Oportunidad para Fuidias más de seis meses después

Si hay una posición diferente, despiadada, desagradecida y compleja en el fútbol esa es la de portero. El que viste con atuendo distinto al de sus compañeros vive también este deporte de manera muy peculiar por su perspectiva alejada del juego, casi externa y muy personal ya esté dentro o fuera del terreno de juego. Desde fuera lo ha tenido que vivir Toni Fuidias desde su llegada al FC Cartagena y ahora, más de seis meses después de su único partido como albinegro, le llega una segunda oportunidad que no puede desaprovechar.

Después de formarse en la cantera del Real Madrid, equipo con el que le consta el título de la Champions League 2021-22, el guardameta fichó por un Girona recién ascendido a Primera. No obstante, no pudo hacerse con el sitio en el once titular compitiendo con Juan Carlos y Paulo Gazzaniga. Ese fue el motivo de dar un paso atrás para buscar minutos en Segunda División. Encontró hueco en el Cartagena, pero no las oportunidades que esperaba.

Una fisura en un dedo de la mano impidió su participación segura en noviembre

La andadura del catalán en el conjunto albinegro no comenzó demasiado bien. A pesar de mostrar maneras durante la pretemporada con Abelardo, se perdió el inicio de liga por un trámite administrativo del club con LaLiga relacionado con su cómputo salarial. Ese fue el principio de una temporada para olvidar.

Los malos resultados del equipo en las primeras jornadas, que podrían haber aumentado sus posibilidades de entrar en el once, trajeron consigo el crecimiento de su competidor directo por el puesto: Pablo Cuñat Campos. El valenciano, también cedido por el Levante, se hizo grande ante las dificultades del Cartagena y se erigió como uno de los pilares del equipo desde el principio del curso. Toni tendría que esperar.

El club albinegro se alía con el departamento educativo de LaLiga El FC Cartagena anunció ayer, mediante un comunicado oficial, su acuerdo con LaLiga Business School para la formación de sus empleados con el objetivo de aumentar la profesionalización del club y el resto de la industria del deporte en nuestro país.LaLiga Business School es el departamento educativo de LaLiga que ofrece cursos y másteres propios para formar a las personas interesadas. En este acuerdo entre la entidad albinegra y LaLiga, ambas instituciones se unen para encontrar una vía directa de colaboración. Gracias a este «acuerdo de caracter educativo» según el comunicado, el FC Cartagena «reforzará los conocimientos de los profesionales del club, a través de las ventajas que LaLiga Business School tiene para dichos trabajadores en su amplia oferta». Las formaciones dirigidas específicamente a directivos contemplan ámbitos como la sostenibilidad en entidades deportivas, la venta de patrocinios así como la gestión y activación de los mismos, la gestión de la marca, comunicación corporativa en el deporte o inteligencia artificial y su relación con el fútbol.José Moya Gómez, director de LaLiga Business School desde 2017 y natural de la ciudad de Cartagena, estuvo presente ayer martes en el Estadio Municipal Cartagonova para rubricar la colaboración entre ambas instituciones. Además, el directivo realizó una visita a las instalaciones del club albinegro.

Ventana internacional

No tuvo que esperar demasiado el arquero para debutar con el equipo de la trimilenaria. En la tercera jornada, la selección española le abriría una ventana al convocar a su compañero para los partidos de clasificación para la Eurocopa sub 21 a principios de septiembre. La meta albinegra quedaba libre para su titularidad frente al Levante, no obstante, su primer partido como albinegro sería también el último hasta el momento.

Sucesión de infortunios

No ha vuelto a jugar Fuidias desde que disputó el encuentro completo de la cuarta jornada frente al Levante. Un choque que se saldó con una buena actuación del meta y con una derrota por la mínima del equipo. Una serie de infortunios le ha impedido jugar más con el cuadro cartagenero. Tuvo otra oportunidad, también por la convocatoria de Campos con la selección sub 21 en octubre de año pasado, pero una inoportuna fisura en un dedo de la mano lo alejó de disputar el choque contra el Racing de Ferrol que jugó en su lugar el canterano Jhafets Reyes.

El meta jugará su segundo partido con el equipo después de haber disputado la cuarta jornada

Para colmo, cuando apareció la tercera ocasión de jugar gracias a la marcha de Campos con el combinado español, esta se esfumó en cuestión de horas. El internacional acudió a la llamada del seleccionador Santi Denia en noviembre, pero abandonó la concentración aquejado de una lesión en la espalda. Aún así, se recuperó y pudo jugar ese fin de semana frente al Huesca en la victoria por 1 a 0 en el Cartagonova.

Un único partido es la participación de Toni Fuidias con el Cartagena en toda la campaña, lo que le convierte en el portero albinegro con menos minutos de las últimas nueve temporadas. Diecisiete porteros ha tenido el FC Cartagena desde el curso 2015-16 y sólo uno ha sumado 90 minutos. Fue José Antonio Manzanares, quien no pudo competir por un puesto con Limones en la ya extinta Segunda División B.

Este fin de semana, la oportunidad vuelve a llegar a sus manos, ahora de la mano de Guillermo Fernández Romo, de nuevo por la ausencia de su compañero. En sus manos está demostrar su valor a pesar de las circunstancias.