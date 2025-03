Inter Movistar apaga a Jaén Paraíso

Inter Movistar avanza en la Copa de España (4-3). Los de Torrejón de Ardoz lograron vencer a Jaén en los últimos segundos. Los jienenses pelearon hasta el final, pero no fueron capaces de frenar la última estampida de los madrileños, quienes fueron letales en el ataque. Inter Movistae ya espera en la semifinal al ganador del partido entre Palma Futsal y ElPozo Murcia.

El partido empezó antes del pitido inicial. Los cientos de aficionados de Jaén que acudieron al Palacio de los Deportes de Murcia no fallaron a la hora de animar a los suyos. Desde antes de que se produjera el arranque del partido, ya lo calentaron con cánticos y carteles de apoyo. Jaén Paraíso saltó con un plus de motivación, pero Inter no se dejaría intimidar tan rápido.

Los madrileños quisieron contrarrestar el apoyo de la afición jienense con el control del juego. Bartolomé intentó silenciar los cánticos con un disparo peligroso desde el costado derecho. El meta de Jaén estuvo firme en el primer palo para blocar con los puños el potente lanzamiento del futbolista madrileño.

Jaén quiso agradecer a sus aficionados, y lo hicieron poniéndose por delante en el marcador. Carlos Sanz fue el encargado de poner el 0-1, con un buen gol con su pierna derecha. El futbolista jienense desde la izquierda ajustó el esférico al palo largo, siendo imposible de atajar para Jesús Herrero.

Tan solo 3 minutos después, el Inter Movistar contrarrestó el golpe inicial de los rivales con un gancho en forma de golazo. Los madrileños armaron una jugada combinada, donde el balón llegó a Lucao en la banda izquierda, y con una gran visión, vio el desmarque de Raya y le filtró un pase perfecto. Raya tan solo tuvo que empujar el balón al interior de la red y poner la igualada en el luminoso.

A falta de 6 minutos para el final del primer tiempo, y con un partido igualado, la moneda cayó del lado de Inter Movistar. Jaén cayó en la trampa de los madrileños, y en un acto de cortar el balón, acabaron cometiendo un penalti clamoroso. Drahovsky fue el encargado de transformar la pena máxima, para poner a los suyos por delante en la eliminatoria antes del descanso.

Los segundos 20 minutos comenzaron con un buen nivel de Jaén, quien tuvo un par de ocasiones para empatar la eliminatoria. Inter tenía otros planes. Los madrileños, con mucha garra en ataque, aumentaron su ventaja gracias a un latigazo de Bebe que fue imparable. Nuevo mazazo para los jienenses.

Si por algo había que aplaudir en el partido, era por la afición de Jaén, que, pese a ir por debajo, no paró de animar. Ese gran apoyo dio sus frutos con el segundo gol de Carlos Sanz. Alan Brandi le asistió de tacón, y Sanz no dudó ni un segundo, y le pegó de primeras, sorprendiendo al meta de Inter. Jaén Paraíso se metió de nuevo en el partido a falta de 12 minutos para la conclusión.

El sueño de Jaén se mantenía vivo. Los jienenses estaban luchando, aguantando sin cometer la sexta falta. Inter no tuvo tanta suerte y cometió la última falta que le concedía un doble penalti al rival. Joao Sala, con mucha calma, batió a Jesús Herrero. Jaén volvía a meterse en la eliminatoria.

A falta de segundos se acabó todo. Con menos de 10 segundos en el luminoso, Inter, con portero jugador, se rehízo después de errar un doble penalti y sentenció la eliminatoria. Carlos Bartolomé estuvo en el sitio adecuado para mandar para dentro una buena jugada de los suyos. Inter Movistar fue el primer clasificado para las semifinales de la Copa de España.