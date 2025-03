¿Vuelta en Madrid al once original del Real Murcia?

No le quedó más remedio a Fran Fernández que alinear a dos delanteros la pasada jornada ante el Fuenlabrada. Necesitaba el Real Murcia ganar después de dos derrotas, pero también se la jugaba el técnico, por primera vez ‘amenazado’ directamente por Felipe Moreno. La presencia de Flakus y Alcaina en el once titular era lo más comentado antes del inicio del encuentro. Al final también. Y es que en los partidos lo que manda es el marcador y, contra el Fuenlabrada, los granas habían vuelto a ganar. Daba igual que en la segunda parte la excesiva apuesta ofensiva partiera completamente al equipo por el medio, daba igual que el Fuenlabrada estuviera a nada de empatar, y daba igual porque se había logrado la victoria (2-1) y porque el murcianismo era feliz viendo a Flakus y a Alcaina compartiendo espacio en el campo.

Ningún aficionado dudaría en repetir la apuesta mañana frente al Madrid Castilla en Valdebebas, pero, casualidad del destino, en el Di Stéfano el Real Murcia tiene muy pocas posibilidades de jugar de nuevo con dos delanteros. No podrá hacerlo el técnico ni aunque quisiera. Y es que los granas tienen esta semana la baja de Flakus, convocado con la selección eslovena sub-21.

Sin el delantero cedido por el Castellón, lo normal es que Fran Fernández vuelva al modelo original, aprovechando esta circunstancia para devolver a la titularidad a Juan Carlos Real, que, además, recuperaba el olfato goleador en los minutos finales contra el Fuenlabrada. Con el exalbinegro en la mediapunta, Raúl Alcaina se quedaría como hombre de referencia, manteniendo a Pedro Benito por la derecha y a Davo por la izquierda.

Porque para conservar a dos delanteros en el área, Fran Fernández tendría que mover al centro al gaditano, quien lo está haciendo bien por banda; o recurrir al cuarto ‘9’ de la plantilla, un Cadorini descartadísimo. Y es que el brasileño solo ha jugado seis minutos desde el pasado seis de diciembre.

Pendientes de Isi Gómez

No solo tiene Fran Fernández la baja de Flakus para este encuentro. El técnico murcianista tampoco podrá contar con Yriarte, que se ha marchado con la selección de Venezuela. La baja del centrocampista también puede ser sensible, sobre todo si Isi Gómez no se recupera de los problemas musculares que le obligaron a abandonar el terreno de juego ante el Fuenlabrada a la media hora.

Tanto el técnico, al finalizar el partido, como el propio jugador han quitado importancia a esas molestias, tranquilizando al murcianismo, por lo que lo normal es que el madrileño mantenga su sitio en el once frente al Real Madrid Castilla. Pero si deciden no arriesgar, y más teniendo en cuenta la lesión de gravedad que superaba el futbolista en la primera vuelta, tocará buscar alternativas donde no las hay.

Una opción sería apostar por Moha, recuperado desde hace una semana, pero sin minutos desde el 12 de enero. La otra alternativa sería Boateng, aunque el ghanés solo ha contado con la confianza de Fran Fernández cuando el técnico no ha tenido otra posibilidad.

Cadete empieza a sumar

Habrá que ver lo que dice hoy Fran Fernández del estado de sus jugadores. El técnico también está pendiente de Ian Forns, que la pasada semana se quedó fuera de la lista ante el Fuenlabrada por problemas físicos. En este último caso, el preparador grana volvería a recurrir a un Cadete que ha completado los dos últimos choques y que, después de todas las dudas que dejó en la primera vuelta, parece que se ha entonado para este tramo final de la temporada.