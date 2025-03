Fran Fernández: "Alcaina vino para marcar diferencias y le necesitamos en este tramo"

La victoria del Real Murcia ante el Fuenlabrada la pasada jornada debe servir como punto de inflexión. El conjunto grana fue capaz de salvar el primer 'match ball' de la temporada, al romper su mala racha de resultados en Nueva Condomina y después de encandenar dos derrotas consecutivas que le apartaron del liderato, que permitieron tomar aire a un Fran Fernández al que todos los focos empezaban a apuntar tras perder terreno en la lucha por el primer puesto del grupo II de la Primera Federación.

Por eso, el Real Murcia afronta este viernes (20.30 horas, RFEF.TV y Real Madrid TV) su partido ante el Real Madrid Castilla con la confianza de poder enlazar una dinámica positiva en el inicio de estas últimas diez jornadas tanto para asegurarse su presencia en el play off como para seguir en la lucha por esa primera posición que otorga el ascenso directo a Segunda División al término del curso. El técnico grana no podrá contar ni con Jorge Yriarte (Venezuela) ni con David Flakus (Esolvenia Sub-21) al estar convocados con sus respectivas selecciones, por lo que tratará de paliar las bajas en un centro del campo en el que Isi Gómez arrastra molestias del encuentro ante el Fuenlabrada y no podrá repetir el once del pasado domingo, en el que partió de inicio con dos delanteros, por la ausencia de Flakus, autor del primer gol de ese encuentro.

Victoria ante el Fuenlabrada

"Creo que fue una alegría para todos, era lo que queríamos. Que nuestra afición disfrutase de nuevo de una victoria en casa, que fue muy merecida, y el equipo sigue confiando en sí mismo para poder dar todavía más. Es una lástima que este partido se dispute en viernes y no podamos contar con un desplazamiento más masivo".

Los problemas físicos

"Está siendo una semana complicada en este aspecto, porque el partido del domingo nos ha dejado muchas secuelas porque fue muy físico y con mucho ritmo. No tengo muy claro el once inicial aún, porque no sabemos si Isi Gómez va a llegar, Boateng tiene molestias y Moha lleva nueve semanas fuera por su esguince de rodilla. Esperamos que alguno de estos futbolistas pueda jugar mañana, si no pues buscaremos otras soluciones".

Moha Moukhliss puede regresar

"Las sensaciones de Moha ayer fueron buenas, pero tenemos que tener muchos aspectos en cuenta. El tiempo que lleva sin jugar, el estado del césped, que se encuentra en malas condiciones y muy pesado... tenemos que analizar todo eso, como siempre hacemos".

La opción de Pedro Benito

"Estamos probando que Pedro Benito juegue también por dentro, pero por fuera está muy bien. También hay que ver algunos jugadores que tenemos tocados, por lo que elegiremos a los mejores".

El rival

"El Real Madrid Castilla es un equipo que no ha perdido aún en la segunda vuelta, en los últimos diez partidos cuenta con cinco victorias y cinco empates, por lo que están en un buen momento. Juegan con una línea de cinco atrás, con tres centrales muy físicos, y cuenta con chavales que todos sabemos que tienen un gran futuro y que dentro de poco estarán jugando en Primera División. Pero nosotros confiamos en nuestros futbolistas, estamos concentrados en qeu es un partido importante, que necesitamos sumar una segunda victoria consecutiva y que es un buen momento para nosotros".

El 'pinchazo' del Ibiza

"Siempre queremos más, pero estamos ahí. Todavía quedan 30 puntos en juego y habrán muchos enfrentamientos directos. Hay que ir partido a partido, y lo importante so nlos tres puntos de este viernes, que van a ser difíciles pero que estamos preparados para ello".

Cadorini y Alcaina

"Cadorini está trabajando bien, está preparado para cuando llegue su momento, porque todos no pueden jugar. No tengo ningún problema con él y, si todo va bien, el viernes puede tener alguna oportunidad. Alcaina, por su parte, ha venido a marcar diferencias y lo tiene que hacer en este último tramo porque le necesitamos".