Perdomo y Rubén Mesa. El mediapunta picó el esférico superando la barrera, buscando al ariete que de primeras, con un toque sutil, alojó el esférico para encarrilar el choque. Omar Perdomo fue el mejor del partido, dio las dos asistencias y la ocasión que tuvo la metió dentro de la portería, pero el gol fue anulado por fuera de juego posicional.

La Minera suma un triunfo clave, afronta dos choques fuera de casa con la tranquilidad que le dará estar a más de un partido del descenso y con la confianza de haber ganado. La Deportiva Minera volvió a sonreír.