Los Ortega, una nueva saga en el Muleño

El fútbol suele ser una pasión compartida entre familiares, pero en el caso de Chencho, padre, y Hugo, hijo, va más allá. Ambos forman parte del Muleño CF, club que milita en la Tercera Federación, ya que el primero de ellos es el entrenador del cuadro rojiblanco, mientras que el segundo es el portero titular del equipo. El conjunto rojiblanco, que hoy juega en el campo del Marítimo, está haciendo una gran campaña, está con 26 puntos a falta de 9 jornadas y ambos integrantes de la familia están teniendo mucha culpa en el buen hacer del equipo.

Fulgencio ‘Chencho’ Ortega Huéscar (Mula, 22 de octubre de 1975) es funcionario de instituciones penitenciarias de profesión, pero entrenador de fútbol por vocación. Lleva dirigiendo equipos desde el año 2008, donde ya entrenaba a un equipo alevín del Muleño. Tras varios años en las categorías inferiores del club de su localidad natal, en el curso 2012-2013 se hace cargo del primer equipo que militaba en la Preferente Autonómica y consigue el ascenso de categoría. Además, es elegido mejor entrenador esa campaña. Tras una década en equipos como el Molina, Ciudad de Calasparra y la selección regional cadete, asumió las riendas de La Copa C.F. y logró el ascenso a Primera Autonómica. Este curso volvió al equipo de su localidad y de su vida y a principio de temporada se mostraba muy feliz por ello: «Siento una alegría inmensa, a la vez que mucha responsabilidad. El Muleño, además de ser mi casa, es el equipo que me dio la oportunidad en su día y estoy muy agradecido. Ahora vuelvo y me siento más maduro y espero que se cumplan los objetivos», expresó el técnico antes de la primera jornada liguera. Ahora, en el mes de marzo, de momento está cumpliendo, ya que tiene al Muleño fuera de los puestos de descenso.

La decisión de quién juega en la portería la toma el entrenador de porteros para evitar suspicacias

Chencho compagina su labor profesional en el Centro Penitenciario de Campos del Río con la de entrenador. Al trabajar por las mañanas, puede compaginar bien su profesión con su pasión, pero reconoce que a veces es complicado llevarlo todo adelante: «Es cierto que no tengo que pedir cambios de turno por mi horario actual, pero al final, entre ambas responsabilidades, son muchas horas al día, porque al final entrenar a un equipo no son solo las dos horas que estamos por las tardes, es mucho más, y al tener partido los domingos, prácticamente no tengo días libres. Pero es algo que he decidido así y estoy muy feliz».

Revelación

Hugo Ortega González (Mula, 7 de abril de 2005) es una de las promesas que ya se han convertido en una realidad dentro del fútbol regional. El portero compagina trabajos que realiza en su localidad con el fútbol y de momento lo está llevando bien. El guardameta muleño ha estado en las canteras del Real Murcia y del UCAM Murcia y, además, ha sido llamado habitualmente con la selección autonómica murciana. Estuvo en las bases del cuadro universitario hasta el pasado verano. Fue, tras lograr el ascenso en su primer año de juvenil en Liga Nacional, el portero de División de Honor las dos últimas campañas. Tras una carrera interesante en las dos canteras más importantes de la capital, ha dado el salto al fútbol sénior. Lo hace en el equipo de su pueblo, aunque ya debutó con el UCAM B en la temporada 2021-2022 ante el Caravaca.

Chencho explica cómo se han unido ambos caminos: «El club tenía claro que era una gran oportunidad que alguien de la tierra pudiera volver a casa. Cuando se fijan en mí para ser el entrenador del equipo, me plantean la posibilidad y creo que es buena idea, porque está preparado. Tuvo varias ofertas más de equipos de Tercera Federación y de la Preferente Autonómica, pero él también vio que el Muleño podía ser la mejor opción».

Hugo Ortega ocupa el puesto más especial que existe dentro del mundo del fútbol. En la portería solo puede jugar y no hay capacidad de poder adaptarlo a otra posición. Chencho decidió que el entrenador de porteros iba a ser el encargado de elegir el guardameta que iba a defender la portería del Muleño: «En el mundo del fútbol yo no tengo amigos ni familia; conmigo juegan los que lo merecen en cada momento, pero para evitar cualquier duda le dije a Nano que se encargara él de tomar la decisión cada semana de quién juega», se sinceraba el técnico.

De momento, Hugo ha sido titular en 16 de los 22 partidos que se han disputado esta temporada. Está haciendo una gran campaña en un equipo que, al pelear por la salvación, tiene más trabajo que en otros lugares, pero de momento está haciendo un gran curso y está en la agenda de muchos equipos para la próxima temporada. Por otro lado, siempre está el miedo de ser más exigente o injusto con tu hijo por la confianza que existe, y el técnico reconoce que es algo que le ha pasado: «Intento ser igual con todo el mundo, incluido Hugo, y creo que siempre lo consigo, aunque es verdad que muy rara vez puede ocurrir que sea demasiado directo por ser quién es».

Prohibido el fútbol en casa

Aunque pueda imaginarse lo contrario, Chencho reconoce que en casa no habla con su hijo de fútbol y del Muleño: «Es lo mejor para todos, después de que una vez siendo pequeño le corrigiera algo que pensaba que podía ayudarle y que desembocó en una discusión familiar, tenemos claro que lo mejor es no hablar de fútbol y no es que ahora lo evitemos, simplemente no sale el tema».

Eso sí, tanto el entrenador como el portero reconocen que si esa semana se ha perdido, se percibe en el ambiente: «Como máximo responsable, intento que no se note tanto, pero Hugo lo lleva peor cuando esa semana se ha perdido por la edad y su carácter ganador. Al final entiendo que es normal, pero intentamos separar ambos mundos».

El Muleño se encuentra fuera del descenso, pero no ha certificado la permanencia, por lo que todavía tanto padre como hijo tienen mucho trabajo esta campaña para lograr el objetivo en el equipo de su vida.