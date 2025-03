El Real Murcia regresa a Madrid para confirmar su paso adelante

Hace dos semanas que las alarmas se encendieron en el Real Murcia en su última visita a Madrid. Su derrota ante el Atlético B se sumó a la sufrida en casa ante el Ibiza y le hizo alejarse del liderato del grupo II de Primera Federación en un abrir y cerrar de ojos. Un conjunto grana que parecía infalible a domicilio cayó en los últimos minutos en el Cerro del Espino, pero esta noche regresa a la capital dispuesto a aprovechar una de sus mayores fortalezas esta temporada.

Espoleado por la victoria cosechada el pasado domingo ante el Fuenlabrada, que le permitió aligerarse algo de peso en la mochila con la que parece que juega en Nueva Condomina, el Real Murcia quiere confirmar su punto de inflexión en el tramo decisivo ante el Real Madrid Castilla (20.30 horas, FEF.TV y Real Madrid TV). Busca el conjunto grana la que sería su segunda victoria consecutiva tras salvar el primer ‘match ball’ del curso y confirmar así su paso adelante en el inicio de las últimas diez jornadas del calendario.

Tratará de sacar a relucir su versión visitante, la que le mantiene como el equipo que más puntos obtiene a domicilio de la categoría junto al Ibiza, ante un filial madridista que se encuentra en un buen momento de forma. Y es que el conjunto que dirige Raúl González no conoce la derrota en esta segunda vuelta, con cinco victorias y cinco empates, y cuenta con el delantero Gonzalo García como su mayor amenaza. El joven atacante presenta 21 goles en 20 partidos, por lo que será una de las claves del encuentro que se disputará un escenario que le trae mal recuerdo al Real Murcia tras caer goleado hace un año.

El Real Murcia cuenta con las bajas de David Flakus y Jorge Yriarte, convocados por Eslovenia Sub-21 y Venezuela, respectivamente, por lo que una de las incógnitas será en ver como recompone su once Fran Fernández, entrenador grana, y si mantiene los dos delanteros ante las bajas. Podría regresar Moha Mouhkliss, tras dos meses sin jugar, si el centrocampista Isi Gómez no llega a tiempo de sus molestias físicas.

"Alcaina vino para marcar diferencias y le necesitamos en este tramo decisivo"

El Real Murcia afronta este noche (20.30 horas, RFEF.TV y Real Madrid TV) su partido ante el Real Madrid Castilla con la confianza de poder enlazar una dinámica positiva en el inicio de estas últimas diez jornadas tanto para asegurarse su presencia en el play off como para seguir en la lucha por esa primera posición que otorga el ascenso directo a Segunda División al término del curso. Lo hace con las bajas confirmadas de Yriarte y Flakus, convocados con sus respectivas selecciones, por lo que la duda reside en sí el entrenador grana volverá a disponer de un once con dos delanteros ante la ausencia del esloveno. No desveló este dato Fran Fernández, en su encuentro ayer con los medios de comunicación, pero confía en que Raúl Alcaina, la máxima referencia ofensiva, pueda ser determinante. «Alcaina ha venido a marcar diferencias y lo tiene que hacer en este último tramo porque le necesitamos», expresó ayer un Fran Fernández que también desveló que sus planes pasan por utilizar al brasileño Cadorini. «Está trabajando bien, está preparado para cuando llegue su momento, porque todos no pueden jugar. No tengo ningún problema con él y, si todo va bien, el viernes puede tener alguna oportunidad. Alcaina, por su parte, ha venido a marcar diferencias y lo tiene que hacer en este último tramo porque le necesitamos», aseguró.

Una de las variantes en el once, respecto al de la semana pasada ante el Fuenlabrada, es la de que Pedro Benito pueda pasar al centro, o acudir a la opción de un Juan Carlos Real que ha sido un fijo en sus planes para ese rol de mediapunta. «Estamos probando que Pedro Benito juegue también por dentro, pero por fuera está muy bien. También hay que ver algunos jugadores que tenemos tocados, por lo que elegiremos a los mejores», dijo el técnico sin desvelar ninguna pista y añadió que «hay que ir partido a partido, y lo importante son los tres puntos de este viernes, que van a ser difíciles pero que estamos preparados para ello».