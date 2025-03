El encaje de bolillos de Romo para la visita a Riazor

Aunque parece difícil, cada jornada que afronta el Cartagena da la impresión de que es la más dura que ha tenido durante todo el curso. La mala dinámica liguera ha hecho que cada encuentro se viera como más complicado para revertir la situación, hasta llegar al punto de dar por asumido el descenso. La mala dinámica deportiva provocó que ya sean tres los entrenadores que han pasado por el club albinegro sin que ninguno consiguiera revertir la situación; se unió a la ruptura total entre el club y la afición.

La directiva ha dejado de acompañar y representar al equipo en los partidos, las gradas del Cartagonova se han vaciado y, como visitante, salvo algunas honrosas excepciones, tampoco tiene el cuadro portuario apoyo. Todo esto ha provocado que el equipo acumule nueve derrotas consecutivas, esté virtualmente descendido y tenga que afrontar un nuevo encuentro como visitante para intentar conseguir un triunfo liguero fuera del Cartagonova, algo que no logra desde el 30 de septiembre. Pues bien, a todo ese cóctel de malas noticias, esta semana se le une que Guillermo Fernández Romo no podrá contar con nueve futbolistas que son baja segura para el encuentro.

Pablo Campos, principal baja

Entre las bajas está el mejor jugador de la temporada. Pablo Cuñat Campos ha vuelto a ser convocado con la selección sub21, gracias a su gran labor este curso bajo los palos del Cartagonova, pese a que el resto del equipo no le ha acompañado. Toni Fuidias le va a sustituir en la portería en uno de los cuatro cambios obligados que tendrá que hacer Romo respecto al once que saltó al verde en la derrota ante el Burgos. Los otros tres titulares el fin de semana pasado son Núñez, convocado por la República Dominicana; Sipcic, que junto a Vukcevic volverá a defender a Montenegro; y Sergio Guerrero, que cumple ciclo de amarillas. El otro jugador que no podrá estar en Riazor por defender los colores de su selección es Pepín Machín, el centrocampista, que ha sido convocado por Guinea Ecuatorial.

La buena noticia de la semana es la recuperación de Pedro Alcalá, que está disponible para viajar con el equipo

Tres lesionados

Luis Muñoz, Jorge More y Gastón Valles seguirán de baja esta semana y no podrán formar parte de la expedición que viaje a La Coruña. En el caso del centrocampista andaluz, es una baja que se seguirá prolongando durante más semanas y no está nada claro que pueda volver a jugar en lo que resta de curso. Tanto el defensa, como el atacante cedido por el Espanyol B, sí que deben volver a la dinámica del grupo en breve, pero de momento habrá que esperar en su participación.

Canteranos convocados

Las numerosas bajas que acumula el equipo en la defensa y en el centro del campo obligarán a Guillermo Fernández Romo a llevarse a varios jugadores del filial a Galicia. Jugadores como Carmelo, Jesús Hernández, Checo y Lázaro formarán parte de la expedición y con opciones de tener minutos. Carmelo es el futbolista que más ha sido utilizado y tiene posibilidades de salir como titular ante el Deportivo este domingo. Además, los guardametas Nono y Jhafets tendrán que acompañar a Toni Fuidias en la convocatoria.

Posible once

El hecho de tener nueve bajas debería hacer que fuera más sencillo acertar el once que sacará el preparador albinegro este domingo, pero nada más lejos de la realidad. El ánimo de Fernández Romo en cambiar la dinámica y sobre todo el signo de los resultados ha hecho que ya sea habitual que de un once a otro el número de cambios sea elevado. En la portería no hay duda de que jugará Fuidias; es la única línea que está clara y donde el entrenador madrileño no necesita pensar. Se espera que siga con la línea de cinco atrás con Delmás, Aguirregabiria, Alcalá, Kiko Olivas y Nacho Martínez en defensa; delante se da por segura la dupla Musto y Assane Ndiaye, mientras que está por ver los tres jugadores que completarían el once. Clemente, Dani Luna y Ortuño parten con ventaja, pero la opción de que retorne al equipo titular Álex Millán es bastante factible. El Jebari y Dani Escriche también están disponibles y podrían salir de inicio.