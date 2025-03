ElPozo se estrella en la Copa de España

ElPozo Murcia cae ante Palma en la Copa de España (3-2). Los murcianos llegaban al torneo sin ser favoritos, y las apuestas no fallaron. El jugar en casa les jugó en su contra y no supieron sobreponerse a las duras represalias de los mallorquines. El encuentro lo arrancaron bien, adelantándose con un gol de David Álvarez, pero tras eso, fueron perdonando ocasiones, y antes del descanso Palma no falló. El segundo tiempo empezó mal para los murcianos, no sabiendo salir de la presión de Palma y viendo cómo, de penalti, Rivillos ponía el segundo. Marcel igualó el encuentro aprovechando un fallo del meta rival, pero a segundos del final, Rivillos, de nuevo, sentenció desde media distancia.

La oportunidad había llegado. Los murcianos tenían en sus manos el poder maquillar esta temporada irregular, haciendo un buen papel en la Copa de España. Para ellos debían superar el primer obstáculo, ganar a Palma Futsal en los cuartos de final. Los murcianos jugaban con el factor cancha a su favor por ser los anfitriones del torneo.

La fiesta de la Copa de España no pudo empezar de mejor manera para los murcianos. En el minuto 1, una buena jugada de Marcel por la banda derecha acabó con un pase filtrado al segundo palo. David Álvarez apareció por allí y con un buen remate abrió el marcador para los suyos.

El equipo mostró una mejor versión de la que se vio en el Palau el fin de semana. Los murcianos estaban bien en las tareas defensivas, logrando frenar los ataques del conjunto balear. Edu Sousa estaba siendo protagonista con dos buenas paradas, evitando que Palma igualase la contienda.

La madera volvió a ir en contra de ElPozo Murcia. No es la primera vez que los postes frustran las ocasiones de los murcianos durante la temporada. En esta ocasión no iba a ser menos; Esteban fue el primero en mandar el cuero a la madera, después de una galopada desde su campo y un gran disparo al primer palo. Felipe Valerio también se sumó al carro, con un disparo mordido al palo corto, pero que la madera acabó escupiendo. Los aficionados se lamentaban después de haber rozado el segundo gol en dos ocasiones.

Se suele decir que cuando perdonas mucho, luego lo acabas pagando caro, y eso le pasó a ElPozo Murcia. Cuando se iban a consumir los primeros 20 minutos, Palma Futsal puso el 1-1 en el luminoso. Rivillos condujo el balón hacia la portería, dejando sentados a Marcel y a Ricadinho. Cuando llegó a la frontal, sacó un disparo a portería, que primero golpeó en el palo, para después acabar metiéndose dentro de la red.

Los de Josan González hicieron un buen primer tiempo, donde pudieron haber ampliado su ventaja. Palma Futsal, después de varios intentos, logró su objetivo con el empate. El segundo tiempo depararía el devenir de los dos equipos en la competición.

Los fantasmas del pasado volvieron para ElPozo Murcia. Una vez más, el conjunto murciano no salió fino al segundo tiempo. Palma Futsal les empezó a presionar arriba y los murcianos no eran capaces de conseguir salir con el balón jugado. Tampoco estaban logrando conectar jugadas en ataque para poner en apuros a los mallorquines.

Cuando ElPozo estaba sintiéndose más cómodo, un penalti silenció al Palacio de los Deportes. Edu Sousa provocó la pena máxima tras arrollar a un jugador de Palma al intentar hacerse con la pelota. Fabinho fue el encargado de transformar el lanzamiento y poner a los mallorquines por delante en la eliminatoria.

Estalló el Palacio de los Deportes. La afición murciana que vio como Marcel ponía las tablas en el partido celebró como si hubieran ganado la eliminatoria. El brasileño aprovechó la mala salida de balón de los mallorquines para meter el pie en el pase del meta y anotar a placer. Los murcianos empezaron a respirar más tranquilos y se lanzaron a buscar el tercero.

El final del partido fue de auténtico infarto. Gadeia se puso el traje de héroe salvando a los suyos en boca de gol, hasta en dos ocasiones. Palma estaba insistiendo, pero los murcianos estaban logrando frenarlos. Rafa Santos tuvo la eliminatoria en sus botas. Gadeia desde la izquierda metió un pase para el brasileño en boca de gol, pero la pasó entre las piernas.

A falta de un minuto para el final, Palma sentenció la eliminatoria. Rivillos probó fortuna desde lejos y le salió bien. El disparo del mallorquín se incrustó en el fondo de la red de Edu Sousa, y ponían un pie y medio en las semifinales. ElPozo Murcia se quedó a cuadros tras el tercer tanto y tan solo tenía segundos para lograr la épica.

Esa hazaña no se consiguió y ElPozo Murcia cayó eliminado en su casa. Los murcianos perdieron el tercer título de la temporada y continúan su calvario. El ser anfitriones les quedó grande y no lograron vencer a Palma, quien, en líneas generales, fue superior a los de Josan González.

A ElPozo Murcia tan solo le queda centrarse en la liga y empezar a hacer las cosas bien, si no quieren firmar una temporada en blanco, y que se pueda catalogar como desastrosa.