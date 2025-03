El UCAM Murcia, abocado a un cruce infernal en la Champions

El UCAM Murcia, tras firmar otra decepcionante actuación el miércoles en la pista del Nanterre, la segunda consecutiva en cuatro días después de la derrota en casa frente al Girona, está abocado a un cruce infernal de cuartos de final en la Basketball Champions League. Porque en caso de pasar como segundo clasificado, algo que aún no tiene certificado, se tendrá que enfrentar a uno de los tres ‘cocos’ de la competición esta temporada: el actual campeón, Unicaja Málaga, La Laguna Tenerife o AEK Atenas.

El próximo miércoles, ante el Nymburk checo en el Palacio de los Deportes (20:00 horas), está obligado a ganar. No le vale otro resultado, porque parece poco improbable que el Nanterre pierda en la pista del Falco Vulcano, que está eliminado y no ha conseguido ningún triunfo en el Top 16 de la BCL. Una victoria le asegurará al menos la segunda plaza, mientras que para acabar primero deberá vencer al conjunto checo por más de 22 puntos de diferencia. En caso de derrota, necesitará que el Falco venza al Nanterre 92. No obstante, también existe una vía de ser primero de grupo si el conjunto francés pierde en Hungría, ya que entonces la distancia por la que tendría que ganar el UCAM se reduciría hasta los 16 puntos por los que perdió en la ida ante el los checos.

Factor cancha en contra

Acabar segundo implica tener que enfrentarte a uno de los campeones de los otros tres grupos con el factor cancha en contra, aunque esta última circunstancia no ha sido determinante en los últimos tiempos para el UCAM. Solo hay que echar la vista atrás a los play off por el título de liga del curso pasado, donde superó los cuartos y las semifinales sin ganar ni un solo encuentro en casa.

El sorteo, el viernes 28

El sorteo de los play off se llevará a cabo el próximo viernes 28 de marzo. Solo en el grupo L, donde está el UCAM, no se conoce aún el campeón. En el resto está decidido. En el I, el AEK Atenas, con un balance de 4 victorias y 1 derrota, ya es primero. El rival en las semifinales de la Champions de la temporada 2017-2018, tras un par años de crisis, está otra vez a un nivel interesante. En la liga helena es tercero y solo los Euroliga Panathinaikos y Olympiacos le superan. Con el histórico Dragan Sakota en el banquillo y con Hunter Hale, que ya fue rival de los universitarios la liga pasada con el Promitheas, como líder en la pista, está invicto en su pista en la Champions. En ese grupo, el Bertram Dertona y el Wüzburg aspiran a la segunda plaza.

En el grupo J, el Unicaja ya tiene garantizada la primera plaza con un balance de 4-1. El campeón de la Copa del Rey, que tiene la mejor plantilla del torneo, es el máximo favorito para reeditar el título del año pasado. Los aspirantes al segundo puesto son el Galatasaray turco y el Rytas Vilnius lituano, al que visitarán los malagueños en la jornada final del Top 16.

Por último, en el grupo K, La Laguna Tenerife ya tiene los deberes hechos después de ganar sus cinco partidos. En la jornada final solo estará la segunda plaza en juego, a la que aspiran Pallacanestro Reggiana y BAXI Manresa, que jugará en la pista de los tinerfeños.

Antes de ese compromiso crucial, los universitarios necesitan cortar la mala dinámica en la que han entrado, ya no solo de resultados, sino también de sensaciones, mañana sábado en Lugo (20:45 horas) frente a un Río Breogán en racha que suma ya tantas victorias (diez) como los murcianos.