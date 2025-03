Peñíscola da la sorpresa y estará en la final ante Palma

Peñíscola da la sorpresa y aplasta al Barcelona (8-2). No partían como favoritos, y además habían perdido en los cuartos a uno de sus mejores jugadores, pero aun así lograron una hazaña épica. La afición peñiscolana también se merece un reconocimiento porque hicieron del Palacio de los Deportes de Murcia su casa, y no pararon de animar en todo el partido. El Barsa no tuvo margen de maniobrar y vio cómo le echaban fuera de la copa. Peñíscola se verá las caras en la gran final con Palma Futsal.

La segunda semifinal comenzó entre Peñíscola y Barça. Los peñiscolanos partían con desventaja por la pérdida de uno de sus mejores jugadores, Paniagua, el cual tuvo que abandonar el encuentro de cuartos frente a Jimbee Cartagena. Pero esa baja venía acompañada del apoyo incondicional de su afición, que desde el arranque estuvo animando a sus jugadores.

El Barça golpeó primero gracias a un tanto de Antonio. Los culés armaron una rápida contra, que terminó con Antonio colocando con suavidad un disparo al segundo palo. El lanzamiento cogió una rosca que hizo que el meta no pudiese atajar el disparo. La afición peñiscolana no se vino abajo e incrementó el apoyo a los suyos.

La baja de Panigaua pasó desapercibida con el gran papel que estuvo haciendo Juanqui. El pivot del Peñíscola firmó el gol del empate, y uno de los mejores del torneo. En la frontal, con un gran gesto técnico, se la levantó con el pie de apoyo y giró sobre sí mismo para dejar sentado a su defensor. Se abrió para disparar de manera más cómoda y, por el palo corto, introdujo el esférico.

Juanqui se había propuesto mejorar su primer gol, y lo hizo. Muñoz salió al galope por la derecha en un rápido contragolpe. Levantó la cabeza y vio que Juanqui se quedaba solo ante el portero y le cedió el esférico. El pivot de Peñíscola, con mucha sangre fría, recortó delante del guardameta y con un toque sutil le coló el balón por debajo de las piernas.

El Barcelona quiso reponerse, pero la superioridad de Peñíscola era notable. Rozaron el empate en varias ocasiones, pero Gus le puso el cerrojo a la portería y evitó cualquier réplica de los culés. Minutos antes del descanso, Peñíscola encarrilaba un poco más la eliminatoria. Tras una jugada ensayada de falta, Guna desde la frontal mandó para dentro. Los peñíscolanos se marcharon a vestuarios con una ventaja de dos goles sobre los culés (3-1).

El conjunto culé hubiera preferido no salir a pista en el segundo tiempo. Las intenciones de recortar distancias fueron truncadas cuando Pablo Muñoz puso el 4-1 en el luminoso. El jugador de Peñíscola recorrió la banda derecha para sacar un latigazo que Pau López no fue capaz ni de verlo. La afición peñiscolana se encontraba envuelta en una fiesta viendo el marcador tan abultado a su favor.

La fiesta peñiscolana se vino a más, y no pudo ser en mejor momento. Los seguidores del Barça empezaron a insultar a la afición del Peñíscola, y hubo intercambio de comentarios. Pero el partido se jugaba en la pista, y los que vestían de azul silenciaron al sector blaugrana anotando el quinto gol. Diego Sancho puso la manita en el marcador, y le daba medio billete a los suyos para la final.

Tino Pérez, fruto de la desesperación y de no tener nada que perder visto el marcador en su contra, puso juego de cinco a falta de 16 minutos para el final. Esta decisión no salió como ellos esperaban. Peñíscola, por medio de Víctor Pérez y Lucas, engordó el marcador, mientras que los culés tan solo pudieron anotar el segundo gracias a Matheus.

El duelo llegó a su fin, sin antes sentenciar un poco más con el doblete de Lucas. Peñíscola se convertía en el segundo finalista y mañana se verá las caras con Palma Futsal en la final de la Copa de España.