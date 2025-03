El ala pívot Eddy Valentino, primer murciano en los play off de la NCAA

El ala pívot Eddy Valentino Pinedo Saavedra se va a convertir esta semana en el primer murciano de la historia que disputa los play off por el título de la NCAA. El jugador formado en la cantera del UCAM Murcia y que en el verano de 2021 se marchó a Estados Unidos para enrolarse en un instituto con el que en 2022 se proclamó campeón de High School, se ha clasificado para la fase final de la liga universitaria con los ‘Red Flash’ de Saint Francis, con los que ha promediado durante la temporada regular 10 puntos y 6,5 rebotes.

Saint Francis se clasificó para el NCAA Tournament al vencer a la universidad de Central Connecticut en la final de la conferencia NEC. Pinedo, que es un habitual de las selecciones de categorías inferiores españolas, está en su tercer año universitario, por lo que aún le queda uno más para dar el salto al profesionalismo.

Ahora afronta la primera ronda de los play off, conocida como First Four, donde el rival será Alabama State. Es el paso previo a entrar en el Madness. En caso de superar este duelo, el siguiente rival será Auburn. A partir de ahí llegarán los octavos de final (Sweet Sixteen) y los cuartos (Elite Eight), de los que saldrán los cuatro equipos que lucharán por el título en la Final Four que se disputará entre el 5 y el 7 de abril.