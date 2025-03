El Jimbee Cartagena vuelve a caer a las primeras de cambio en la Copa de España

No pudo ser. Una vez más y ya son cuatro de manera consecutiva, el Jimbee Cartagena no consigue llegar al tercer día de competición en la Copa de España. Tras caer ante el Barça en el año 2022 y frente a ElPozo las dos últimas ediciones, el cuadro cartagenero se presentaba en los cuartos de final de este año con la sensación de que no era favorito ante el Peñíscola. Tras empatar a dos goles, la eliminatoria se decidió por penaltis y en ese momento, apareció Gio portero suplente de Peñíscola, que no había jugado porque Gus, el titular hizo un gran choque, y detuvo dos penaltis, tanto a Motta como a Cortés. La pesadilla volvía a ser real y el Jimbee Cartagena queda apeado de la Copa.

En un ambiente que no fue el que se esperaba, con más butacas vacías que cubiertas, lo cierto es que los dos grupos de animación sí que proporcionaron el ruido y el ambiente que se espera de un torneo así. El cuadro de la trimilenaria, que arrastró a muchos aficionados del otro lado del Puerto de la Cadena, estuvo a la altura de lo que le pedían sus fieles, pero una vez la falta de acierto volvió a penalizarle. Fue mejor en muchas fases del choque, pero entre Gus, portero del Peñíscola y los disparos que se marcharon o al palo muy cerca de la portería, no pudo superar en los 40 minutos al cuadro de Santi Valladares, que parece que vive un sueño y le sale todo.

Duda sacó a su quinteto de confianza con Tomaz de cierre y Pablo Ramírez de referencia ofensiva, dos jugadores claves. Los primeros instantes de partido demostraron lo que se esperaba del cuadro cartagenero, que aunque no llegaba en su mejor momento de la temporada, es un equipo que siempre es competitivo y los días grandes, mucho más.

Eso sí, el primero que golpeó fue el cuadro azul y lo hizo por partida doble. Yeray la pone desde la banda derecha al segundo palo, no consigue despejar Mouhoudine y Diego Sancho solo las empuja en boca de gol para adelantar a un Peñíscola, que había avisado con dos disparos de Pani y Yeray, pero que había sacado Chemi. A la tercera fue la vencida y Peñíscola volvió a demostrar que tiene facilidad para ver puerta. El segundo zarpazo llegó en el minuto seis en un disparo lejano de Gauna que sorprendió al guardameta mazarronero y puso el 2-0.

Gol con suspense

La reacción del Jimbee fue rápida. Dos minutos después del 2-0, consiguió el cuadro portuario recortar distancias, pero es cierto que llegó con suspense. Darío Gil con un chut cruzado consiguió superar a Gus, tras rebotar el esférico en Juanqui, pero de primeras lo anularon porque entendían que el saque de banda no había tocado en nadie. Tras la revisión se concedió el gol que hacía justicia, ya que el cuadro de Duda no merecía tanto castigo.

Mellado lo intenta en una acción del partido / Israel Sánchez

Tras el tanto hasta el descanso no se movería el marcador y no fue porque no hubiera ocasiones, pero emergieron las figuras de Chemi y sobre todo de Gus. El meta de Peñíscola evitó una infinidad de situaciones claras, sobre todo de Cortés y de Gon Castejón, que lo intentaban una y otra vez. Peñíscola daba sensación de peligro a la contra por la calidad de sus jugadores, pero dominaba el cuadro portuario que merecía el empate, pero no encontraba la vía de marcar.

Buen segundo tiempo

El segundo periodo empezó de la mejor manera posible. Con la misma actitud que el primer tiempo, pero esta vez encontrando el premio. Jugada de tiralíneas que Mellado finalizó en el segundo palo para igualar la contienda. No había transcurrido ni un minuto tras reanudarse el choque.

Se vio un segundo tiempo apasionante, con la sensación de que los de Duda tenían más claro lo que pedía el choque. Pablo Ramírez, Gon Castejón y Cortés buscaban el gol, pero enfrente estaba un Gus en estado de gracia. Por parte del Peñíscola, los ataques tenían un líder claro. Pani, con varios acercamientos, puso en jaque a una de las mejores defensas de la liga y, tras caer lesionado, se acabaron las ocasiones claras del cuadro castellonense que ya veía con buenos ojos.

Lo intentó Jimbee, sobre todo en la ocasión de Waltinho, que estrelló el esférico en el palo. En el último minuto hasta colocó Duda al portero jugador, buscando evitar una tanda de penaltis que sería fatídica.

Los penaltis decidieron

Ambos equipos buscaron que la eliminatoria no se decidiera en la tanda de penaltis, con más ahínco el cuadro portuario, pero finalmente fue en la mal llamada lotería donde se decidiría el clasificado. El cuadro castellonense, que empezó lanzando, solo falló una vez, mientras que el conjunto cartagenero no encontró el gol en dos lanzamientos, concretamente los lanzamientos de Motta y Cortés. Marcó Plaza para los castellonenses para iniciar la tanda, seguidamente fallaron los dos jugadores del cuadro cartagenero y Gauna por parte de los de Santi Valladares. A partir de ahí nadie falló y con el último penalti lanzado por Juanqui se cerficaba la clasificación del actual líder de la liga y la eliminación del equipo portuario.

La aventura del Jimbee Cartagena en la Copa de España de nuevo terminaba a las primeras de cambio. Estuvo a la altura del partido y del rival, pero Peñíscola, al igual que en la Copa del Rey, se convierte en su verdugo y en su bestia negra esta temporada. Queda La Liga y queda la Champions League.