ElPozo, el anfitrión que quiere poner fin a su sequía

Se acabó la cuenta atrás. Hoy comienza la Copa de España. El Palacio de los Deportes de Murcia albergará la trigésima sexta edición de este importante torneo, que lo inaugurará Inter Movistar, enfrentándose a Jaén Paraíso Interior (19:00 horas, Teledeporte). ElPozo Murcia jugará también en el día inaugural, y lo hará midiéndose ante Palma Futsal, en el segundo turno, a las 21:15 horas, y se podrá seguir a través de RTV Play.

Los murcianos llegan al torneo con confianza después de la remontada ante el Barça en el Palau. Además, tienen en sus manos la oportunidad de luchar para maquillar esta temporada tan irregular y poder regalarle un título a toda su afición que se le resiste desde hace 15 años, ya que la última vez que lo conquistó fue en 2010. Además, su última final ganada, la de la Copa del Rey, fue en 2017.

Después de esta desastrosa campaña del conjunto murciano, donde ya han perdido dos títulos de los 4 a los que optaban, y que en liga la cosa no esté yendo nada bien, la afición no espera grandes cosas de ElPozo Murcia. Esto pueden usarlo a su favor, para ir sin presiones y acabar dando la sorpresa, llegando muy lejos en esta Copa. O hacer lo contrario y seguir defraudando a sus seguidores.

La Copa de España, al ser las eliminatorias a partido único, le da mucha ventaja a los equipos que no parten como favoritos. Es el caso de ElPozo Murcia frente a Palma Futsal, que aún no ha sido capaz de ganarle en los dos partidos que han jugado esta temporada. Los baleares y los murcianos no han pasado del empate en sus dos enfrentamientos disputados hasta la fecha.

Es cierto que este ElPozo Murcia no es el mismo que el de hace un par de meses. La llegada de Josan González ha traído cosas positivas al equipo. El espíritu de lucha, de no darse por vencido, además de otra imagen de juego. Estos aspectos positivos que hacen que ElPozo haya estado mostrando otra cara en los últimos partidos de liga se contrarrestan con una fragilidad defensiva descomunal.

La debilidad en defensa les ha estado jugando malas pasadas en estos meses. Ya se vio en el partido ante Sala 10, cuando en el primer minuto, un error provocó un penalti a favor de los visitantes. Después, en el último partido de liga ante el Barcelona, se volvió a ver esa imagen débil en la defensa. Los culés lograron hacer dos goles en la primera mitad ante la impasividad de los murcianos para reaccionar. En el segundo tiempo de ese partido, cuando ElPozo Murcia le había dado la vuelta al marcador e iba por delante, no supo mantenerlo y permitió que Fits igualara de nuevo el encuentro.

Josan González ha tenido poco tiempo para preparar estos cuartos de final, pero habrá hecho más inciso en la parte más defensiva. La buena noticia es que los brasileños ya están todos recuperados y en condiciones de jugar. Gadeia, que junto con Felipe Valerio son los que han asumido los galones en este equipo, llega en un gran momento.

Marcel ha sido el último en recuperarse; volvió a aparecer el sábado ante el Barça, pero no lo hizo en su mejor versión. Al ala aún le queda para estar al 100%, pero igualmente sigue teniendo calidad para hacer un gran papel en la copa. El resto de la plantilla también llega en buena forma, a la espera de que la moneda caiga de su mano en esta competición.

A Josan González no le pone nervioso jugar este torneo con la condición de anfitrión. Lo afronta como una competición en otro territorio, para disipar cualquier tipo de nerviosismo. «La jugamos como si se celebrara en otra ciudad, no tenemos una presión añadida», admitió el técnico murciano.

Este torneo cuenta con un plus de motivación para ElPozo Murcia, que es el tener la posibilidad, si el azar quiere, de medirse a Jimbee Cartagena en la final. Los cartageneros que van por la otra parte del cuadro tendrían que vencer a Peñíscola en los cuartos, y luego en semifinales, al que gane del Barça-Santa Coloma. «Sería muy bonito enfrentarse a Jimbee en la final», dijo Josan González, mostrando su deseo de medirse a ellos en la final.

El rival de ElPozo Murcia para estos cuartos, Palma Futsal, llega después de vencer durante seis jornadas seguidas, en las que ha tenido un calendario complicado con enfrentamientos anteel propio ElPozo, Jimbee e Inter, frente a los que empató, mientras que ganó a Córdoba, Ribera Navarra y Burela.