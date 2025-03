El Artés Carrasco se engalana para recibir a la sub-21

El estadio Artés Carrasco mostrará sus mejores galas esta tarde para acoger el partido amistoso que enfrentará a la Selección Española y a la República Checa (19.30 horas, La 2). El Ayuntamiento de Lorca ha invertido 20.000 euros en realizar un lavado de cara profundo a la instalación lorquina, sobre todo en el arreglo de la iluminación para acoger por tercera vez al combinado nacional sub-21. En abril del 2003, dentro de los actos de inauguración del Artés Carrasco, España se enfrentó a Australia con resultado de 1-0, con tanto de Arriaga.

En octubre del 2008, fue la segunda ocasión. Esta vez sí que fue un partido oficial, ya que España tenia que ganar a Suiza para clasificarse para el Campeonato de Europa. Lo hizo, 3-1, con goles de Xisco, Sisi y Raúl García. En esta ocasión será el primero de dos encuentros de preparación, también para el Europeo de Eslovaquia.

El primero esta noche ante la República Checa y el próximo martes ante Alemania. Ambos estarán en el citado campeonato de Europa por lo que va a ser una buena piedra de toque. El aforo de algo más de ocho mil espectadores ha sido vendido. Hoy saldrán a la venta las últimas doscientas.

El técnico, Santi Denia, ofreció en la tarde de ayer una rueda de prensa en la agradeció a la Región por el recibimiento. «Quiero agradecer a toda la Región de Murcia y en concreto a la gente de Lorca, el recibimiento que nos han dispensado. Sabemos que el campo se va a llenar y queremos ofrecer un buen espectáculo. Para nada pensamos que es un partido amistoso. Para nosotros es muy importante ya que nos jugamos mucho dentro de poco y queremos que los chicos estén en las mejores condiciones de competir», comentó antes de su cita ante el combinado checo.

«Para nosotros no es un problema que Luis De la Fuente se lleve a jugadores que iban a estar con nosotros. Estamos encantados y ojalá se llevara a más. Estamos para eso. La doble ventana de amistosos se afronta, no como un amistoso, es un partido de preparación, y es la última ventana antes del Campeonato de Europa. Estamos intentando hacer el mejor equipo posible. Vamos a dar minutos, pero no vamos a regalar minutos», añadió el técnico.

El azulgrana Fermín López, el bético Jesús Rodríguez o el centrocampista Gabri Veiga, exjugador del Celta que se marchó en verano a Arabia Saudí, son algunos de los atractivos del encuentro de esta tarde en el estadio Artés Carrasco.