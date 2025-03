El Real Murcia no aprovecha sus ocasiones en el chaparrón del Castilla (0-0)

Completada una jornada más de la competición, esa versión total del Real Murcia que prometen desde Nueva Condomina sigue sin aparecer. Cuando había que confirmar el triunfo ante el Fuenlabrada con una victoria ante un Real Madrid Castilla el alza, los granas, sin ambición ninguna sobre el campo, tuvieron que conformarse con un empate en Valdebebas. En los noventa minutos no se movió el 0-0 del marcador. Y eso que, pese a su juego decepcionante, los murcianistas tuvieron tres clarísimas ocasiones para neutralizar a un rival ambicioso, que siempre miró al área de Gazzaniga, pero que no tuvo claridad en los últimos metros, gracias también al buen trabajo defensivo de los visitantes.

Dominados durante gran parte del encuentro, bailados en la primera media hora de la primera parte, Fran Fernández tendrá que agarrarse a las ocasiones falladas para sacar algo positivo del encuentro de este viernes. Porque pese a su inferioridad en el juego, a su falta de identidad, Loren Burón falló dos clarísimas en la primera parte, y en la segunda, la madera se cruzó en un cabezado de Saveljich a la salida de córner. Cuando no juegas a nada, si además no aprovechas las que tienes, lo mejor que te puede pasar es mantener la portería a cero. Y, por lo menos, eso se consiguió. Una parada salvadora de Gazzaniga en la primera parte a David Jiménez también tuvo mucho que ver en que por lo menos un punto se quedara en el casillero del Real Murcia.

Pero el punto, a nivel de clasificación, no parece suficiente. Y es que el Real Murcia, en un segundo peldaño del play off, tiene que recortar, y si no se acumulan victorias es difícil de dar pasos al frente en busca del primer puesto.

Juan Carlos Real en el once

La ausencia de Flakus devolvió al Real Murcia a su guion habitual. Ni Pedro Benito ni Davo, y menos Cadorini, fueron opciones para que Fran Fernández mantuviese su apuesta por el doble delantero. Así, una semana después de su suplencia, Juan Carlos Real ya estaba otra vez en el once titular. Por delante del gallego aparecía Alcaina y por bandas la novedad fue Loren Burón, que dejó a Davo en el banquillo. La otra modificación llegaba en el centro del campo. No llegó Isi Gómez, por mucho que durante la semana se había insistido en que estaba perfectamente, por lo que tocó tirar de Boateng ante la ausencia de Yriarte y la falta de minutos de Moha.

Ni sorprendió el once titular del Real Murcia ni sorprendió lo sucedido en la primera parte. Dominó el Real Madrid Castilla, que siempre se sintió cómodo con el balón; y andó al acecho el Real Murcia, que tuvo dos clarísimas, pero que, una vez más, demostró que no tiene gol. En ambas el protagonista fue Loren Burón. En la primera su remate de cabeza fue al cuerpo de Fran González (minuto 24) y en la segunda, más clara todavía, el extremo de Puente Genil no aprovechó un error de los madridistas que le dejaba solo ante el meta local. Con todo a favor, su disparo cruzado se marchó pegado al palo (minuto 43).

Perdidos en el centro del campo

Dos tuvo el Real Murcia para golpear primero al Castilla. Dos falló el Real Murcia, manteniendo el 0-0 en una primera parte en la que los madridistas apretaron y mucho, ganando la batalla en el centro del campo, obligando a los granas a sacar su mejor versión defensiva. Encerraditos atrás, atentos en las ayudas, apenas dejaron a los blancos acercarse al área, pero hasta así fueron los de Raúl González capaces de hacer daño. Pero cuando parecía que el gol local se acercaba, apareció Gazzaniga para evitar la más clara de los de casa. La tuvo David Jiménez en una acción en la que el meta murcianista sacaba su mejor versión para frenar un balón que salvó completamente David Vicente gracias a una buena ayuda.

Las dos ocasiones de Loren Burón taparon un poco la falta ambición del Real Murcia en Valdebebas. Y no fue solo cosa de la primera parte. En la segunda incluso fue a más. En una vuelta al campo complicada por la intensa lluvia, los primeros minutos de la segunda parte dejaron poco que contar, sin embargo, pronto el Castilla volvió a ser el único equipo empeñado en conseguir los tres puntos. Con un Real Murcia completamente desdibujado, lo que ya es habitual, los blancos aprovechaban para desnudar a los visitantes en el centro del campo, insistiendo una y otra vez en buscar el área de Gazzaniga. En el 54 tocaron y tocaron hasta encontrar a un David Jiménez que, rodeado de rivales, remató en el centro del área, lamentándose de que su balón no encontrara puerta.

Aguantando el chaparrón

Sin jugar a nada y sin balón, completamente perdidos, Fran Fernández se vio obligado a mover algo en busca de una reacción. En el 56, Moha saltaba al campo ocupando el lugar de un Boateng que había ido perdiendo su sitio en esta segunda parte. Y solo diez minutos después entraban Davo y Kenneth -se marchaban Alcaina y Loren Burón-.

Cada minuto que se cumplía era un minuto de alivio para los granas, aunque también un minuto de señalamiento. Y es que en Valdebebas el Real Murcia se empeñaba en dejar claro hasta los más ilusos de que es un equipo nulo, sin ideas, sin identidad, que no sabe a qué juega. Un equipo que corre detrás del balón sin saber ni por qué lo hace, sin un motivo real. Un Real Murcia al que el Castilla, con su gusto por el balón, hacía sufrir, pese a que tampoco eran capaces de acumular ocasiones claras. Y ni la lluvia ni el mal estado del terreno de juego servían de excusa. Es más, la lluvia y el mal estado hasta les beneficiaba a su idea de no jugar al fútbol.

Saveljich, protagonista

Solo le quedaba al Real Murcia esperar alguna acción aislada. Y esa acción aislada llegó en el 78, pero otra vez falló el Real Murcia. En esta ocasión fue la madera la que evitó el remate de Saveljich tras un saque de esquina lanzado por Real.

Entrados en el tramo final, el Castilla pagaba su cansancio a la vez que el Real Murcia empezaba a aparecer en el área contraria. Davo, con un cabezazo que no hizo daño al meta local, demostraba que los murcianistas todavía estaban vivos.

Pero el amago de reacción pareció apagarse cuando en el colegiado apareció para sacar roja directa a Saveljich por una entrada a Gonzalo (87').

Hasta el último minuto sufrió el Real Murcia. Hasta el último minuto tuvieron que aguantar la respiración los aficionados granas, que veían cómo Gonzalo seguía amenazando en el área. Al final se salvó un punto, un punto que vale para frenar a un rival que viene por detrás, pero que no sirve para presionar al líder.