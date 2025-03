Mariano García luchará por las medallas en el Mundial en pista

El atleta murciano Mariano García García, en su debut en una gran competición en la distancia de 1.500 metros lisos, se ha metido en la final del Campeonato del Mundo en pista cubierta que se disputa en China al ganar su serie con un tiempo de 4:02.68. El atleta de Cuevas de Reyllo, de esta forma, luchará este domingo, a partir de las 13:15 horas en España, por subir al podio después de quedarse hace dos semanas fuera de la final de 800 en el Campeonato de Europa de Holanda. La espina que se le quedó clavada en Apeldoorn ya se la ha sacado, pero García, un deportista ambicioso que ha sido campeón mundial y europeo, quiere ahora más. Fue una carrera muy táctica la que se encontró en las semifinales, donde los atletas se olvidaron de los tiempos y la estrategia seguida por el murciano, que llegó al campeonato con la duodécima mejor marca de los participantes, dio sus frutos.

"He tenido la paciencia que muchas veces no tengo. He escuchado a Peiró (seleccionador española) diciéndome 'tranquilo, sigue ahí'. Los rivales han empezado a apretar pero yo he tenido calma. En el paso por los 1.000 metros me he colocado segundo o tercero, sin cambiar fuerte y guardando fuerzas para llegar bien a la última vuelta y he aprovechado mi velocidad final", ha manifestado el de Fuente Álamo en declaraciones a la Federación Española de Atletismo.

Los rivales en la final

Junto a Mariano García también estará en la final otro español, el gallego Adrián Ben, que también ha logrado la clasificación. Por tanto, pleño del atletismo nacional en los 1.500 metros lisos. También estarán en esa gran final el norteamericano Luke Houser, el noruego Jakob Ingebrigtsen, máximo favorito para hacerse con el título después de lograr un doblete en el pasado Europeo, el austriaco Raphael Pallitsch, el portugués Isaac Nader, quien tiene la segunda mejor marca de la temporada, el sueco Samuel Pihlström, el británico Neil Gourley y el también estadounidense Samuel Prakel.