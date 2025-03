El Hozono Jairis, preparado para soñar en Zaragoza

Uno de las peripecias que tuvo que realizar Jasón en su búsqueda del vellocino de oro fue pasar por el reino de Cícico y acabar con los sanguinarios terrígenos, unos gigantes de seis brazos. Quizá recordemos más la escena de la lucha contra el gigante metálico Talos de la adaptación al cine de Don Chaffey y el magnífico uso del stop-motion de Ray Harryhausen. Ese ingenio de los dioses estaba dispuesto para naufragar el Argo de Jasón y su tripulación, pero tenía un punto débil en su talón.

El Hozono Global Jairis navega hacía Zaragoza dispuesto a robar esta edición de la Copa de la Reina, la tripulación de las decanas tendrá enfrente un auténtico gigante en el primer envite del torneo esta noche (21.00 horas, Teledeporte).. El Valencia Basket es favorito en todo lo que dispute por varios motivos. El músculo de su plantilla es enorme, la vuelta de Raquel Carrera, después de su lesión, y la incorporación de Leo Fiebich le hacen más temible todavía.

Su entrenador, Rubén Burgos, sabe exprimir todo el talento de jugadoras que serían estrellas destacadas en cualquier equipo de España y algunos de Europa y aquí se comportan respetando el rol que el patrón de la nave les ha asignado. Sin embargo, este Talos tiene puntos débiles como acreditó el propio Jairis en su partido el día antes de San Valentín y que venció a las ‘taronjas’ por 73-70. Ese choque marcó un punto de inflexión en la deriva del equipo de Turia. Ahora mismo, las actuales campeonas afrontan la competición en su peor momento de forma, tres derrotas consecutivas en liga (Estudiantes, Avenida, Euskotren) más la de Euroliga frente al Mersin, aunque les sirvió para pasar de ronda en la competición continental.

Para hacer que el sueño sea un poco más real, a Jairis no se le da mal Valencia. Además, la tripulación de Bernat Canut está encontrando su mejor momento de la temporada en estos últimos encuentros salvo dos borrones puntuales, las derrotas frente a Ferrol y Estudiantes, emborronaron un febrero en las que el juego del Jairis floreció como los almendros.

Sin embargo, las aguas de la Copa de la Reina no son buenas para equipos poco experimentados o para sorpresas. El concepto «hoosiers» no se ha dado en las últimas ediciones y solo en 2016 en formato A4, el C.B. Conquero de Huelva se alzó con un título para el que no era el más claro favorito.

Desde entonces, Avenida ha dominado esta competición con diez títulos en las últimas 20 temporadas, aunque su último entorchado fue en 2022. Valencia, Zaragoza o Girona han completado el palmarés de la competición demostrando por que forman parte de la tetrarquía que domina el baloncesto femenino nacional.

En caso de pasar la primera ronda, a las de Alcantarilla les tocaría un Avenida que, históricamente, se les hace bola a las chicas de negro o un Estudiantes que les sacó los colores hace dos jornadas. Pero eso será la siguiente aventura que afrontaría la tripulación del Hozono Jairis en busca de su vellocino de oro particular .