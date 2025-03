El camino del Real Murcia: nueve jornadas y solo dos rivales directos

Con su empate ante el Real Madrid Castilla esta jornada, el Real Murcia se encuentra inmerso en el tramo decisivo de la temporada. Ya restan menos de 30 puntos en juego y el conjunto grana debe certificar su presencia en el play off de ascenso a Segunda División, algo que no sucede desde 2018, a la misma vez que no renuncia a la lucha por el primer puesto. Si bien en lo primero los granas sí que dependen de sí mismos, no sucede lo mismo en la pelea por una primera plaza del grupo II de Primera Federación que otorga el ascenso directo. No obstante, el Real Murcia afronta ahora dos meses en los que puede añadir un buen saco de puntos a su casillero.

Y es que la plantilla que dirige Fran Fernández se medirá durante estas últimas nueve semanas a varios equipos de la parte baja de la clasificación. No obstante, esto también puede considerarse un arma de doble filo, puesto que estos conjuntos se encuentran ante sus últimas oportunidades de variar su rumbo y escapar de la zona peligrosa de la tabla para cumplir sus objetivos marcados.

Tan solo el Ceuta y el Antequera, a los que se medirá en Nueva Condomina el próximo 12 de abril y 11 de mayo, respectivamente, son los rivales que le quedan por enfrentarse al conjunto grana de la parte alta. De hecho, son dos rivales directos, que también pugnan actualmente por los mismos objetivos que el Real Murcia, y que visitarán la capital del Segura en las próximas visitas. Y es que es consciente a su vez el equipo murciano de que debe revertir completamente su dinámica de resultados en casa para evitar cualquier posible volantazo a su situación.

La victoria de hace una semana ante el Fuenlabrada (2-0) debe servir como punto de partida a un Real Murcia mucho más seguro y sólido ante su público, y su primera oportunidad para demostrarlo será el próximo domingo, 30 de marzo, ante el Recreativo de Huelva (19.00 horas, FEF.TV). El conjunto onubense, que marca la zona de salvación, será el primero de los rivales de la parte baja a los que se enfrentará la plantilla que dirige Fran Fernández en las próximas fechas.

Empate del Ceuta en casa

Por Murcia también pasarán el Ceuta, que ayer empató en su estadio ante el Hércules (1-1) y cuenta con un punto más que los granas (47), el filial del Villarreal, el Antequera y el Algeciras, cinco partidos en los que dos rivales ocupan los primeros puestos y los otros tantos, hasta ahora, pelean por escapar de la zona media-baja de la clasificación.

Mientras que visitarán al Betis Deportivo, un Alcorcón que sigue peleando por no meterse en líos, al colista Intercity y al Atlético Sanluqueño, ocupando estos dos últimos rivales puestos de descenso y que podrían tanto llegar sin opciones a esas fechas como estar jugándose su última oportunidad de agarrarse a la permanencia en la tercera categoría.