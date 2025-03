El UCAM Murcia se mete en un lío de Champions (76-71)

El UCAM Murcia CB sigue dependiendo de sí mismo para acceder a los cuartos de final de la Basketball Champions League. Pero ahora se lo jugará todo a una carta en la última jornada tras su derrota ante el Nanterre 92 (76-71). Y es que solo una victoria ante el Nymburk el próximo miércoles en el Palacio de los Deportes le asegurará su presencia en las eliminatorias, y para acceder como primero de grupo deberá vencer al conjunto checo por más de 15 puntos de diferencia. Todo lo que no sea un marcador así, le condenará a no poder contar con el factor cancha a su favor en la ronda previa a la Final Four.

En caso de perder ante el Nymbukr, el UCAM necesitaría que el Falco Vulcano, ya sin posiblidades de clasificación desde hace semanas, supere al Nanterre 92 para que no sea el equipo francés el que acabe accediendo a esa ronda y acabe eliminando a los murcianos. Y todo este lío llega porque el cuadro de Sito Alonso ha caído en Francia dejando una imagen casi irreconocible. Si bien su déficit ya habitual desde el triple no fue tan sagrante como en otras ocasiones, ya que su rival terminó el partido con los mismos lanzamientos anotados desde esta distancia (8), como su imposiblidad de mantenerse sólido en defensa.

El equipo universitario fue muy vulnerable atrás, especialmente en un segundo y tercer cuarto en los que encajó 21 y 27 puntos. Además, su ataque no fue para nada fluido. Acumuló muchas rachas de minutos en los que no llegó a anotar ni una sola canasta y eso no hizo que alimentar aún más la confianza de un Nanterre que se agarró a todas las posibilidades de llegar con vida a la última jornada del grupo L de la Basketball Champions League. La única buena noticia de la teleraña en la que ahora se encuentra el UCAM en la competición europea es que logró salvar el 'basketaverage', al vencer por 11 puntos en el Palacio, para que el equipo francés no le superase en la clasificación después de ir por detrás en el marcador con distancias superiores a esa durante tramos muy importantes.

Primer cuarto

El UCAM fue de más a menos en un primer cuarto en el que Sito Alonso introdujo algunas novedades. Las primeras pinceladas llegaron en un quinteto inicial en el que partieron Jonah Radebaugh y un Howard Sant-Roos que volvió a ser protagonista más como alero que de base, algo que parecía dar resultado en los primeros minutos. Los universitarios tomaron ventaja en el marcador con dos triples consecutivos de Hakanson y concentrado en defensa, sin embargo, con el paso del reloj se fue mostrando algo más vulnerable (6-10). Le costó cerrar la pintura ante la insistencia de Desi Rodríguez y Tillman, por lo que el Nanterre 92 se acercó al marcador (10-12). Las rotaciones también desvelaron que Rodions Kurucs iba a desempeñar más funciones de ala-pívot que de alero, y la entrada de Ennis aportó aire fresco a un ataque que no lograba fluir y eso otorgaba más confianza al cuadro local (16-20).

Segundo cuarto

Toda esa confianza la plasmó el Nanterre en apenas dos minutos y medio. Y es que Sito Alonso tuvo que parar el partido con tiempo muerto tras un parcial de 9-0 muy preocupante. La débil defensa del UCAM, con Antetokounmpo sufriendo por dentro y Kurucs cometiendo su segunda falta, se sumó a sus movimientos previsibles en ataque, lo que permitió al Nanterre dinamitar la primera mitad con los triples de Sené y Howard (25-20). La crisis se prolongó durante más minutos, en los que los universitarios continuaron sin poder anotar en este segundo cuarto. Oportunidad que no perdonó el equipo francés, que ni con la vuelta de los habituales en el UCAM, encontró oposición. Rompió la mala racha Birgander a los cuatro minutos y medio del periodo, con un balón suelto en el que convirtió el adicional, para mejorar algo la situación (29-23). El déficit desde el triple para el UCAM fue de nuevo sangrante, con hasta tres lanzamientos consecutivos, atrapando el rebote ofensivo, que no logró anotar. Mientras que su rival hacía lo propio cuando tenía la mínima posibilidad con Howard (32-23). Además, las numerosas pérdidas también lastraban a los de Sito Alonso en su intento por remontar, y eso solo hacía aumentar la diferencia hasta los 13 puntos (36-23). Los cinco puntos de Birgander , dos tiros libres de Sant-Roos y un triple sobre la bocina de Gates fue el único rédito que pudo sacar el UCAM en un segundo cuarto en el que fue un alivio alcanzar el descanso por debajo de los diez puntos (37-30).

Tercer cuarto

Nada cambió para bien en el inicio de la segunda mitad. Y es que tuvo que parar el partido un enfadado Sito Alonso en apenas un minuto del tercer cuarto. El entrenador universitario le reclamó a los suyos más intensidad y orgullo sobre la pista, tras encajar un parcial de 6-0 que le llevó hasta los 13 puntos de diferencia (43-30). Sin embargo, la herida se hizo más grande, ya que el UCAM llegó a ir perdiendo por 17 con las canastas de Desi Rodríguez y Tillman (47-30). Intentó reaccionar, a base de trabajo y esfuerzo, y poco a poco volvió a acercarse el equipo universitario tras un parcial de 0-6 y una gran acción de Kurucs que obligó ahora a pararlo al Nanterre (50-40). Con un triple más el adicional que se sacó Hakanson de la chistera, el UCAM volvió a creer y contó con un marcador más factible en un tercer cuarto que le obligaba a meter una marcha más (50-44). Y es que con sus fallos en ataque, solo le quedaba mantenerse sólido en defensa para tener opciones de victoria. No obstante, la defensa en zona tampoco permitió dar con la tecla, situación que supieron leer a la perfección Rodríguez y Tillman ante un UCAM que continuaba encadenando rachas de minutos sin anotar para echar por tierra toda su reacción anterior y volver a tener que remontar 15 puntos (62-47). Quiso darle un giro Sito Alonso con Radebaugh y Sant-Roos de generadores, junto a Radovic en sus primeros minutos del partido, pero fue misión imposible (64-46).

Último cuarto

Por sensaciones, parecía muy difícil que el UCAM se pudiese enganchar al partido. Pero el Nanterre se lo puso en bandeja en varias ocasiones. La primera en un inicio de último cuarto en el que el equipo francés cometió cinco faltas en apenas 40 segundos, lo que le hizo entrar en bonus rápidamente y ser eliminado Fischer. A partir de entonces, el equipo de Sito Alonso iba a acudir al tiro libre en cada falta señalada y eso le permitió rebajar la renta hasta los diez puntos gracias a un parcial de 0-8 en este tramo (64-54). Consiguió controlar la situación el Nanterre, a pesar de que los nervios y el nivel defensivo del UCAM, probando cosas diferentes y con Radovic en pista sosteniendo a los suyos, parecía jugarles malas pasadas. No lo aprovechó el UCAM tampoco, que en un intercambio de golpes, con los triples de Ennis y Radovic, tans solo pudo rebajar la distancia hasta los seis puntos (70-64). Le faltaba dar la puntilla al equipo murciano, y ahí apareció Radebaugh, en varias acciones consecutivas, para agarrar a los suyos a falta de dos minutos (70-66). Sin embargo, un triple de Sene terminó por apagar el partido en Francia (76-71).