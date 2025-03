Pantalla gigante en Fuente Álamo para ver la final de Mariano García

Mariano García García nunca ha sido un deportista conformista o acomodado. Siempre ha buscado la excelencia. Ha sido campeón del mundo y europeo en 800 metros, pero en la última competición en pista cubierta sobre esa distancia, ‘pinchó’ y se quedó fuera de la lucha por las medallas. Dos semanas después, en un Mundial que se aplazó en 2021 por la pandemia, decidió arriesgar presentándose en los 1.500 metros, donde este año tuvo varias actuaciones sobresalientes, en lugar de quedarse en su distancia de confort.

Mariano García, entrando en meta como ganador de su serie de 1.500 metros lisos / RFEA

El atleta de Cuevas de Reyllo volverá a estar mañana domingo (13:15 horas, Teledeporte) en otra final de una gran competición. Y el Ayuntamiento de Fuente Álamo instalará una pantalla gigante en la Gran Vía para que todos los vecinos puedan apoyar desde la distancia al deportista. En las eliminatorias demostró su gen competitivo y también esa madurez que ha adquirido con el paso de los años. Mariano ha pasado de cometer en su juventud lógicos fallos en la estrategia a saber leer las situaciones. La cuarta serie de clasificación del Mundial, donde se impuso con un tiempo de 4:02.68, fue táctica, como queda evidente en la marca. Mariano transitó a cola de pelotón hasta los mil metros. En ese momento empezó a progresar para situarse segundo, tras el británico Adam Fogg. El ritmo de la carrera le ayudó a progresar sin tener que realizar un desgaste excesivo. Doscientos metros después pasó al ataque y se situó en cabeza con su amigo Isaac Nader, portugués, alargando la zancada para que el murciano no se escapara. «He tenido la paciencia que muchas veces no tengo. He escuchado a Peiró (seleccionador español) diciéndome ‘tranquilo, sigue ahí’. Los rivales han empezado a apretar pero yo he tenido calma. En el paso por los 1.000 metros me he colocado segundo, sin cambiar fuerte y guardando fuerzas para llegar bien a la última vuelta y he aprovechado mi velocidad final», manifestó el de Fuente Álamo en declaraciones a la Federación Española de Atletismo.

Mariano García, corriendo el último durante los primeros metros de la semifinal / Efe/EPA

Los rivales

También pasó a la final el gallego Adrián Ben y, por supuesto, el noruego Jakob Ingebrigtsen, máximo favorito para hacerse con el título después de lograr un doblete en el pasado Europeo. Luchar por el oro parece una misión casi imposible por la presencia del campeón olímpico, pero la plata y el bronce están muy abiertas. En esa gran final también estarán el estadounidense Luke Houser, el austriaco Raphael Pallitsch, el portugués Isaac Nader, quien tiene la segunda mejor marca de la temporada, el sueco Samuel Pihlström, el británico Neil Gourley y el también estadounidense Samuel Prakel. n